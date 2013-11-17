Huawei'nin 8 çekirdekli yeni modeli Glory 4 olabilir.





Tayvanlı MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetini 20 Kasım'da piyasaya sunmasının ardından, bu yongasetini ilk kullanacak modellerin de yıl sonuna doğru boy göstermesi bekleniyor. Bunlardan birisi de Huawei'ye ait olacak.





Firmanın 8 çekirdekli bir modele yer vermek istediği bir süredir dile getiriliyordu. Son dönemde ise ibrenin MT6592 yongasetine döndüğü iddia edilmişti. Firmadan gelen yeni bilgiler modelin tanıtılmaya hazır olduğunu gösteriyor.





Huawei Glory 4/Honor 4 adını alacak model MT6592 yongasetini kullanacak ve gelecek ay itibariyle de lansmanı yapılacak. İnternete sızan görsellerden cihazın 5 inç civarında bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Glory 4 bu alanda ilk ünvanını elde edemedi zira ilk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefon ünvanı Çinli UMI firmasına ait.





Huawei genelde firma içi sızıntılara fazla tedbir koymadığı için internette paylaşılan bilgilerin doğruluk payı yüksek oluyor. Bu bakımdan firmanın Glory 4 modelini gelecek ay lanse etmesi yüksek ihtimal. Bunun yanında firma tepe yöneticisinin ipuçlarını verdiği 8 çekirdekli diğer bir model Huawei Ascend P6S modelinin de bu lansmanda tanıtılması muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Latest-handset-rumors-octa-core-powered-Huawei-Glory-4-BlackBerry-Z50-and-Q30_id49417