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Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine başlıyor

Otomotiv devi Hyundai, Güney Kore ve Çin için elektrikli otobüs seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Otobüsler, tek bir şarjla 100 kilometre gidebilmelerini sağlayan pillerle donatılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrikli otomobil haberleri sıklıkla gündemi meşgul ediyor ancak elektrikli otobüsleri pek duymuyoruz. Güney Kore'nin ET News gazetesinin haberine göre, Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine hazırlanıyor. Otobüsler, tek bir şarjla 100 kilometre güç sağlayacak iki 51kWh pille donatılmış olacak. Şirket 2017 yılında vites arttırarak otobüsleri kendi anavatanı Güney Kore ve Çin'de de kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.
ET News'e göre, yeni otobüs filosunun bataryaları büyük olasılıkla LG'den temin edilecek. LG zaten Chevy Bolt için lityum iyon piller üretiyor ve bu uzun vadede iyi bir ortaklık olacak gibi görünüyor. LG'nin batarya alanındaki en büyük rakibi ise Tesla'nın elektrikli serileri için pil üretimi yapan bir diğer dev Panasonic.
Ayrıca Bkz. "Touch Bar'lı yeni MacBook Pro'larda aniden kapanma sorunu başladı"
Hyundai Motor Group'un eski kardeş şirketi olan Hyundai Heavy Industries, ilk kez 2010 yılında ticari bir elektrikli otobüs hizmetinin devreye girmesine katkıda bulundu. Fakat Hyundai Motor Group, bunun yerine hidrojen yakıt hücreli otobüslere odaklandı. Bu girişim şirketin ilk elektrikli otobüs üretme planı değil. 2014'te benzer bir şey yapmak istemişler ancak "pazarlanabilirlik" nedeniyle bu planlarını ertelemek durumunda kalmışlar.
Ancak şirketin kararından bu yana elektrikli araçların popülerliği esas olarak Tesla sayesinde arttı. Hyundai yıllar önce başladığı işi tamamlamak için önümüzdeki yılın doğru zaman olduğunu düşüüyor ve bu pazarda çok fazla potansiyel olduğuna inanıyor. Bir araştırma firmasına göre 2026 yılına kadar elektrikli araç pazarının değeri 100 milyar doları aşacak.

http://english.etnews.com/20161207200001 Yorum Yaz
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M.Akif Ersoy 2 yıl en beğenilen
Resimde CNG yazıyor. CNG "sıkıştırılmış doğalgaz" demek.
Ülkemizde acilen kurulması gereken iki müessese var.
1) Şarj edilebilir batarya ve pil sanayisi
2) Doğalgazlı traktör (çiftçiye büyük fayda sağlayacak)
Resimde CNG yazıyor. CNG "sıkıştırılmış doğalgaz" demek.Ülkemizde acilen kurulması gereken iki müessese var.1) Şarj edilebilir batarya ve pil sanayi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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intel7mix 2 yıl teneke1236737
teneke1236737

intel7mix
Bizde borla çalışan otobüs yaparız ülkenin parası kendi cebimizde kalır

Hatta koltuklar da bordan olacak ve hatta basamaklar bile.


o zaman sana bi kilo bor yazıyorum her gün 100 gr ye belki beyin hücrelerin yenilenir
teneke1236737intel7mixBizde borla çalışan otobüs yaparız ülkenin parası kendi cebimizde kalırHatta k...
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yalnizca 2 yıl
Temsa ve Aselsan'ın ürettiği model bizim için en güzeli.

tehad.org/...
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maligezgin 2 yıl
aman buraya gelmesin
zaten bi çok il kaçak elektrikle ahırını bile ısıtıyo
bi de bunu şarj ederlerse bizim faturalardaki kayıp/kaçak bedeli olur 500 lira
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sistemli adam 2 yıl
Koreliler taşıt konusunda yakında avrupayı sollayıp geçecekler.
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iade 2 yıl
Markasını hatırlamıyorum ama 2 hafta önce Konya'da aynı bunun boyutunda bir elektrikli otobüse bindim. Performans olarak dizellerden ve CNG'lilerden daha iyi gidiyordu sanki
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Şıh Hazretleri 2 yıl iade
Yine yerli bir marka, TCV Karat hocam



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


konya.bel.tr/...
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kadirirdem 2 yıl
gelişsin güzel güzel...
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uakoc 2 yıl
Şu Güney Kore denilen ülke 1954 tü sanırım adamlar savaştan çıktı ortalama 50 yılda süper güçlere kafa tutar hale geldiler teknoloji ve araç sektöründe...Bizim insanımıza Hyundai Kia desen burun kıvırır beğenmez araba iyidir kötüdür ayrı konudur ama adamlar her ülkeye çatır çatır satıyorlar..Bundan 10 yıl önce herkes elektronik eşyada sony i ararken şimdi herkesin evinde cebinde kore malları..adamlar üretiyor yenilikçi yarışıyorlar kafa tutuyorlar bizlerde alman koreden iyi üretiyor o kaliteli bu değil milletin ürettiğine takılıyoz kendimiz yerimizde sayıyoz..
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4007 2 yıl
G. Kore abd nin arka bahçesidir çünkü..
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TruckTörMinator 2 yıl uakoc
uakoc
Şu Güney Kore denilen ülke 1954 tü sanırım adamlar savaştan çıktı ortalama 50 yılda süper güçlere kafa tutar hale geldiler teknoloji ve araç sektöründe...Bizim insanımıza Hyundai Kia desen burun kıvırır beğenmez araba iyidir kötüdür ayrı konudur ama adamlar her ülkeye çatır çatır satıyorlar..Bundan 10 yıl önce herkes elektronik eşyada sony i ararken şimdi herkesin evinde cebinde kore malları..adamlar üretiyor yenilikçi yarışıyorlar kafa tutuyorlar bizlerde alman koreden iyi üretiyor o kaliteli bu değil milletin ürettiğine takılıyoz kendimiz yerimizde sayıyoz..

Allah bereket versin,koreliler Dost insanlar....Avrupa Mali arabalarini boykot edin,yasasin Hyundai Kia
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Darısı Temsa ve Aselsan'ın başına. Pil bakımından Temsa daha ön planda gözüküyor.
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vetenes 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Darısı Temsa ve Aselsan'ın başına. Pil bakımından Temsa daha ön planda gözüküyor.


Temsa da %100 elektrikli otobüsünü tanıttı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kami Kaze 2 yıl
Bir zamanlar hyundai otobüsler var idi
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r0x 2 yıl
her şey bir yana, fosil yakıtın tarihe karışmasını görecek nesil olmak güzel. umarım her ülkede yaygınlaşır.
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Mand1ra_Hekimi 2 yıl
Kesin bizden çaldılar hep dış mihraklar bunlar
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