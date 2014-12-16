Huawei'den giriş seviyesine yönelik Honor 4x





Çin'de özellikle 100$-150$ bandındaki tatmin edici bir donanım sunan akıllı telefonlar büyük ilgi görüyor ve bu stratejiyi iyi uygulayan Xiaomi, büyük başarılara imza atmış durumda. Çinli diğer firmalar da Xiaomi'nin izinden gitmeye devam ediyor. Lenovo'nun ardından Huawei de aynı fiyat bandında bir akıllı telefon tanıttı.





Huawei Honor 4x modeli fiyat ve performans olarak sınıfındaki rakiplerinden öne çıkmayı başaracak gibi gönürüyor zira modele Huawei'nin 64-bitlik işlemcisi Kirin 620 gücünü veriyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği üzerinde çalışan yongaseti beraberinde Mali-T450 grafik birimini getiriyor.





5.5 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan cihaz 1GB veya 2GB RAM seçeneği sunacak. Arka kısımda 13MP çözünürlükte, ön kısımda da 5MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, 3000mAh gücünde batarya ve Android 4.4 işletim sistemi cihazda yerini almış.





Huawei Honor 4x modeli 1GB RAM versiyonu 128$, 2GB RAM versiyonu 161$ yaklaşık fiyat etiketi ile 23 Aralık itibariyle Çin'de satışa sunulacak. Uluslararası pazara ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Respectable-mid-ranger-Huawei-Honor-4x-goes-on-sale-in-China-priced-dirt-cheap_id63868