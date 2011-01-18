JVC'nin Full HD 3D video kaydı yapabilen yeni kamerası Mart ayında satışa sunuluyor

Panasonic ve Sony'den sonra JVC de üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen yeni kamerasını kullanıma sunuyor. Japon elektronik üreticisinin dünyanın ilk Full HD 3D kayıt yapan video kamerası olarak tanıttığı GZ-TD1, 3,320,000 piksel çözünürlüğünde iki adet CMOS sensör ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen iki adet lens ile birlikte geliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde stereoskopik görüntü kaydı yapabilen kamera, çekilen görüntülerin 3.5-inç boyutundaki ekranı üzerinden gözlüksüz izelenebilmesini de mümkün kılıyor. 64MB büyüklüğünde yerleşik depolama kapasitesine sahip olan kamera, SD, SDHC ve SDXC gibi farklı formatlardaki depolama kartlarına da destek sunuyor.
2304 x 1296 piksel çözünürlüğünde 2D ve 3D fotoğraf çekebilen kamera, PC bağlantısını USB portu üzerinden gerçekleştiriyor ve çekilen görüntüleri, HDMI arabirimi ile televizyon ve monitörlere aktarabiliyor. JVC tarafından Mart ayında satışa sunulacağı açıklanan GZ-TD1'nin yurt dışı fiyatı ise 2000$ olacak.
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Sen biraz arastirsan her yerde ayni deger oldugunu gorurdun
JVC GZ-TD1 3D Camcorder Specs
¦Capable to record stereoscopic content (3D)
¦Two CMOS sensors with 3,320,000 pixels
¦Two lenses with 5x optical zoom
¦Enabling video recording in Full HD resolution of 1920 x 1080 pixels
¦Image Stabilizer
¦3.5-inch swiveling touchscreen with 3D glass-free support
¦*********64MB of onboard storage*****
¦Support SD/SDHC/SDXC memory card slot
¦Allows capture still images (2D and 3D) at 2304 x 1296 pixels resolution
¦USB port for connection to a computer and HDMI to external monitor/HDTV
Kerkenezlerin şahı, araştırırken biraz dikkat.
newsroom.jvc.com/...
• 64GB Internal Flash Memory with SD/SDHC/SDXC card slot
JVC nin kendisinden daha doğru kaynak mı var? Utanmadan birde zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyorsunuz ya pes!
Komedi gibi. bari hic olmaz sa yarim saat falan video kaydina imkan saglayacak kadar GB atsaydiniz cihaza.