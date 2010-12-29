Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin Android 2.2'li yeni telefonu Ideos X5 detaylandı

8 yıl
21,8b
1
15
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon üreticisi Huawei, Android tabanlı yeni modeli Ideos X5'in detaylarını açıkladı. 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan telefonda, Android 2.2 işletim sistemine yer veriliyor. Üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki oto-fokus özellikli kamera ile 720p video kaydı yapabilen telefon kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği sunarken, A-GPS, pusula, G-Sensörü ve çoklu dokunmatik desteği gibi özelliklere de sahip.

Depolama için 4GB'lık dahili alan sunan ancak microSD kart slotu işle daha yüksek kapasitelere olanak tanıyan Ideos X5, ihtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor. UMTS 900/2100MHz, HSUPA 5.76Mbps, HSDPA 7.2Mbps (U8800) veya HSUPA 5.76Mbps, HSPA+ 14Mbps (U8800H) ağlarında çalışabilen Huawei Ideos X5'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
merhaba.yeni aldim ideos tan.gercekten cok guzel telefon.internet,ayni bilgisayarda oldugu gibi.tv programlarini direk aciyor,indirmeden.istenirse Canli Tv programida indirilip,HD kalitesinde izlenebiliyor.hem ucuz,hem mukemmel,tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Ön kamerası varmı aceba ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WriterHuman 8 yıl
599TL'den geleceği de belirtilenler arasında
Koşa koşa almaya gideceğim çıktığı gün.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bonan61 8 yıl
Güzel telefonda androidli telefonların kasaları da birbirinin aynısı.
Ön kamera eklemekte androidli telefonlara zor heralde. Nokia otofokus koymaz bunlarda ön kamera
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akifs44 8 yıl
Bakarsın Turkcell t11 Diye Bunuda Getirir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 8 yıl
akifs44

Bakarsın Turkcell t11 Diye Bunuda Getirir :)


Hiç zannetmiyorum Turkcell bu devirde dokunmatik diye 2.8 inç satıyorya helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21784 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei ve akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik 8 yıl 2010'un en iyi Android oyunları 8 yıl HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim