HyperJuice Battery ile MacBook cihazlarınıza 53 saatlik ekstra kullanım süresi sağlayın





Genelde mobil cihazlara yönelik olarak sayısız çeşidini gördüğümüz taşınabilir şarj istasyonları, bu kez bir dizüstü cihaza özel tasarlanmış olarak karşımıza çıktı.





HyperJuice Battery adını taşıyan taşınabilir şarj istasyonu, 61000mAh gücündeki bataryası ile MacBook cihazlarınızı 53 saate kadar ekstradan ayakta tutabiliyor. OS X sürümü ile kullanım sürelerinde önemli mesafeler kateden MacBook ürünleri, HyperJuice Battery ile yaklaşık 2.5 gün boyunca prize ihtiyaç duymadan kullanıcına hizmet verebilecek.





HyperJuice Battery ay başındaki CES 2014 fuarında da sergilenmişti. İstasyon dizüstü tarafında sadece MacBook ürünlerine enerji sağlıyor. USB üzerinden ise mobil cihazlarınıza çok daha uzun sürelerde ekstra enerji sağlayabiliyor. Ürünün satış fiyatı 450$.

http://liliputing.com/2014/01/hyperjuice-external-batteries-offer-53-hours-macbook-run-time.html