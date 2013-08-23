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Huawei'in 10 milyonluk Ascend P6 satış hedefinin önünde önemli engel: Panel Üretimi

5 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Huawei'in 10 milyonluk Ascend P6 satış hedefinin önünde önemli engel: Panel Üretimi

Yakın zamanda, dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen Ascend P6 ile Huawei, 10 milyonluk satış sayısını geride bırakmayı hedefliyor.Ancak Huawei, bu hedefe ulaşmasında önünde önemli bir sorun var.

Tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ascend P6’nın 4.7 inçlik HD, hücre içi dokunmatik panelli ekranının üretimini gerçekleştiren JDI, kısa vadede üretimin yavaşlama riskiyle karşı karşıya. Üretim teknolojisinde yaşanan yavaşlamadan ötürü, kısa vadede arz-talep dengesini kurmasının güç olduğu belirtilen JDI’ın, Huawei’in 10 milyonluk P6 satışına ulaşma hızını büyük ölçüde yavaşlatacağı ifade ediliyor.

440 dolarlık satış fiyatıyla Çin’den başlayarak 19 ülkede raflardaki yerini alan Ascend P6’nın, 2013 sonuna kadar dünyanın 100 ülkesinde satışa sunulması beklenirken; Huawei, tüm yıl için 60 milyonluk akıllı telefon satışı yapmayı hedefliyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130822PD204.html Yorum Yaz
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murat425 5 yıl
ekrani biraz ufak geldi 5.2 falan olsaydi daha bir çekici olurdu kanımca.Ama genede alinabilir 2 yillik ideos x5 kullanicisiyim ekran jelatini kullanmadigim halde tek bir cizik dahi yok.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Teledon tek kelimeyle mukemmelde, su alttaki ustteki bosluklar ne zamana azalacak bu telefonlarda acaba
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felixamor 5 yıl
Hemen aldım kurtuldum tedarik zincirinden
Şaka bir yana Eylül'de geliyor mutlaka inceleyin arkadaşlar, çok çok şık bir cihaz.
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General. 5 yıl
Tedarik ve pazarlama çok önemli Bunu hakkıyla yapan iki firma var Apple ve Samsung nihayetinde iki firmada mobil pazarda ilk iki sırayı paylaşıyor ve bu tesadüf değil
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cübbeli gandalf 5 yıl
ascend d quad vardı bi aralar hayalimdeki telefon hala türkiyede yok olsada artık almam keşke olsaydı atrix alacağima onu alırdım neden getirmedilerki
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Balawitz 5 yıl cübbeli gandalf
cübbeli gandalf
ascend d quad vardı bi aralar hayalimdeki telefon hala türkiyede yok olsada artık almam keşke olsaydı atrix alacağima onu alırdım neden getirmedilerki


Bu telefon eylulde gelecek ama. Hayal kurabilirsin
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