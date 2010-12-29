Huawei'nin Android 2.2'li yeni telefonu Ideos X5 detaylandı

Akıllı telefon üreticisi Huawei, Android tabanlı yeni modeli Ideos X5'in detaylarını açıkladı. 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan telefonda, Android 2.2 işletim sistemine yer veriliyor. Üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki oto-fokus özellikli kamera ile 720p video kaydı yapabilen telefon kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği sunarken, A-GPS, pusula, G-Sensörü ve çoklu dokunmatik desteği gibi özelliklere de sahip.

Depolama için 4GB'lık dahili alan sunan ancak microSD kart slotu işle daha yüksek kapasitelere olanak tanıyan Ideos X5, ihtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor. UMTS 900/2100MHz, HSUPA 5.76Mbps, HSDPA 7.2Mbps (U8800) veya HSUPA 5.76Mbps, HSPA+ 14Mbps (U8800H) ağlarında çalışabilen Huawei Ideos X5'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.