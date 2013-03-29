Huawei'in yeni mobil işlemcisi Mali-T658 GPU'su ile geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei pek çok akıllı telefon üreticisinden farklı olarak kendi mobil işlemcilerini geliştirmek için ciddi yatırımları olan bir firma. Piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve tablet modelleriyle yavaş ama emin adımlarla yükselişe geçme stratejisini benimseyen firma, Mobil Dünya Kongresi'nde Hisilicon K3V3 işlemcisinin tanıtımını da gerçekleştirmişti. O dönemde teknik özellikleri çok fazla dillendirilmeyen işlemciye ait yeni detaylar ortaya çıktı.
Çin kaynaklı yeni bilgilere göre Hisilicon K3V3 işlemcisi, 28nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve bu sayede daha yüksek saat hızlarına ulaşılması hedefleniyor. ARM'ın Little.Big tasarımını temel alan işlemcide iki adet Cortex-A15, iki adette Cortex-A7 işlemci çekirdeği bulunuyor yani performans gerektiren iş yüklerinde Cortex-A15 çekirdekleri, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 çekirdekleri devreye giriyor. Saat hızı 1.8GHz olarak belirlenen işlemcinin en güçlü yanlarından biri ise sahip olduğu grafik işlemcisi olacak gibi görünüyor.
ARM'ın şu an yaygın kullanıma hazır en güçlü grafik işlem birimi olan Mali-T658 eşlik edecek Hisilicon K3V3 işlemcisine. Mali-400MP ile kıyaslandığında 10 kat daha yüksek grafik performansı vaad eden GPU, ayrıca modern uygulama dillerine de daha gelişmiş destek sunuyor. Saf çekirdek performansı yerine grafik yeteneklerinin daha fazla ön planda tutulduğu belirtilen Hisilicon K3V3 işlemcisinin 2. çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor.
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Herkes de beyin ve düşünme kabiliyeti var. Ama bu düşünmek istemeyenler neden var? Diğer taraftan bilim insanları da var . önemli olan kullanmak değil, nasıl ve ne kadar verimle kullanıldığıdır. Piyasada S4 kadar güçlü, 2-3ay içinde satışa çıkacak başka bir cihaz var mı aynı kategoride? Yok. Ip5S belki...
işlemci henüz çıkmamış haberde yazılana göre..
önce işlemci çıkacak, telefon geliştirilecek, gerekli sertifikasyonları alacak ve bir süre testten geçecek... ee bu telefon ne zaman çıkacaktı??? ortada bahsettiğin gpuya sahip hali hazırda bir işlemci yok.. olmasını isteseydi s4'ü çıkarmak için bir 6-9 ay beklemesi gerekecekti en az... bknz. sayılan sebepler..
Samsung gibi bir üretici bile geçen senenin ortasında tanıttığı yonga çözümlerini yetiştirmekte zorlanıyorken bu kadar heyecan yapmaya gerek yok bence. S3 bile en ağır oyunları bile yağ gibi oynatıyor, gayet akıcı çalışıyorken bu kadar donanım biraz göz boyama gibi geliyor. Ne yapacağız o aletlerle? Oyun oyun da, o da bir yere kadar... Pc piyasası gibi bir yere kadar gelecek sonra birçok kişi için şişirmeden ibaret olacak. Hele Android gibi sistem düşmanı bir sistem varken... Gelip de Android'e neden bu kadar laf ettiğime kızacak varsa önce benden fazla biliyor mu diye bir araştırsın...
Bence exynos octa 1.8 ghz kullanilir.ve exynos octa kullanilirsa bu onun grafik birimi olamaz.yanilmiyorsam exynos 5440 in grafik birimi mali T658 dir
Buna türkiyede dahil snapdragon s600 modeli gelicek.
Bu arada hiçbirzaman 8 cekirdek calısmıyor sizi yanıtlmasın.
Cortex a7 - düşük profil 4 cekirdek
Cortex a15 - yüksek profil 4 çekirdek.
Hangisi gerekirse o yonga kullanılıyor.
Gelecek yilda mali-T658 yeni amiral modelinde kullanmayi dusunuyor.bu bir pazarlama stratejisidir...
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