Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine başlıyor

Elektrikli otomobil haberleri sıklıkla gündemi meşgul ediyor ancak elektrikli otobüsleri pek duymuyoruz. Güney Kore'nin ET News gazetesinin haberine göre, Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine hazırlanıyor. Otobüsler, tek bir şarjla 100 kilometre güç sağlayacak iki 51kWh pille donatılmış olacak. Şirket 2017 yılında vites arttırarak otobüsleri kendi anavatanı Güney Kore ve Çin'de de kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

ET News'e göre, yeni otobüs filosunun bataryaları büyük olasılıkla LG'den temin edilecek. LG zaten Chevy Bolt için lityum iyon piller üretiyor ve bu uzun vadede iyi bir ortaklık olacak gibi görünüyor. LG'nin batarya alanındaki en büyük rakibi ise Tesla'nın elektrikli serileri için pil üretimi yapan bir diğer dev Panasonic.

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Hyundai Motor Group'un eski kardeş şirketi olan Hyundai Heavy Industries, ilk kez 2010 yılında ticari bir elektrikli otobüs hizmetinin devreye girmesine katkıda bulundu. Fakat Hyundai Motor Group, bunun yerine hidrojen yakıt hücreli otobüslere odaklandı. Bu girişim şirketin ilk elektrikli otobüs üretme planı değil. 2014'te benzer bir şey yapmak istemişler ancak "pazarlanabilirlik" nedeniyle bu planlarını ertelemek durumunda kalmışlar.

Ancak şirketin kararından bu yana elektrikli araçların popülerliği esas olarak Tesla sayesinde arttı. Hyundai yıllar önce başladığı işi tamamlamak için önümüzdeki yılın doğru zaman olduğunu düşüüyor ve bu pazarda çok fazla potansiyel olduğuna inanıyor. Bir araştırma firmasına göre 2026 yılına kadar elektrikli araç pazarının değeri 100 milyar doları aşacak.

http://english.etnews.com/20161207200001