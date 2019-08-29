Kim Nerede? 11 DonanımHaber, yeni çalışma arkadaşları arıyor 11 Bulldozer çekirdek sayısı davasında AMD tazminat ödeyecek 10 Joker filminin son fragmanı yayınlandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HyperX Cloud Mix kablosuz oyuncu kulaklığı incelemesi

Cloud serisi kulaklıkları ile ülkemizde önemli satış rakamları yakalayan HyperX’in en yeni kulaklığı Cloud MIX’i sizler için inceledik. Kulaklığın öne çıkan olumlu ve olumsuz özelliklerini aktarmaya ç
3 sa.
240
2
2
Çevre Birimleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HyperX Cloud Mix kablosuz oyuncu kulaklığı incelemesi
Tam Boyutta Gör

Cloud serisi kulaklıkları ile ülkemizde önemli satış rakamları yakalayan HyperX’in en yeni kulaklığı Cloud MIX’i sizler için inceledik. Kulaklığın öne çıkan olumlu ve olumsuz özelliklerini aktarmaya çalışacağız.

Cloud MIX’in hem kablolu hem de Bluetooth üzerinden kablosuz kullanım sunuyor. Kablolu ve kablosuz mod arasındaki geçiş bir hayli kolay. Kabloyu çıkarttığınız an, Bluetooth aktif konuma geçiyor ve cihazınızla eşleşiyor.

Oyuncu kulaklıkları genellikle renkli, ışıklı ve dikkat çeken tasarıma sahip oluyor. Bu kulaklık ise oldukça sade bir tasarım ile geliyor. Yalnızca siyah ve grinin tonlarından oluşan ışıksız bir tasarımı var. Eğer tamamen siyah renkli ürünleri sıkıcı buluyorsanız bu ürünü de beğenmeyeceksiniz. Şahsen bu kadar pahalı bir kulaklık aldığımda, daha renkli bir tasarımı olmasını tercih ederdim. Benim gibi düşünen kullanıcıların ilgisini çekmesi etmesi adına minik kırmızı detaylar eklenebilirdi. 

Kutu aksesuarlarına baktığımızda MicroUSB uçlu şarj kablosu, taşıma çantası, HyperX stickerı, 3.5 mm jacklı ses kablosu ve bu kabloyu çift uçlu jacka dönüştüren uzatma kablosu çıktığını görüyoruz.

Kulaklık, 40 mm Dual Chamber sürücülere sahip. Bu teknoloji sayesinde tiz ve midler, baslardan ayrılıyor. 10 Hz ile 40 kHz arasındaki sesleri destekliyor. Kulak yastıkları memory foam yapıda, yani kulağınızın şekline uyum sağlıyor ve konforlu kullanım sunuyor. Yaklaşık 4 saatlik kullanımın ardından rahatsız etmeye başlıyor.

Cloud MIX, kablolu olarak kullanıldığında net bir ses veriyor. Oyuncu kulaklıkları, genellikle müziklerde iyi ses veremez ancak Cloud MIX, müzik dinlemek isteyenler için oldukça hoş ses veriyor. Oyunlarda ise ses derinliğinin düşük, ses kalitesinin de orta kalite olduğunu söyleyebilirim. Oyunlarda her şeyi duymak istiyorum diyenlerdenseniz bu kulaklık size göre değil. Ses kalitesi ise fiyatının altında kalıyor. USB girişli olmadığı için sesteki kaybı hissediyoruz. 7.1 sanal surround ses kartlı oyuncu kulaklıkları ile kıyasladığımızda onlardan geride kaldığını söylemeliyim. Oyunda en iyi ses kalitesini istiyorsanız farklı modellere yönelmelisiniz.

Cloud MIX, kablosuz kullanım için Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bu kulaklığın en büyük rakibi SteelSeries Arctis 7 modeli ise 2.4Ghz frekansı üzerinden ses iletiyor. Cloud MIX’in Bluetooth’u kullanmasının artıları olduğu gibi eksileri de var. Kablolu kullanımdan Bluetooth’a geçildiğinde ses kalitesi epey düşüyor ve oyunlarda ses gecikmesi hissediliyor. Bluetooth modunda 15 saatlik kullanım sunuyor.

Cloud MIX, üst seviye ses kalitesi yerine kullanım kolaylığı özellikleri ile öne çıkıyor. Kablolu ve kablosuz kullanım arasındaki geçiş oldukça kolay. Kabloyu çıkarır çıkarmaz Bluetooth devreye giriyor ve hızlı bir şekilde cihazınızla eşleşiyor.

Ürünü iki farklı mikrofon tipiyle kullanabiliyoruz. Bir adet dahili, bir adet de takılıp çıkarılabilen boom mikrofonu bulunuyor. Dahili mikrofonun ses kalitesi oyun içi iletişim için yeterli seviyede değil. Boom mikrofonun ses kalitesi ise oldukça iyi. Dip ses yok denecek kadar az, gürültüleri başarılı bir şekilde engelliyor. Bu mikrofon, Discord ve TeamSpeak sertifikasına sahip.

HyperX Cloud MIX’i özetleyecek olursak ses kalitesi yerine kablolu ve kablosuz kullanım kolaylığı özellikleri ile öne çıkıyor. Siyah renkli tasarımının ve Bluetooh bağlantısının artıları olduğu gibi eksileri de var. Kullanım tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız gerek.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
001ATB 8 dk.
Kötü bir inceleme olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jem991 2 sa.
mikrafon için ses kayıtları ekleseydin çok daha güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN HyperX Cloud Mix kablosuz oyuncu kulaklığı incelemesi Sonraki Samsung Galaxy S11'in en az üç 5G özellikli versiyonu olacak 5 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor 6 sa. Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak 6 sa. İnceliği ile öne çıkan Acer Swift 7 ülkemizde satışa sunuldu 7 sa. 100 milyon kullanıcıya ulaşan CamScanner uygulaması zararlı yazılım barındırıyor 7 sa. Joker filminin son fragmanı yayınlandı 8 sa. PS Plus Eylül 2019 oyunları açıklandı 9 sa. ASUS ROG Strix XG27UQ monitör ön inceleme 9 sa. Microsoft'un bu yılki donanım etkinliğinin tarihi belli oldu 10 sa. Seat Tarraco'ya plug-in hybrid seçeneği ve yeni donanım paketi geliyor 11 sa. Rusya’dan milli savaş uçağına üretim desteği 11 sa. iOS 13.1 beta sürecine başladı 11 sa. Grafen kaplı kıyafetler ile sivrisinek ısırıklarını engellemek mümkün 12 sa. Bulldozer çekirdek sayısı davasında AMD tazminat ödeyecek 12 sa. Amiral gemisi Meizu 16s Pro tanıtıldı: Snapdragon 855+, 6.2 inç ekran, üçlü kamera 13 sa. SpaceX'in prototip roketi 'Starhopper', 150 metre yüksekliğe ulaştı (VİDEO) 13 sa. Merakla beklenen 'The Irishman' filminin yayın tarihi belli oldu 14 sa. Süper Lig’e kripto para damgası 15 sa. Türkiye, Rusya ile ortak uydu üretebilir 15 sa. 2020 Mercedes-Benz GLE Coupe ve AMG GLE 53 Coupe modelleri tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Beşiktaş Esports'ta Maaş Krizi
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding ‘Briefing’ Fragmanı Sızdı
Bölüm Sonu Canavarı
Trafikte aracınıza biri vurup kaçarsa ne yapacaksınız biliyor ...
DH Forum
Ak Parti'de istifalar başladı. Beşir Atalay, Sadullah Erdin, H...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim