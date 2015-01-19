Hugo Barra : Üst seviye pazarlara girmemiz biraz zaman alacak





Genelde Asya ülkelerinde faaliyet gösteren ve buna rağmen rekor akıllı telefon satışları yapan Xiaomi, uzun süredir uluslararası pazarda boy göstermeyi istiyor ve bunun için de Google'dan Hugo Barra'yı transfer etmişti. Bununla birlikte Xiaomi'nin önünde uzun bir yol var.





Hugo Barra son röportajında firmanın gelecei ile ilgili önemli konulara parmak bastı. Yazılım ve donanımı ilginç bir şekilde biraraya getirdiklerini belirten Barra ayrıca ülkenin en büyük e-ticaret platformlarından birisi olduklarını de belirtmeden geçmedi.





Bu açıdan yazılım tarafında firmasını Google ve Amazon, donanım tarafında ise Samsung ve Apple ilar karşılaştıran Barra, bununla birlikte ABD ve Avrupa gibi üst seviye pazarlara çıkabilmek için önlerinde uzun bir yol olduğunu dile getirdi.





Xiaomi iddialı donanımları uygun bir fiyat çizgisinde pazarladığı için sürümden kazanıyor ve stratejisi en iyi gelişmekte olan ülkelerde işe yarıyor. Rakiplerin yoğun olduğu üst seviye pazarlarda ise sürümden kazanma pek mümkün olmuyor ve bu da büyük kayıplara sebep oluyor. Bu bakımdan firma bir kaç yıl daha beklemek gerektiğini belirtiyor.





Ülkemize bu yıl itibariyle girmesi beklenen Xiaomi görünüşe göre daha öteye gitmeyi pek düşünmüyor. Tam olarak Avrupa'ya ve ABD'ye açılabilmesi için tüketicilerin muhtemelen 2017-2018 yıllarına kadar beklemesi gerekecek. Bu da Xiaomi'nin bir müddet daha bölgesel bir oyuncu olarak kalacağını gösteriyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/01/hugo-barra-will-take-time-xiaomi-reach-tier-one-markets.html