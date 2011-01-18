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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JVC'nin Full HD 3D video kaydı yapabilen yeni kamerası Mart ayında satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic ve Sony'den sonra JVC de üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen yeni kamerasını kullanıma sunuyor. Japon elektronik üreticisinin dünyanın ilk Full HD 3D kayıt yapan video kamerası olarak tanıttığı GZ-TD1, 3,320,000 piksel çözünürlüğünde iki adet CMOS sensör ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen iki adet lens ile birlikte geliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde stereoskopik görüntü kaydı yapabilen kamera, çekilen görüntülerin 3.5-inç boyutundaki ekranı üzerinden gözlüksüz izelenebilmesini de mümkün kılıyor. 64MB büyüklüğünde yerleşik depolama kapasitesine sahip olan kamera, SD, SDHC ve SDXC gibi farklı formatlardaki depolama kartlarına da destek sunuyor.

2304 x 1296 piksel çözünürlüğünde 2D ve 3D fotoğraf çekebilen kamera, PC bağlantısını USB portu üzerinden gerçekleştiriyor ve çekilen görüntüleri, HDMI arabirimi ile televizyon ve monitörlere aktarabiliyor. JVC tarafından Mart ayında satışa sunulacağı açıklanan GZ-TD1'nin yurt dışı fiyatı ise 2000$ olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
3d görüntüyü iki ayrı dosya olarak mı kaydediyor acaba? yoksa birleştirip mi kaydediyor.
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Kasatka 8 yıl
Neyini dusunecem akilli kerkenez.
Sen biraz arastirsan her yerde ayni deger oldugunu gorurdun
JVC GZ-TD1 3D Camcorder Specs
¦Capable to record stereoscopic content (3D)
¦Two CMOS sensors with 3,320,000 pixels
¦Two lenses with 5x optical zoom
¦Enabling video recording in Full HD resolution of 1920 x 1080 pixels
¦Image Stabilizer
¦3.5-inch swiveling touchscreen with 3D glass-free support
¦*********64MB of onboard storage*****
¦Support SD/SDHC/SDXC memory card slot
¦Allows capture still images (2D and 3D) at 2304 x 1296 pixels resolution
¦USB port for connection to a computer and HDMI to external monitor/HDTV
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Karadeniz Otoyolu 8 yıl
Vallahi MB veya GB o bir tarafa da, Tasarımı harikaymış cihazın
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TikaMasala 8 yıl

Kasatka

Neyini dusunecem akilli kerkenez.

Sen biraz arastirsan her yerde ayni deger oldugunu gorurdun



JVC GZ-TD1 3D Camcorder Specs

¦Capable to record stereoscopic content (3D)

¦Two CMOS sensors with 3,320,000 pixels

¦Two lenses with 5x optical zoom

¦Enabling video recording in Full HD resolution of 1920 x 1080 pixels

¦Image Stabilizer

¦3.5-inch swiveling touchscreen with 3D glass-free support

¦*********64MB of onboard storage*****

¦Support SD/SDHC/SDXC memory card slot

¦Allows capture still images (2D and 3D) at 2304 x 1296 pixels resolution

¦USB port for connection to a computer and HDMI to external monitor/HDTV



Kerkenezlerin şahı, araştırırken biraz dikkat.

newsroom.jvc.com/...

• 64GB Internal Flash Memory with SD/SDHC/SDXC card slot

JVC nin kendisinden daha doğru kaynak mı var? Utanmadan birde zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyorsunuz ya pes!
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savinelli 8 yıl
Yazım hatası da olabilir hafıza kullanıcıya bırakılmış da olabilir. Güncel teknolojinin ilk çıkan ürünleri ne yazık ki hep böyle oluyor. Zamanla geliştirirler sonunda icinde ssd veya standart hdd bulunan versiyonları iliski çıkar. Düne kadar 3d kaydı sadece sd kalitede yapiyorlardi. Cogu satılan 3d Tv de full HD 3d desteklemiyor. Aynen LCD lerde HD ready veya full HD ayrımı gibi 3d ve full HD 3d ayrımı çıkacaktır ileride. Bu ayrım kameraları ve tüm LCD leri etkiler kanımca.
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TikaMasala 8 yıl
64 Mb nin yazım hatası olduğunu anlayamayanlara... Azıcık düşünün hele.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Ben JVC Den 64 GB SSD li bişey Beklerken 64 mb bi hafıza geldi bu ne işe yarıyacakki böyle
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Kasatka 8 yıl
64 mb depolama alani da nedir yahu.
Komedi gibi. bari hic olmaz sa yarim saat falan video kaydina imkan saglayacak kadar GB atsaydiniz cihaza.
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Batuist 8 yıl
umarım bu kameraların daha kompakt versiyonları da çıkar...
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abdulmusavvir 8 yıl
İnterpolasyon oranı verilmemiş.
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