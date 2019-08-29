HyperX Cloud Mix kablosuz oyuncu kulaklığı incelemesi

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Cloud serisi kulaklıkları ile ülkemizde önemli satış rakamları yakalayan HyperX’in en yeni kulaklığı Cloud MIX’i sizler için inceledik. Kulaklığın öne çıkan olumlu ve olumsuz özelliklerini aktarmaya çalışacağız.

Cloud MIX’in hem kablolu hem de Bluetooth üzerinden kablosuz kullanım sunuyor. Kablolu ve kablosuz mod arasındaki geçiş bir hayli kolay. Kabloyu çıkarttığınız an, Bluetooth aktif konuma geçiyor ve cihazınızla eşleşiyor.

Oyuncu kulaklıkları genellikle renkli, ışıklı ve dikkat çeken tasarıma sahip oluyor. Bu kulaklık ise oldukça sade bir tasarım ile geliyor. Yalnızca siyah ve grinin tonlarından oluşan ışıksız bir tasarımı var. Eğer tamamen siyah renkli ürünleri sıkıcı buluyorsanız bu ürünü de beğenmeyeceksiniz. Şahsen bu kadar pahalı bir kulaklık aldığımda, daha renkli bir tasarımı olmasını tercih ederdim. Benim gibi düşünen kullanıcıların ilgisini çekmesi etmesi adına minik kırmızı detaylar eklenebilirdi.

Kutu aksesuarlarına baktığımızda MicroUSB uçlu şarj kablosu, taşıma çantası, HyperX stickerı, 3.5 mm jacklı ses kablosu ve bu kabloyu çift uçlu jacka dönüştüren uzatma kablosu çıktığını görüyoruz.

Kulaklık, 40 mm Dual Chamber sürücülere sahip. Bu teknoloji sayesinde tiz ve midler, baslardan ayrılıyor. 10 Hz ile 40 kHz arasındaki sesleri destekliyor. Kulak yastıkları memory foam yapıda, yani kulağınızın şekline uyum sağlıyor ve konforlu kullanım sunuyor. Yaklaşık 4 saatlik kullanımın ardından rahatsız etmeye başlıyor.

Cloud MIX, kablolu olarak kullanıldığında net bir ses veriyor. Oyuncu kulaklıkları, genellikle müziklerde iyi ses veremez ancak Cloud MIX, müzik dinlemek isteyenler için oldukça hoş ses veriyor. Oyunlarda ise ses derinliğinin düşük, ses kalitesinin de orta kalite olduğunu söyleyebilirim. Oyunlarda her şeyi duymak istiyorum diyenlerdenseniz bu kulaklık size göre değil. Ses kalitesi ise fiyatının altında kalıyor. USB girişli olmadığı için sesteki kaybı hissediyoruz. 7.1 sanal surround ses kartlı oyuncu kulaklıkları ile kıyasladığımızda onlardan geride kaldığını söylemeliyim. Oyunda en iyi ses kalitesini istiyorsanız farklı modellere yönelmelisiniz.

Cloud MIX, kablosuz kullanım için Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bu kulaklığın en büyük rakibi SteelSeries Arctis 7 modeli ise 2.4Ghz frekansı üzerinden ses iletiyor. Cloud MIX’in Bluetooth’u kullanmasının artıları olduğu gibi eksileri de var. Kablolu kullanımdan Bluetooth’a geçildiğinde ses kalitesi epey düşüyor ve oyunlarda ses gecikmesi hissediliyor. Bluetooth modunda 15 saatlik kullanım sunuyor.

Cloud MIX, üst seviye ses kalitesi yerine kullanım kolaylığı özellikleri ile öne çıkıyor. Kablolu ve kablosuz kullanım arasındaki geçiş oldukça kolay. Kabloyu çıkarır çıkarmaz Bluetooth devreye giriyor ve hızlı bir şekilde cihazınızla eşleşiyor.

Ürünü iki farklı mikrofon tipiyle kullanabiliyoruz. Bir adet dahili, bir adet de takılıp çıkarılabilen boom mikrofonu bulunuyor. Dahili mikrofonun ses kalitesi oyun içi iletişim için yeterli seviyede değil. Boom mikrofonun ses kalitesi ise oldukça iyi. Dip ses yok denecek kadar az, gürültüleri başarılı bir şekilde engelliyor. Bu mikrofon, Discord ve TeamSpeak sertifikasına sahip.

HyperX Cloud MIX’i özetleyecek olursak ses kalitesi yerine kablolu ve kablosuz kullanım kolaylığı özellikleri ile öne çıkıyor. Siyah renkli tasarımının ve Bluetooh bağlantısının artıları olduğu gibi eksileri de var. Kullanım tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız gerek.