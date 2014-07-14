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Huawei'nin yeni Emotion arayüzü internete sızdırıldı

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin yeni Emotion arayüzü internete sızdırıldı

Google'ın Android L işletim sistemi ile birlikte daha sade ve anlaşılır bir tasarım diline geçiş yapacak olması ve üretici ortaklarına da sadelik tavsiyesinde bulunması yavaş yavaş karşılık görmeye başladı.

Pek çok üretici cihazlarında kullandığı özelleştirilmiş arayüzünü sade tasarım ögeleriyle değiştirmeye başladı. Bu firmalardan birisi de Huawei.

Emotion adlı kullanıcı arayüzünü uzun süredir mobil cihazlarında kullanan Huawei, 3.0 sürümüyle arayüzünde önemli tasarım değişiklikleri planlıyor. İnternete sızan görsellere göre firma yeni arayüzünde daha sade ve pastel tarzında renkler tercih ediyor. Ayrıca geçişlerin de yumuşatıldığı belirtiliyor.

Huawei'nin Emotion 3.0 arayüzünü ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak bundan sonraki ilk amiral gemi modelinde arayüzün kullanıma sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-Emotion-3.0-UI-gets-leaked-flatter-look-taken-from-iOS-7_id58144 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Led Zeppelin 4 yıl
Şunun bunun çakması demek yerine özgün olmamış demek daha doğru olur :) boş yere tartışıyorsunuz bu kadar basit şeyleri...
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ClearNOS 4 yıl
Ortadaki resmi iPhone'un emotionuna benzettim.
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The Tenth Doctor 4 yıl
Touchwiz 1000 basar
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jolawe 4 yıl
This is iphone
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mehmedaltair 4 yıl
emotion miui'den miui ios'tan çakma
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bgryngn 4 yıl
Pek çok firma miui çakması kullanıyor
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GodisCoking 4 yıl
miui+ios karışımı.Ancak göze gayet hoş geliyor.Bakalım p6 ya kaç yıl içinde gelecek 'L'.
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Bursaspor. 4 yıl
Miui arayüzü gibi
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