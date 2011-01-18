JVC'nin Full HD 3D video kaydı yapabilen yeni kamerası Mart ayında satışa sunuluyor

Panasonic ve Sony'den sonra JVC de üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen yeni kamerasını kullanıma sunuyor. Japon elektronik üreticisinin dünyanın ilk Full HD 3D kayıt yapan video kamerası olarak tanıttığı GZ-TD1, 3,320,000 piksel çözünürlüğünde iki adet CMOS sensör ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen iki adet lens ile birlikte geliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde stereoskopik görüntü kaydı yapabilen kamera, çekilen görüntülerin 3.5-inç boyutundaki ekranı üzerinden gözlüksüz izelenebilmesini de mümkün kılıyor. 64MB büyüklüğünde yerleşik depolama kapasitesine sahip olan kamera, SD, SDHC ve SDXC gibi farklı formatlardaki depolama kartlarına da destek sunuyor.

2304 x 1296 piksel çözünürlüğünde 2D ve 3D fotoğraf çekebilen kamera, PC bağlantısını USB portu üzerinden gerçekleştiriyor ve çekilen görüntüleri, HDMI arabirimi ile televizyon ve monitörlere aktarabiliyor. JVC tarafından Mart ayında satışa sunulacağı açıklanan GZ-TD1'nin yurt dışı fiyatı ise 2000$ olacak.