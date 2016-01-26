Hubble, galaksinin en parlak yıldızlarını görüntüledi

1990 yılından beri alçak Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu, bugüne kadar çektiği görüntülerle yaşadığımız evren hakkında merak edilen birçok sorunun cevaplanmasını sağladı. Yıllar içerisinde eşsiz görüntüler yakalamayı başaran Hubble, her geçen gün bunlara yenilerini ekliyor.

NASA ve ESA'nın ortak projesi olarak yörüngeye gönderilen Hubble Uzay Teleskobu, son olarak da, galaksinin en parlak, en büyük yıldızlarından bazılarını barındıran yıldız kümesini görüntüledi. Trumpler 14 adını taşıyan bu yıldız kümesi, Dünya'dan 8 bin ışık yılı uzaklıkta olan Karina Nebulası'nda yer alıyor.

NASA tarafından yayınlanan görüntü, Trumpler 14'ün Hubble tarafından çekilen görüntülerin birleşiminden oluşuyor. Bu görüntüde, NASA'nın elmaslara benzettiği parlak yıldızlar görülebiliyor. Diğer yıldızlara göre çok daha yoğun bir parlaklığa sahip olan bu genç yıldızların yaşları 500 bin yılın altında.

Diğer yıldızlardan çok daha yoğun olan bu yıldızların ömrü de diğer yıldızlara kıyasla çok daha kısa. Birçok yıldız milyarlarca yıl süren ömürleri boyunca yavaş yavaş sönerken, bu yoğun yıldızlar birkaç milyon yıl içinde şiddetle patlayarak süpernovaya dönüşecekler.

Elbette bu durum yıldızlar için bir son anlamına gelmiyor. Bu yıldızların patlaması yeni yıldızlar doğuracak. Üstelik bu yeni yıldızların bazıları, kendisini doğuran yıldızdan çok daha uzun bir ömre sahip olacak.

www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-unveils-a-tapestry-of-dazzling-diamond-like-stars