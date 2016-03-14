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Hum On! uygulaması ile mırıltılarınız notalara dökülüyor

Yolda giderken birden yeni bir beste mi ilham geldi? Samsung'un Hum On! uygulamasına bu besteyi mırıldandığınızda, hızlı bir şekilde notalara döküldüğünü görebileceksiniz.
3 yıl
3,7b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde birbirinden farklı donanım ve yazılım projeleri ile karşımıza çıkan Samsung laboratuvarlarının şimdiki çalışması, mırıltılarınızı notalara dökme yeteneğine sahip Hum On! uygulaması oldu.

Müzik çevirmeni olarak nitelenen Hum On!, aslında Shazam gibi dinlediği melodinin kime ait olduğunu internette bulabilen platformlara benziyor ancak bir farkla. Hum On!, ağzınızda mırıldandığınız melodileri algılayarak notalara döküyor ve sonrasında oynatıyor. Böylece, ortaya bir beste çıkmış oluyor. Yolda yürürken veya otururken, bir anda ilham gelen bir besteyi mırıldanarak notalara kolayca dökebiliyorsunuz. Sonrasında bu besteleri paylaşabiliyor veya farklı projelerde arka plan müziği olarak kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Motion Sensor ile iOS cihazınız hareket algılayabiliyor"
Uygulama, kullanıcının sesindeki duraklama ve perdeleri analiz ederek, aynı bir müzisyen gibi notalara döküyor. Ayrıca rakip uygulamalara göre çok daha hızlı ve kullanımı da çok daha kolay. Geliştirici ekip, halen uygulamanın daha akıcı algılama yapması için çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen dönemde, ünlü müzisyenlerle de işbirliği yapılarak daha anlamlı notaların ortaya çıkması amaçlanıyor.
 

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gurkanse 3 yıl
ssbrutality
İşimiz gücümüz de buydu zaten..

işin gücün varsa (yada çok işin varsa) niye burdasın ?
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extrabold 3 yıl
İyi gibi
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ekrem71 3 yıl
Henüz geliştirme aşamasında
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mementopolis 3 yıl
Cocuk elindaki kitabin sayfalarini cevirirken , bir bakmis cep telefonu ciki vermis.
Kiz Telefonu eline aldiginda bir uygulama acikti. Cocuk telefonu eline aldiginda " biz daha enemizin kollarinda yasarken" ninnisini mirildanmaya basladi. ve Telefon Notalari bir bir dökmekle kalmiyor . Piyano, R&B, Rock gibi gibi tarza ceviriyor. Sonra birden birden bire adam beliriyor ve ayni telefondan ayni zimbirtiyi dinliyordu. 1 Kitabin arasina o telefonu kim koydu. 2 Cocuk neden ninni söylüyordu. 3 Ayni sekilde Uygulama bunu Notlara neden döktü. 4 moh gibi tanitim.
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ulwi 3 yıl
Programı bulan burada paylaşabilir mi ?
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darkdiva 3 yıl
Süper ya :)
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kesbi 3 yıl
Link?
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ssbrutality 3 yıl
İşimiz gücümüz de buydu zaten..
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Xtrud 3 yıl
Eee uygulama nerede?
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neworex 3 yıl
haberi okuyunca indirmek istedim telefona sarıldım:D
ama meğerse sadece androidde çalışıyormus işte
klasik türk kafası ama işin enteresan tarafı
bir uygulama çıkıyor ve ios yerine androidde çıkıyor
demekki baya yol kat edilmiş...
1 Yanıt Yanıtla +2
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GrıezmaNN 3 yıl neworex
neworex

haberi okuyunca indirmek istedim telefona sarıldım:D
ama meğerse sadece androidde çalışıyormus işte
klasik türk kafası ama işin enteresan tarafı
bir uygulama çıkıyor ve ios yerine androidde çıkıyor
demekki baya yol kat edilmiş...

İlk cümlede uygulamanın Samsung'a ait olduğu söyleniyor..
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uygulama haber, samsung ve
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