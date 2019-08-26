JAHREIN TURKNET’İ SEÇTİ

Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, TurkNet’i tercih etti. Twitch yayınları için TurkNet altyapısı kullanan Jahrein, her hafta TurkNet’e özel programlarıyla izleyicileriyle buluşacak. Jahrein, kimi zaman TurkNet çalışanlarıyla oyun oynayacak, kimi zaman TurkNet çalışanları yayınlarına konuk edecek.

Oyun severlerin ilgiyle takip ettiği Twitch yayıncısı Jahrein, canlı yayınları için 23 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski alternatif telekom operatörlerinden TurkNet’i seçti. Canlı yayınlarını TurkNet’in internet altyapısı ile gerçekleştirecek olan Jahrein, ayrıca TurkNet’e özel yayınlar yapacak ve sürpriz hediyeler verecek.

Taahhüdü ve AKN’yi kaldıran ilk operatör olan, bayi - ofis sistemi yerine web üzerinden satış yaparak birçok yeniliği internet sektörüne getiren TurkNet, oyunculara ihtiyaçları olan yüksek hızlı, kotasız ve taahhüt bir internet bağlantısını uygun fiyatla sunuyor.

Oyuncular için hız profilleri

İnternette oyun oynayan herkesin şüphesiz yüksek performanslı, hızlı ve tamamen kotasız bir internet erişimine ihtiyacı var. TurkNet, yüksek hızlı ve kotasız internet paketiyle oyuncuları kota düşünmeden diledikleri kadar online oyunlar oynama ve indirme şansı sunuyor.

TurkNet’in kendi aktif altyapısı üzerinden hizmet alan oyun severler, Online İşlemler üzerinden profillerini “Oyuncu” olarak seçip internet bağlantılarını online oyunlar için en iyi şekilde optimize edebiliyor. Yine Online İşlemler üzerinden destek kaydı bırakarak, TurkNet teknik destek uzmanının daha düşük ping değerleri için hat ayarlarını optimize etmesini talep etmek mümkün.

Aktif altyapıda maksimum download ve upload hızı

Kendi fiber optik altyapısı ve yurtdışı çıkışları bulunan TurkNet, santrallere kurduğu son teknoloji cihazlar ile santral sonrasında trafiği kendi aktif altyapısına alıyor. Böylece kullanıcılara, hem veri indirme (download) hem de veri yükleme (upload) tarafında farklı bir deneyim sunuluyor. Eğer aktif altyapıda olan bir TurkNet kullanıcısıysanız download ve upload için herhangi bir hız limitiz yok ve hattınız ne destekliyorsa o kadar download ve upload hızı alabiliyorsunuz.

TurkNet’in Google (YouTube), Facebook, Netflix, Steam gibi dünya internet trafiğinin büyük kısmını oluşturan dev şirketlerle doğrudan peering anlaşması bulunuyor. Böylece kullanıcılarının ana internet trafiğine girmeden bu şirketlerin sunucularına en hızlı şekilde bağlanması sağlanıyor.

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