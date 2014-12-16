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Huawei'den giriş seviyesine yönelik Honor 4x

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'den giriş seviyesine yönelik Honor 4x

Çin'de özellikle 100$-150$ bandındaki tatmin edici bir donanım sunan akıllı telefonlar büyük ilgi görüyor ve bu stratejiyi iyi uygulayan Xiaomi, büyük başarılara imza atmış durumda. Çinli diğer firmalar da Xiaomi'nin izinden gitmeye devam ediyor. Lenovo'nun ardından Huawei de aynı fiyat bandında bir akıllı telefon tanıttı.

Huawei Honor 4x modeli fiyat ve performans olarak sınıfındaki rakiplerinden öne çıkmayı başaracak gibi gönürüyor zira modele Huawei'nin 64-bitlik işlemcisi Kirin 620 gücünü veriyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği üzerinde çalışan yongaseti beraberinde Mali-T450 grafik birimini getiriyor. 

5.5 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan cihaz 1GB veya 2GB RAM seçeneği sunacak. Arka kısımda 13MP çözünürlükte, ön kısımda da 5MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, 3000mAh gücünde batarya ve Android 4.4 işletim sistemi cihazda yerini almış.

Huawei Honor 4x modeli 1GB RAM versiyonu 128$, 2GB RAM versiyonu 161$ yaklaşık fiyat etiketi ile 23 Aralık itibariyle Çin'de satışa sunulacak. Uluslararası pazara ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Respectable-mid-ranger-Huawei-Honor-4x-goes-on-sale-in-China-priced-dirt-cheap_id63868 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
General. 4 yıl
Bize gelmez gelmesi için en az 1000$ olması Lazım nasıl olsa bizde para çok havadan bize para yağıyor.
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talsuv61 4 yıl
Yeni modellere bakılırsa sanal tuşlardan vazgeçmişler. Bu çok iyi.
5 inçlik telefonda çıkarsalar yeniler hep 5.5 inç
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DaRKFoRCeS 4 yıl
global firma güncel olan firmadır. rüzgar estiginde yeni cihaz cikaran firma,
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Taha0194 4 yıl
Adamlar burdaki ötv+kdv vb. Vergileri görünce vaz mı geçiyorlar.
Çinde huawei 80$ 100$ arası cihazı burda operatörler de 350 Tl'ye satılıyordu.

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ø 4 yıl
Mükemmel olmuş yine.
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kaan0101 4 yıl
Kafayı yememek elde değil göz göre göre atılan kazıklar ortada adamlar 160 dolara eli yüzü düzgün f/p telefonlar kullanıyor burda o paraya ev telefonu bile vermiyorlar
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Fenomenon 4 yıl
Türkiye ye gelse çok iyi alternatif olur. Ben tasarım olarak çok iyi.
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Mianfei 4 yıl
Arkadaşlar en fazla 500 tlye bi telefon önerir misiniz? Is yerinden tel vermediler g3e is hattimi takmak istemiyorum. Mail atip office dosyalarina bakabilcegim nette gezince bana sıkıntı yapmayacak tel varmı ?
2 Yanıt Yanıtla
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Fenomenon 4 yıl Mianfei
Kalasso
Arkadaşlar en fazla 500 tlye bi telefon önerir misiniz? Is yerinden tel vermediler g3e is hattimi takmak istemiyorum. Mail atip office dosyalarina bakabilcegim nette gezince bana sıkıntı yapmayacak tel varmı ?

500 liraya alabileceğin en iyi cihaz gmd 2 mini.
Veya üstüne 200 daha koyup zenfone 5 alacaksın.
2. el telefonlara da bakabilirsin.
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tural.i 4 yıl Mianfei
Kalasso

Arkadaşlar en fazla 500 tlye bi telefon önerir misiniz? Is yerinden tel vermediler g3e is hattimi takmak istemiyorum. Mail atip office dosyalarina bakabilcegim nette gezince bana sıkıntı yapmayacak tel varmı ?

quatro mobile t1461

400 lira sıfır, bir bak istersen, her işini görür
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sercandk 4 yıl
Bunlar çıldırmış fiyatlara bak. Birde bizim ülkeye gelen modellere bak. Getir bunu türkiye ye 500 lira bandında sat on numara satış yakalar.
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sendomi 4 yıl
hala g610'nu 600tl'ye satmaya çalışıyorlar bu telefon bu parayı bu saaten sonra asla yapmaz,bir sürü model var ama buraya gelen yok yav kardeşim 2 tanesini getir 150$ olsun türkiyede 500'e sat abartarak yazıyorum birde
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sendomi 4 yıl
şu t3elefonu türkiyeye soksanıza kardeşim,türkiye huawei zaten allaha havale edilecek türden ne iş yapıyorlar ki boşu boşuna maaş alıyorlar
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inexo 4 yıl sendomi
huawei ve zte türkiye ne yapar ne eder aklım almıyor. çinin politikası ise saygı duyarım ama akıllıca değil bence
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