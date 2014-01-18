HyperJuice Battery ile MacBook cihazlarınıza 53 saatlik ekstra kullanım süresi sağlayın

Haber Editörü
Genelde mobil cihazlara yönelik olarak sayısız çeşidini gördüğümüz taşınabilir şarj istasyonları, bu kez bir dizüstü cihaza özel tasarlanmış olarak karşımıza çıktı.
HyperJuice Battery adını taşıyan taşınabilir şarj istasyonu, 61000mAh gücündeki bataryası ile MacBook cihazlarınızı 53 saate kadar ekstradan ayakta tutabiliyor. OS X sürümü ile kullanım sürelerinde önemli mesafeler kateden MacBook ürünleri, HyperJuice Battery ile yaklaşık 2.5 gün boyunca prize ihtiyaç duymadan kullanıcına hizmet verebilecek.
HyperJuice Battery ay başındaki CES 2014 fuarında da sergilenmişti. İstasyon dizüstü tarafında sadece MacBook ürünlerine enerji sağlıyor. USB üzerinden ise mobil cihazlarınıza çok daha uzun sürelerde ekstra enerji sağlayabiliyor. Ürünün satış fiyatı 450$.
http://liliputing.com/2014/01/hyperjuice-external-batteries-offer-53-hours-macbook-run-time.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mac'i olan profesyoneller için uygundur tabi bize yaramaz bunlar
Fiyatı gayet iyi 61000 Mah diyor bizim telefonlara 1500mah ekstra bataryayı 50 liraya sattıklarını düşünürsen anlarsın
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9735 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini