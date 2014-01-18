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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HyperJuice Battery ile MacBook cihazlarınıza 53 saatlik ekstra kullanım süresi sağlayın

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,7b
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10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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HyperJuice Battery ile MacBook cihazlarınıza 53 saatlik ekstra kullanım süresi sağlayın

Genelde mobil cihazlara yönelik olarak sayısız çeşidini gördüğümüz taşınabilir şarj istasyonları, bu kez bir dizüstü cihaza özel tasarlanmış olarak karşımıza çıktı.

HyperJuice Battery adını taşıyan taşınabilir şarj istasyonu, 61000mAh gücündeki bataryası ile MacBook cihazlarınızı 53 saate kadar ekstradan ayakta tutabiliyor. OS X sürümü ile kullanım sürelerinde önemli mesafeler kateden MacBook ürünleri, HyperJuice Battery ile yaklaşık 2.5 gün boyunca prize ihtiyaç duymadan kullanıcına hizmet verebilecek.

HyperJuice Battery ay başındaki CES 2014 fuarında da sergilenmişti. İstasyon dizüstü tarafında sadece MacBook ürünlerine enerji sağlıyor. USB üzerinden ise mobil cihazlarınıza çok daha uzun sürelerde ekstra enerji sağlayabiliyor. Ürünün satış fiyatı 450$.

http://liliputing.com/2014/01/hyperjuice-external-batteries-offer-53-hours-macbook-run-time.html Yorum Yaz
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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
Fiyata Gel.
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JoeyBane 5 yıl
Kutup başlarını kontrol edin.
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18XET01 5 yıl
Yuh lan ne diyim arabaya akü olarak da koyabiliyor muyuz soğuk kış günlerinde aküye destek olur. 61 Amper sonuçta


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sharky25ant 5 yıl
Bu ürün sanırım dağda, bayırda çalışanlar için tasarlanmış bize gerekmez.
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Xagdas 5 yıl
Bu alet kaç saatte kendini prizden şarj ediyor, asıl bunu söylesinler. 1 günde doluyorsa işe yaramaz ama 2 saatte doluyorsa "güzel alet" derim.
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12 Angry Men 5 yıl
mac'e o kadar veren onada verir merak etmeyin.
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SAFİMARANGA 5 yıl
Araba'ya takviye yapabiliyor muyuz?
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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
Fiyata Gel.
2 Yanıt Yanıtla +9
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iboocum 5 yıl ssbrutality
ssbrutality
Fiyata Gel.

Mac'i olan profesyoneller için uygundur tabi bize yaramaz bunlar
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mehmedaltair 5 yıl ssbrutality
ssbrutality
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Fiyatı gayet iyi 61000 Mah diyor
bizim telefonlara 1500mah ekstra bataryayı 50 liraya sattıklarını düşünürsen anlarsın
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