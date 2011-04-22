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Huzurlarınızda Motorola Droid X^2; 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 platformu ve 4.3-inç qHD ekran

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 2 platformunun kullanan ve 1GB RAM ile gelen Atrix 4G modeliyle akıllı telefon pazarının en güçlü temsilcilerinden birisine sahip olan Motorola, uzun süredir konuşulmakta olan Droid X^2 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Casus görüntüleri bir süredir internette olan yeni telefonun resmi basın görselleri ise PocketNow isimli site tarafından yayınlandı. Genel görünüm itibariyle ilk modeliyle büyük benzerlikler taşıyan Droid X^2, Nvidia'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefonun bellek kapasitesi ise 768MB.

Droid X^2, 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen 8MP kamera ile geliyor. Üzerinde yer alan HDMI portu ile görüntüleri LCD monitör veya HDTV'lere aktarabilen telefonun, Android 2.2 veya Android 2.3 işletim sistemleriyle gelmesi bekleniyor. Çıkış tarihi henüz bilinmese de kısa süre içerisinde pazara sunulması beklenen Motorola Droid X^2, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisi ve qHD çözünürlüğündeki ekranıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.


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castraelectro 8 yıl
kameraya 8mp demişsin üstünde 4 mp yazıyor ne iş?
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lapya 8 yıl
bildigim kadariyla bu verizona ozel uretilen bir model yani cdma; gsm degil... allah sahiplerine bagislasin diyelim. sonunda gercek bir ergonomik tasarim koydugu icin de motorolayi kutluyorum...
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veterinarius 8 yıl
çok ergonomik bir dizaynı var aslında.
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El Fuego 8 yıl
tasarimi zn5 gibi... sekil olarak begendim ben.
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dellino 8 yıl
Düz tasarımlar I Phone taklidi oluyor.
Değişik tasarımlar da hiç beğenilmiyor.
Anlamsız bir ikilem bu.
Görünüm gayet hoş.
Motorola, bir çok modelinde kullandığı gibi bu modelde de kaymayan bir dış yüzeye sahip olabilir.
Bence hoş bir tasarım ve güzel özellikler.
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Rainbow6 8 yıl
Herkes bisiler yapiyo LG ve Motorolanin ataklari samsunguda zorlayacaktir baksaniza donanimlara Apple iPhone5 icin cok mizmizlanirsa pazarda bayaa bi yer kaybedecek ... ayni zamanda iPhone4 dun kirilamaz hale gelmesi pahali telefona bide aparat almak gerekiyo buna karsilik piyasaya yeni cikan telefonlarla android baya yayginlasti amerkada
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BlessedSoul 8 yıl
sahoron
bu tasarımla evet cok büyük rakamlarla satar maşallah tasarıma hele arka üst kısım şahane :D

Tasarım bence de iyi değil fakat ilk Droid X'in aynı tasarımla önemli bir satış başarısı elde etmiş olması dediğinizi çökertiyor. Herhalde Amerikalılar beğeniyorlar. :d
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outside 8 yıl
önden çok iyi ama arka pek olmamış gerçekten. ancak hero'dan sonra bir motorola alasım var.
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momento_tr 8 yıl
1gb ram dediği nasıl bir ram ?? Özellikleri neler ?? Optimus 3D'deki gibi ddr2 mi yoksa farklı bir ram yapısı mı var bunlarda yada genel olarak akıllı telefonların kullandığı ram yapısı nedir ? Bilgisi olan var mı acaba ?
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eeevrim 8 yıl
bence sahip olduğu donanımsal özellikleri mütevazi bir görüntüyle saklamış olması değmesi muhtemel olan nazarları büyük ölçüde azaltmış :) eyer fiyatı 500 doların altındaysa ve pili de uzun süre gidiyorsa kesinlikle harika olur
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manyakurt 8 yıl
aslında resim yüzünden ve arkadaki ivmeden de büyük gösteriyor olabilir. Çünki yandan çekilmiş resimlere bakarsanız, ilk resime, ordaki tuşları baz aldıgınızda 1.5 tuşluk kalınlığında bir çıkıntı gibi :D
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South Korea 8 yıl
eğer kamera 8mp nin hakkını veriyorsa o çıkıntıya katlanılabilir xy720 gibi olmasında kamera
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fuckulteli 8 yıl
Yandan bakınca şişe açacağına benzettim.. :D
Önden görünüş güzel, arka tarafındaki kamera çıkındısı olmasaymış daha güzel olurmuş. :/
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