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Huawei'in yeni mobil işlemcisi Mali-T658 GPU'su ile geliyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in yeni mobil işlemcisi Mali-T658 GPU'su ile geliyor
Huawei pek çok akıllı telefon üreticisinden farklı olarak kendi mobil işlemcilerini geliştirmek için ciddi yatırımları olan bir firma. Piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve tablet modelleriyle yavaş ama emin adımlarla yükselişe geçme stratejisini benimseyen firma, Mobil Dünya Kongresi'nde Hisilicon K3V3 işlemcisinin tanıtımını da gerçekleştirmişti. O dönemde teknik özellikleri çok fazla dillendirilmeyen işlemciye ait yeni detaylar ortaya çıktı.
Çin kaynaklı yeni bilgilere göre Hisilicon K3V3 işlemcisi, 28nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve bu sayede daha yüksek saat hızlarına ulaşılması hedefleniyor. ARM'ın Little.Big tasarımını temel alan işlemcide iki adet Cortex-A15, iki adette Cortex-A7 işlemci çekirdeği bulunuyor yani performans gerektiren iş yüklerinde Cortex-A15 çekirdekleri, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 çekirdekleri devreye giriyor. Saat hızı 1.8GHz olarak belirlenen işlemcinin en güçlü yanlarından biri ise sahip olduğu grafik işlemcisi olacak gibi görünüyor.
ARM'ın şu an yaygın kullanıma hazır en güçlü grafik işlem birimi olan Mali-T658 eşlik edecek Hisilicon K3V3 işlemcisine. Mali-400MP ile kıyaslandığında 10 kat daha yüksek grafik performansı vaad eden GPU, ayrıca modern uygulama dillerine de daha gelişmiş destek sunuyor. Saf çekirdek performansı yerine grafik yeteneklerinin daha fazla ön planda tutulduğu belirtilen Hisilicon K3V3 işlemcisinin 2. çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor. 

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wolf silver 6 yıl en beğenilen
Buda samsunga kapak olsun!! Galaxy s4 bu grafik islem birimi ile cikmaliydi...
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Sadece Sürücü 6 yıl
Birileri şu firmaya donanımdan önce yazılım üretme ve mevcut kullanıcıya daha fazla destek verme olayından bahsetsin. Özetle bir halt beklemiyorum. Yazılım olarak sıfır bir firma. Android al telefona yapıştır düz mantık. Ürettiği cihaza düzgün sürücü üretemeyen bir firma.
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Güven* 6 yıl
Huawei gümbür gümbür geliyor
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Chandler Bing 6 yıl
gpular zaten önden gidiyor, ne yapacaksınız allah aşkına daha iyi gpuları? galaxy s2 bile son ve en iyi grafikli oyunları çalıştırabiliyorken uçup kaçmanın pek bir mantığı yok. 2 4 8 çekirdek gibi bu muhabbette. ismine baksan 8 çekirdekten 4 kat verim alırız diyorsun da %25 ya etkiliyor ya etkilemiyor. o da uygulamanın insiyatifine kalmış. atıyorum 3 yıl sonra bu gpu'nun vakti gelir, ben telefonu 3 yıl kullanırım diyorsanız da gpu piyasası öyle değil. yetersiz kalan performans olabileceği gibi teknoloji de olabilir. directx 9, 10, 11 gibi. sen uyduruk directx 11'li ekran kartıyla bir oyunu açabilirken directx 10'un amiral gemisiyle açamassın mesela. o yüzden gpu peşinde koşmanın pek mantığı yok.
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khaos 6 yıl
elli firmanın elli defa kullandığı grafik birimini ısıtıp ısıtıp tekrar bize "yeni" gibi yutturmaya çalışan samsung'a yazıklar olsun umarım huwaei dışındada işlemcisini geliştiren firmalar artar ne kadar rekabet o kadar kullanıcıya seçenek!
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Adamlar çalışıyor
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Firaristt 6 yıl khaos
khaos
elli firmanın elli defa kullandığı grafik birimini ısıtıp ısıtıp tekrar bize "yeni" gibi yutturmaya çalışan samsung'a yazıklar olsun umarım huwaei dışındada işlemcisini geliştiren firmalar artar ne kadar rekabet o kadar kullanıcıya seçenek!

Herkes de beyin ve düşünme kabiliyeti var. Ama bu düşünmek istemeyenler neden var? Diğer taraftan bilim insanları da var . önemli olan kullanmak değil, nasıl ve ne kadar verimle kullanıldığıdır. Piyasada S4 kadar güçlü, 2-3ay içinde satışa çıkacak başka bir cihaz var mı aynı kategoride? Yok. Ip5S belki...
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Batuist 6 yıl
wolf silver
Buda samsunga kapak olsun!! Galaxy s4 bu grafik islem birimi ile cikmaliydi...

işlemci henüz çıkmamış haberde yazılana göre..
önce işlemci çıkacak, telefon geliştirilecek, gerekli sertifikasyonları alacak ve bir süre testten geçecek... ee bu telefon ne zaman çıkacaktı??? ortada bahsettiğin gpuya sahip hali hazırda bir işlemci yok.. olmasını isteseydi s4'ü çıkarmak için bir 6-9 ay beklemesi gerekecekti en az... bknz. sayılan sebepler..
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Barthemana 6 yıl
Vaybe 144 GFlops nedir be abi.ipad 4 bile 80 Gflops iken... S4'ün 3 katı neredeyse vay.
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Firaristt 6 yıl
Hemen gaza gelmiş millet. 2. Çeyrekte tanıtılsa hacimli üretim 3. çeyreğe kadar anca yetişir, 4. çeyrekte de ilk cihazları görürüz. 2014 cihazlarında kullanılacak donanım belli oldu gibi. En azından hangi aralıkta olacakları. Android bu kafayla devam ederse 3-4GB ram, 16Mp'e dayanan kamera çözünürlükleri gibi saçma sapan şişirilmiş şeyler göreceğiz gibime geliyor.

Samsung gibi bir üretici bile geçen senenin ortasında tanıttığı yonga çözümlerini yetiştirmekte zorlanıyorken bu kadar heyecan yapmaya gerek yok bence. S3 bile en ağır oyunları bile yağ gibi oynatıyor, gayet akıcı çalışıyorken bu kadar donanım biraz göz boyama gibi geliyor. Ne yapacağız o aletlerle? Oyun oyun da, o da bir yere kadar... Pc piyasası gibi bir yere kadar gelecek sonra birçok kişi için şişirmeden ibaret olacak. Hele Android gibi sistem düşmanı bir sistem varken... Gelip de Android'e neden bu kadar laf ettiğime kızacak varsa önce benden fazla biliyor mu diye bir araştırsın...
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itachi237 6 yıl
bu grafik birimi galaxy note 3'te kullanılır büyük ihtimal..
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wolf silver 6 yıl itachi237
itachi237
bu grafik birimi galaxy note 3'te kullanılır büyük ihtimal..

Bence exynos octa 1.8 ghz kullanilir.ve exynos octa kullanilirsa bu onun grafik birimi olamaz.yanilmiyorsam exynos 5440 in grafik birimi mali T658 dir
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kartal1000 6 yıl
Samssung Mali-T658 kullanmalıydı diye yazıyorsunuz da adamlar Exynos 5 Octa işlemcisini seri üretiminde sıkıntı çekiyor. Bazi ülkelere snapdragon işlemcili modellerini gönderecekmiş.
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LightningRaven 6 yıl kartal1000
kartal1000

Samssung Mali-T658 kullanmalıydı diye yazıyorsunuz da adamlar Exynos 5 Octa işlemcisini seri üretiminde sıkıntı çekiyor. Bazi ülkelere snapdragon işlemcili modellerini gönderecekmiş.

Buna türkiyede dahil snapdragon s600 modeli gelicek.

Bu arada hiçbirzaman 8 cekirdek calısmıyor sizi yanıtlmasın.

Cortex a7 - düşük profil 4 cekirdek
Cortex a15 - yüksek profil 4 çekirdek.

Hangisi gerekirse o yonga kullanılıyor.
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erci501 6 yıl
bakalım cihaz hangi tarihte hazır olarak piyasaya sürülecek.
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J0K3R61 6 yıl
samsungun neden Mali-T658 grafik birimi kullanmadigini anlayabilen var mi ?
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wolf silver 6 yıl J0K3R61
J0K3R61
samsungun neden Mali-T658 grafik birimi kullanmadigini anlayabilen var mi ?

Gelecek yilda mali-T658 yeni amiral modelinde kullanmayi dusunuyor.bu bir pazarlama stratejisidir...
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