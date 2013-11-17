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Huawei'nin 8 çekirdekli yeni modeli Glory 4 olabilir

5 yıl
1,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin 8 çekirdekli yeni modeli Glory 4 olabilir

Tayvanlı MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetini 20 Kasım'da piyasaya sunmasının ardından, bu yongasetini ilk kullanacak modellerin de yıl sonuna doğru boy göstermesi bekleniyor. Bunlardan birisi de Huawei'ye ait olacak.

Firmanın 8 çekirdekli bir modele yer vermek istediği bir süredir dile getiriliyordu. Son dönemde ise ibrenin MT6592 yongasetine döndüğü iddia edilmişti. Firmadan gelen yeni bilgiler modelin tanıtılmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Huawei Glory 4/Honor 4 adını alacak model MT6592 yongasetini kullanacak ve gelecek ay itibariyle de lansmanı yapılacak. İnternete sızan görsellerden cihazın 5 inç civarında bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Glory 4 bu alanda ilk ünvanını elde edemedi zira ilk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefon ünvanı Çinli UMI firmasına ait.

Huawei genelde firma içi sızıntılara fazla tedbir koymadığı için internette paylaşılan bilgilerin doğruluk payı yüksek oluyor. Bu bakımdan firmanın Glory 4 modelini gelecek ay lanse etmesi yüksek ihtimal. Bunun yanında firma tepe yöneticisinin ipuçlarını verdiği 8 çekirdekli diğer bir model Huawei Ascend P6S modelinin de bu lansmanda tanıtılması muhtemel. 

http://www.phonearena.com/news/Latest-handset-rumors-octa-core-powered-Huawei-Glory-4-BlackBerry-Z50-and-Q30_id49417 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
qazrfv 5 yıl en beğenilen
Ascend p6 gibi bu modelleride ülkemize getirirlerse çok iyi olur. Piyasada fazla çeşit olması tüketiciler için her zaman iyi olmuştur.
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felixamor 5 yıl
Önce Google'ın çoklu çekirdek işleme kapasitesini düzenlemesi gerek Android'de..Arkadaşlara bende katılıyorum 4 çekirdekli işlemcilerin çoğu ilk iki çekirdekten ötesini düzgün bir biçimde zaten kullanamazken 8 çekirdek şu an için çok gereksiz..
Önce Google'ın çoklu çekirdek işleme kapasitesini düzenlemesi gerek Android'de..Arkadaşlara bende katılıyorum 4 çekirdekli işlemcilerin çoğu ilk iki çekirdekte...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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interwap 5 yıl
3 SIM mi?
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muhamnet 5 yıl
Huawei'nin 8 çekirdekli yeni modeli Glory 4 olabilir.
Tabi OLMAYADABİLİR.
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emre4335 5 yıl
Samsung gibi bi dev 5 inc'e 2K koyuyosa Huawei'de 8 cekirdek koyar
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Holk 5 yıl
Abi teknoloji gelişiyor biraz ayak uydurun. İyi o zaman siz kalın Intel HD 3000 de ne gerek var HD 5000 veya Iris grafik yonga setlerine. GTX 780 TI OC ne gerek var al ATI Radeon HD 4650 serisi ne gerek var?
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General. 5 yıl
1000tl olsun iyi tutar bence
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burakesan 5 yıl
İki çekirdeği kullanırız, gerisini de çitleriz artık.
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keskin53 5 yıl
yakında telefonların yanında çekirdek paketi verecekler
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depeche35 5 yıl
2 çekirdek çıktı sazanlar atladı ne gerek var diye
4 çekirdek çıktı sazanlar atladı ne gerek var diye
8 çekirdek çıktı sazanlar atladı ne gerek var diye
16 çıkacak sazanlar atlayacak ne gerek var diye
..................................................
Bir bitmediniz Troller sizi...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu forumda da ne kadar çok mühendis varmış yaw :)
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doctor5945 5 yıl
8 cekırdek yerıne 8gb ram koysaya birisi bence cekırdekten daha makbule geçer
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ErTuFx 5 yıl
Bir cekirdekci firma daha, sadece pazarlama hamlesi....
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