Huawei'nin yeni Emotion arayüzü internete sızdırıldı





Google'ın Android L işletim sistemi ile birlikte daha sade ve anlaşılır bir tasarım diline geçiş yapacak olması ve üretici ortaklarına da sadelik tavsiyesinde bulunması yavaş yavaş karşılık görmeye başladı.





Pek çok üretici cihazlarında kullandığı özelleştirilmiş arayüzünü sade tasarım ögeleriyle değiştirmeye başladı. Bu firmalardan birisi de Huawei.





Emotion adlı kullanıcı arayüzünü uzun süredir mobil cihazlarında kullanan Huawei, 3.0 sürümüyle arayüzünde önemli tasarım değişiklikleri planlıyor. İnternete sızan görsellere göre firma yeni arayüzünde daha sade ve pastel tarzında renkler tercih ediyor. Ayrıca geçişlerin de yumuşatıldığı belirtiliyor.





Huawei'nin Emotion 3.0 arayüzünü ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak bundan sonraki ilk amiral gemi modelinde arayüzün kullanıma sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-Emotion-3.0-UI-gets-leaked-flatter-look-taken-from-iOS-7_id58144