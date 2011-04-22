Huzurlarınızda Motorola Droid X^2; 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 platformu ve 4.3-inç qHD ekran

Nvidia Tegra 2 platformunun kullanan ve 1GB RAM ile gelen Atrix 4G modeliyle akıllı telefon pazarının en güçlü temsilcilerinden birisine sahip olan Motorola, uzun süredir konuşulmakta olan Droid X^2 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Casus görüntüleri bir süredir internette olan yeni telefonun resmi basın görselleri ise PocketNow isimli site tarafından yayınlandı. Genel görünüm itibariyle ilk modeliyle büyük benzerlikler taşıyan Droid X^2, Nvidia'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefonun bellek kapasitesi ise 768MB.

Droid X^2, 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen 8MP kamera ile geliyor. Üzerinde yer alan HDMI portu ile görüntüleri LCD monitör veya HDTV'lere aktarabilen telefonun, Android 2.2 veya Android 2.3 işletim sistemleriyle gelmesi bekleniyor. Çıkış tarihi henüz bilinmese de kısa süre içerisinde pazara sunulması beklenen Motorola Droid X^2, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisi ve qHD çözünürlüğündeki ekranıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.