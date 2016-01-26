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Hubble, galaksinin en parlak yıldızlarını görüntüledi

Galaksinin en parlak, en büyük yıldızlarından bazılarını barındıran Trumpler 14 yıldız kümesi, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. NASA tarafından yayınlanan bu görüntü, görülmeye değer.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hubble, galaksinin en parlak yıldızlarını görüntüledi

 1990 yılından beri alçak Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu, bugüne kadar çektiği görüntülerle yaşadığımız evren hakkında merak edilen birçok sorunun cevaplanmasını sağladı. Yıllar içerisinde eşsiz görüntüler yakalamayı başaran Hubble, her geçen gün bunlara yenilerini ekliyor.
NASA ve ESA'nın ortak projesi olarak yörüngeye gönderilen Hubble Uzay Teleskobu, son olarak da, galaksinin en parlak, en büyük yıldızlarından bazılarını barındıran yıldız kümesini görüntüledi. Trumpler 14 adını taşıyan bu yıldız kümesi, Dünya'dan 8 bin ışık yılı uzaklıkta olan Karina Nebulası'nda yer alıyor.
NASA tarafından yayınlanan görüntü, Trumpler 14'ün Hubble tarafından çekilen görüntülerin birleşiminden oluşuyor. Bu görüntüde, NASA'nın elmaslara benzettiği parlak yıldızlar görülebiliyor. Diğer yıldızlara göre çok daha yoğun bir parlaklığa sahip olan bu genç yıldızların yaşları 500 bin yılın altında.
Diğer yıldızlardan çok daha yoğun olan bu yıldızların ömrü de diğer yıldızlara kıyasla çok daha kısa. Birçok yıldız milyarlarca yıl süren ömürleri boyunca yavaş yavaş sönerken, bu yoğun yıldızlar birkaç milyon yıl içinde şiddetle patlayarak süpernovaya dönüşecekler.
Elbette bu durum yıldızlar için bir son anlamına gelmiyor. Bu yıldızların patlaması yeni yıldızlar doğuracak. Üstelik bu yeni yıldızların bazıları, kendisini doğuran yıldızdan çok daha uzun bir ömre sahip olacak.
Hubble, galaksinin en parlak yıldızlarını görüntüledi
 

www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-unveils-a-tapestry-of-dazzling-diamond-like-stars Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
şu uzay ne kadar güzel bişey sonsuzluk
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SerhanUygur 3 yıl
urkuyor insan yildizlara bakinca...
neler var acaba neler...
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Fenomenon 3 yıl
Hızlı yaşayan erken ölür. Parlak yıldızların da ömrü kısa oluyor :D
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SEO-Uzmanı 3 yıl
A Ha Cennetin krallığı göründü :)
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metars82 3 yıl
einhander
hubble yerıne daha gelısmıs bır teleskop gonderıceklermı acaba 26 yıl oncekı teknolojının ürünü hubble. şuankı teknoloji ile yeni bir teleskop neler yapar allah bilir. gercı yenısı gonderılmıssede benım haberım yoktur.

Kepler. Yanlış değilsem 2009 da gönderildi.
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Negotium 3 yıl
james webb teleskobu 2018 de fırlatılacak hubble mi kalır artık
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Volfram_Tungsten 3 yıl
Güzel konu zevkle okudum.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
A ha cennetin krallığı :)
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nasa, hubble ve
6 etiket daha hubble uzay teleskobu Uzay trumpler 14 Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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