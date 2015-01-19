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Hugo Barra : Üst seviye pazarlara girmemiz biraz zaman alacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hugo Barra : Üst seviye pazarlara girmemiz biraz zaman alacak

Genelde Asya ülkelerinde faaliyet gösteren ve buna rağmen rekor akıllı telefon satışları yapan Xiaomi, uzun süredir uluslararası pazarda boy göstermeyi istiyor ve bunun için de Google'dan Hugo Barra'yı transfer etmişti. Bununla birlikte Xiaomi'nin önünde uzun bir yol var.

Hugo Barra son röportajında firmanın gelecei ile ilgili önemli konulara parmak bastı. Yazılım ve donanımı ilginç bir şekilde biraraya getirdiklerini belirten Barra ayrıca ülkenin en büyük e-ticaret platformlarından birisi olduklarını de belirtmeden geçmedi. 

Bu açıdan yazılım tarafında firmasını Google ve Amazon, donanım tarafında ise Samsung ve Apple ilar karşılaştıran Barra, bununla birlikte ABD ve Avrupa gibi üst seviye pazarlara çıkabilmek için önlerinde uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

Xiaomi iddialı donanımları uygun bir fiyat çizgisinde pazarladığı için sürümden kazanıyor ve stratejisi en iyi gelişmekte olan ülkelerde işe yarıyor. Rakiplerin yoğun olduğu üst seviye pazarlarda ise sürümden kazanma pek mümkün olmuyor ve bu da büyük kayıplara sebep oluyor. Bu bakımdan firma bir kaç yıl daha beklemek gerektiğini belirtiyor. 

Ülkemize bu yıl itibariyle girmesi beklenen Xiaomi görünüşe göre daha öteye gitmeyi pek düşünmüyor. Tam olarak Avrupa'ya ve ABD'ye açılabilmesi için tüketicilerin muhtemelen 2017-2018 yıllarına kadar beklemesi gerekecek. Bu da Xiaomi'nin bir müddet daha bölgesel bir oyuncu olarak kalacağını gösteriyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/01/hugo-barra-will-take-time-xiaomi-reach-tier-one-markets.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 4 yıl
Guaire

Dolar kurunu şu anki haliyle düşünürsek ve verginin artmadığını varsaysak bile minimum 1600TL olurdu.

Bir de adamlar yeni ürünlerini Çin dışına zamanında çıkarmayı beceremiyor zaten. Piyasaya çıkalı 6 ay olmasına rağmen Mi4'ü hala Çin dışına çıkaramadılar. Mi4 satışları bu ay ilk defa Hindistan'da başlayacak. Xiaomi'nin resmen girmiş olduğu diğer ülkeler Mi4 için muhtemelen birkaç ay daha bekleyecek.

Bir de adamlar temkinli hareket etmiyorlar, Hindistan ve ikinci planda da Endonezya için sattılar diğer ülkelere giriş planlarını.

+1

Daha yüksek nüfus varken neden Türkiye ile uğraşsın ki.


Hindistan'a sürümden kazanarak satmakla, Türkiye'ye satmak arasında dağlar kadar fark var.
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gurkanse 4 yıl
isteseler girerler temkinli hareket ediyolar ama çok yavaşlar.mi note pro türkiyede 1000tl den satılsa akıllara zarar bir popülerite yakalar ama nerde...
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Mr.Hahn13 4 yıl gurkanse
gurkanse
isteseler girerler temkinli hareket ediyolar ama çok yavaşlar.mi note pro türkiyede 1000tl den satılsa akıllara zarar bir popülerite yakalar ama nerde...

Note pro zaten 1200 tl ulkemizde nasil 1000 tl olucak ki
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doctor_bey 4 yıl
Cihazları zaten üst seviye, neden üst seviye pazara girmiyorlar ki?

Korkuyonuzmu la
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umut_baris 4 yıl
Hindistan varken Türkiye daha çok bekleyecek.
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meego 4 yıl
Türkiye'ye gelse de kurtulsak ya
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sercandk 4 yıl
Bize gelene kadar fiyatlar alıp başını gidecek. Son mi note modellerindeki fiyatlar gerçekten xiaomi için yüksek fiyatlar.

Ama uygun fiyatlı orta seviye cihazları peynir ekmek gibi kapis kapis gider.
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cepAnkara 4 yıl
Türkiye deki potansiyeli mi bilmiyorlar anlamıyorum peynir ekmek gibi satarlar uygun fiyat verirlerse.. aslında dışarı şöyle bir baktığımda harbiden xiaomi yi bilenlerin sayısı az ama bilenler bile onlar için büyük potansiyel
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Fenomenon 4 yıl
Türkiyeye gelse çok satar. Gmd'nin satışı ortada. F/P oranı iyi olan 2-3 telefonla piyasayı domine edebilir.
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General. 4 yıl
Hep bizmi Avrupadan cihaz getirteceğiz birazda onlar gelsin bizden alsın.
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Guaire 4 yıl
Bu yıl da giremeyebilir Türkiye'ye. Zaten Temmuz'a kadar hiç mümkünü gözükmüyor. Yılın ilk yarısı için tek planları Brezilya.

Yeni ülkelere girmekten çok girdikleri ülkelerde büyümeye çaba sarf edecekler, özellikle Hindistan ve Endonezya'da.
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MrKemal17 4 yıl
Türkiye'ye gelene kadar fiyatlar yükseldi, eski Xiaomi fiyatlarını istiyoruz.
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Gece772 4 yıl
Hayırlısı olsun....
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