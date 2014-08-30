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Jabra'dan nabız ölçer sensörlü kablosuz kulaklıklar

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Jabra'dan nabız ölçer sensörlü kablosuz kulaklıklar

Giyilebilir cihazlar genelde gözlük, akıllı saat veya bileklik gibi formatlarda karşımıza çıksa da sektörün öncü firmaları çok farklı yorumlarla yeni bakış açıları kazandırabiliyor. Ralph Lauren'den sonra Jabra da kendi yorumunu lanse etti.

Jabra'nın Sport Pulse adlı yeni kablosuz kulaklıkları tıbbi seviyede çok akıcı nabız ölçebilirken, oksijen alma kapasitenizi de takip edebiliyor. Böylece kullanıcılar antrenmanlarının ne kadar etkili olduğunu görebiliyor. 

Jabra Sport Pulse'nin nabız ve oksijen ölçen sensörleri tıbbi olarak onaylanmış hassas ölçüm yapan aygıtlardan oluşuyor. Nabız ölçer sensörü kalp ritmini kulak içindeki derinin en ince olduğu noktadan ölçüyor. Ayrıca fitness takibi için bir adım sayar da mevcut.

Kulaklık elde ettiği biyometrik ve fitness verilerini uyumlu uygulama üzerinden akıllı telefonlara aktarabiliyor. Ayrıca bu uygulama ile antrenman esnasında sesli talimatlar vererek hedefinizi yakalamanızı sağlıyor. 

Kulaklık kısmi olarak sıvıya karşı dayanıklı ancak suyun içerisine sokmamanız tavsiye ediliyor. Kontroller ise mikrofon üzerindeki dokunmatik alan üzerinden yapılıyor. Jabra Sport Pulse 200 pound fiyat etiketine sahip.  

http://www.pocket-lint.com/news/130510-jabra-sport-pulse-uses-clinical-grade-hr-sensor-and-o2-metre-to-personally-train-you Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dobrasam 3 yıl
Merhaba arkadaşlar jabra sport pulse satmak isteyen olursa alabilirim
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MrKemal17 4 yıl
Samsung'unki gibi uyduruk nabız ölçer koymamış.
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Klar 4 yıl
Türkiyede pek bulunmuyor.
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matmuhendisi 4 yıl
Ah be nabız ölcer nasıl gelmedi aklıma
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SteveMeade 4 yıl
Kulaklığa nabız ölçer, alakaya maydanoz
1 Yanıt Yanıtla
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Fenomenon 4 yıl SteveMeade
spor yapanlar için işte.
spor yaparken bir yandan müzik dinlerken diğer yandan da nabzını kontrol altında tutmuş olacaksın.
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