Huawei'in yeni mobil işlemcisi Mali-T658 GPU'su ile geliyor

Huawei pek çok akıllı telefon üreticisinden farklı olarak kendi mobil işlemcilerini geliştirmek için ciddi yatırımları olan bir firma. Piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve tablet modelleriyle yavaş ama emin adımlarla yükselişe geçme stratejisini benimseyen firma, Mobil Dünya Kongresi'nde Hisilicon K3V3 işlemcisinin tanıtımını da gerçekleştirmişti. O dönemde teknik özellikleri çok fazla dillendirilmeyen işlemciye ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Çin kaynaklı yeni bilgilere göre Hisilicon K3V3 işlemcisi, 28nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve bu sayede daha yüksek saat hızlarına ulaşılması hedefleniyor. ARM'ın Little.Big tasarımını temel alan işlemcide iki adet Cortex-A15, iki adette Cortex-A7 işlemci çekirdeği bulunuyor yani performans gerektiren iş yüklerinde Cortex-A15 çekirdekleri, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 çekirdekleri devreye giriyor. Saat hızı 1.8GHz olarak belirlenen işlemcinin en güçlü yanlarından biri ise sahip olduğu grafik işlemcisi olacak gibi görünüyor.

ARM'ın şu an yaygın kullanıma hazır en güçlü grafik işlem birimi olan Mali-T658 eşlik edecek Hisilicon K3V3 işlemcisine. Mali-400MP ile kıyaslandığında 10 kat daha yüksek grafik performansı vaad eden GPU, ayrıca modern uygulama dillerine de daha gelişmiş destek sunuyor. Saf çekirdek performansı yerine grafik yeteneklerinin daha fazla ön planda tutulduğu belirtilen Hisilicon K3V3 işlemcisinin 2. çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor.