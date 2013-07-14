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Huawei'nin Çin Yaz Kültür Kampı, kapanışı Ankara'da gerçekleştirdi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin Çin Yaz Kültür Kampı, kapanışı Ankara'da gerçekleştirdi

 Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei; ODTÜ Konfüçyüs Merkezi’nin işbirliği ile 4 bin yıllık Çin kültüründen çok çeşitli etkinlik ve oyunları Türk çocuklarına öğrettiği Çin Yaz Kültür Kampı'nın kapanışını gerçekleştirdi.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Çin Yaz Kültür Kampı, haftada bir grup olmak üzere iki haftada iki grubu ağırladı. 

Çin Kültür Yaz Kampı'na, hem Huawei çalışanları ve iş ortaklarının çocukları hem de Kırkkonaklar Anadolu Lisesi Gençlik Grubu üyeleri katıldı. 

10-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici bir kamp programı sunan Huawei, kamp boyunca çocuklar Çince, Çin kağıt kesme sanatı, Çin mantısı yapımı, Çin el sanatları, resim ve güzel yazı ve Çin savunma sanatları gibi, Çin kültüründen pek çok etkinliği tanıttı. 

14 Temmuz tarihinde gerçekleşen kapanış etkinliğine, AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ODTÜ Konfüçyüs Merkezi’nden yetkililerin yanı sıra, kampa katılan çocuklar ve aileleri ile birlikte, Huawei’nin iş ortakları da yer aldı. 

Kapanış seremonisinde, çocukların, Çince şarkıların da yer aldığı performansları beğeniyle izlendi. Kampa katılan Kırkkonaklar Anadolu Lisesi öğrencileri, bu sene AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Huawei’nin destek verdiği "Hepimiz 1'iz" projesini de tanıttı. 

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TeufeL-07 5 yıl
Mantı kültütü bizdede var. Telefonlarınızo getirin :)
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TeufeL-07 5 yıl
Bizimkiler türk mantısını , savunmadını , sanatını öğrrndide çininki kaldı :)
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