Huawei'in 10 milyonluk Ascend P6 satış hedefinin önünde önemli engel: Panel Üretimi

Yakın zamanda, dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen Ascend P6 ile Huawei, 10 milyonluk satış sayısını geride bırakmayı hedefliyor.Ancak Huawei, bu hedefe ulaşmasında önünde önemli bir sorun var.

Tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ascend P6’nın 4.7 inçlik HD, hücre içi dokunmatik panelli ekranının üretimini gerçekleştiren JDI, kısa vadede üretimin yavaşlama riskiyle karşı karşıya. Üretim teknolojisinde yaşanan yavaşlamadan ötürü, kısa vadede arz-talep dengesini kurmasının güç olduğu belirtilen JDI’ın, Huawei’in 10 milyonluk P6 satışına ulaşma hızını büyük ölçüde yavaşlatacağı ifade ediliyor.

440 dolarlık satış fiyatıyla Çin’den başlayarak 19 ülkede raflardaki yerini alan Ascend P6’nın, 2013 sonuna kadar dünyanın 100 ülkesinde satışa sunulması beklenirken; Huawei, tüm yıl için 60 milyonluk akıllı telefon satışı yapmayı hedefliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130822PD204.html