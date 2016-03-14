Hum On! uygulaması ile mırıltılarınız notalara dökülüyor

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"Motion Sensor ile iOS cihazınız hareket algılayabiliyor"

Son dönemde birbirinden farklı donanım ve yazılım projeleri ile karşımıza çıkanlaboratuvarlarının şimdiki çalışması, mırıltılarınızı notalara dökme yeteneğine sahip Hum On! uygulaması oldu.Müzik çevirmeni olarak nitelenen, aslında Shazam gibi dinlediği melodinin kime ait olduğunu internette bulabilen platformlara benziyor ancak bir farkla. Hum On!, ağzınızda mırıldandığınız melodileri algılayarak notalara döküyor ve sonrasında oynatıyor. Böylece, ortaya bir beste çıkmış oluyor. Yolda yürürken veya otururken, bir anda ilham gelen bir besteyi mırıldanarak notalara kolayca dökebiliyorsunuz. Sonrasında bu besteleri paylaşabiliyor veya farklı projelerde arka plan müziği olarak kullanabiliyorsunuz.Uygulama, kullanıcının sesindeki duraklama ve perdeleri analiz ederek, aynı bir müzisyen gibi notalara döküyor. Ayrıca rakip uygulamalara göre çok daha hızlı ve kullanımı da çok daha kolay. Geliştirici ekip, halen uygulamanın daha akıcı algılama yapması için çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen dönemde, ünlü müzisyenlerle de işbirliği yapılarak daha anlamlı notaların ortaya çıkması amaçlanıyor.