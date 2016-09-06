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Huawei’den yeni bir Pixel tablet gelebilir

Geçen yıl ilk kez piyasaya çıkan ve Google’ın kendi imzasını taşıyan Pixel C tablet modeli bu yıl da devam edecek. Farklı olarak tabletin üretimini Huawei üzerine alıyor.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’den yeni bir Pixel tablet gelebilir

Bu yıl HTC’nin değişen adıyla Google Pixel akıllı telefonlarını üreteceği artık kesinlik kazanmış gibi. Geçen yıl programa katılan Huawei’nin ise akibeti merak ediliyordu. Google, önem verdiği ortağını bu yıl da programda tutacak.

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre Huawei bu yıl tablet segmentinde programa dahil olmuş durumda. Geçen yıl Nexus 6P akıllı telefon modelini üreten firma, sık sık program içerisinde yer almanın zorluğundan bahsediyordu. Muhtemelen yine aynı zorlukları yaşamamak adına tablet tarafına geçti ve akıllı telefon kısmını tamamen HTC’ye bıraktı.

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Huawei’nin üreteceği Pixel tabletinin 7 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Muhtemelen Nexus 7 modelinin devamı gibi olacak tablet için bilinen tek şey 4GB RAM barındıracağı yönünde. Elbette günümüz şartlarında Snapdragon 820 yonga seti, 2K ekran çözünürlüğü, güçlü bir batarya, Android 7.1 Nougat işletim sistemi olacağı tahminlerini de yapabiliriz.

Huawei Pixel tablet modelinin daha geç bir tarihte tanıtılacağı ifade ediliyor. Bilindiği üzere 4 Ekim itibariyle HTC imzalı yeni Pixel akıllı telefonlar görücüye çıkacak. Bu bakımdan Huawei’nin Kasım veya Aralık aylarında sahne alacağı ihtimali güçleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/A-new-7-inch-tablet-could-be-on-the-way-from-Google-and-Huawei_id85033 Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Android de şöyle safkan bir arayüzle üst seviye bir tablet fena olmaz.
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V4LKyR 2 yıl
Snapdragon 820 eskidi artık, 1 yıldır haberlerini duyuyoruz. 830 veya 900 serilerini bekliyorum. X30 var bi de tabi.
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cngzmls 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Snapdragon 820 eskidi artık, 1 yıldır haberlerini duyuyoruz. 830 veya 900 serilerini bekliyorum. X30 var bi de tabi.

Ne yapacaksınız bu işlemcileri bu kadar? Snapdragon 801 bile uçuyor.
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BlackHeart89 2 yıl
Haber tamamen troll mahiyetinde huawei asla snapdragon kullanmaz
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cngzmls 2 yıl BlackHeart89
BlackHeart89
Haber tamamen troll mahiyetinde huawei asla snapdragon kullanmaz

Huawei Nexus 6P'de Snapdragon 810 var canım. G8'de de Snapdragon 615.
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shadowtr 2 yıl BlackHeart89
Huawei üretecek. Kendi tasarımı değil, Google'ın siparişi...
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ERIKCI 2 yıl BlackHeart89
BlackHeart89

Haber tamamen troll mahiyetinde huawei asla snapdragon kullanmaz

Huawei Nexus 6P'deki S810 neydi o zaman?
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fuujitsu 2 yıl
Snapdragon 820 li tableti 1000 avro felan yapar herhalde Huawei.
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Grkwnxs 2 yıl
7 inç olmasın artık bi zahmet akıllı telefonlar 5.5 inç oldu, 8 inç olup ismi de Pixel 8 olsa daha iyi bence
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Umarım çıkar
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