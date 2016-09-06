Huawei’den yeni bir Pixel tablet gelebilir

Bu yıl HTC’nin değişen adıyla Google Pixel akıllı telefonlarını üreteceği artık kesinlik kazanmış gibi. Geçen yıl programa katılan Huawei’nin ise akibeti merak ediliyordu. Google, önem verdiği ortağını bu yıl da programda tutacak.

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre Huawei bu yıl tablet segmentinde programa dahil olmuş durumda. Geçen yıl Nexus 6P akıllı telefon modelini üreten firma, sık sık program içerisinde yer almanın zorluğundan bahsediyordu. Muhtemelen yine aynı zorlukları yaşamamak adına tablet tarafına geçti ve akıllı telefon kısmını tamamen HTC’ye bıraktı.

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Huawei’nin üreteceği Pixel tabletinin 7 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Muhtemelen Nexus 7 modelinin devamı gibi olacak tablet için bilinen tek şey 4GB RAM barındıracağı yönünde. Elbette günümüz şartlarında Snapdragon 820 yonga seti, 2K ekran çözünürlüğü, güçlü bir batarya, Android 7.1 Nougat işletim sistemi olacağı tahminlerini de yapabiliriz.

Huawei Pixel tablet modelinin daha geç bir tarihte tanıtılacağı ifade ediliyor. Bilindiği üzere 4 Ekim itibariyle HTC imzalı yeni Pixel akıllı telefonlar görücüye çıkacak. Bu bakımdan Huawei’nin Kasım veya Aralık aylarında sahne alacağı ihtimali güçleniyor.