Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar C-X75'in üretim versiyonu Williams F1 desteğiyle geliştirilecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,4b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Jaguar, muhteşem tasarımıyla ön plana çıkan elektrikli konsept otomobili C-X75'in üretim versiyonunu hazırlamak için kolları sıvadı. İlk olarak geçtiğimiz yılki Paris Motor Show'da tanıtılan ve Los Angeles Auto Show'un da yıldızlarından biri olan otomobil, üretim versiyonuyla da bütün dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor.

Otomobilin konsept versiyonu, her tekerleğinde birer elektrik motoruna ve menzil arttırıcı gaz türbini motoruna sahip. Elektrik motorlarının her birinin gücü ise tam 195 beygir! Gaz türbini motoru bataryalar boşaldığında devreye giriyor ve 188 beygir güç üretebiliyor. Otomobilin bataryaları 6 saatte şarj edilebiliyor ve C-X75 tek şarjla yaklaşık 110 kilometre yol alabiliyor. Gaz türbini motorunun devreye girmesiyle ise otomobilin menzili 560 kilometreye ulaşıyor. Jaguar'a göre bu müthiş otomobil 330 kilometre/saat maksimum hıza sahip.

Üretim versiyonunun teknik bilgileri daha açıklanmamış olsa da bu tasarımı harcamamak için başarılı verilere sahip otomobilin hazırlandığı belirtiliyor. Jaguar, gövdesi tamamen kompozit malzemelerden üretilecek olan C-X75'e grubun diğer elektrikli modellerinden olan Jaguar Limo Green ve Land Rover Range E'den elde ettiği tecrübeleri entegre edecek. Tamamen elektrik motoru ile yaklaşık 50 kilometreye kadar yol alabilecek otomobilin, emisyon değerinin ise 99 gram/kilometre'den az olması hedefleniyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasının 3 saniye civarında ve maksimum hızının ise 360 kilometre/saat olması hedeflenen otomobilin aerodinamik özelliklerini geliştirmek için ise Williams F1 takımıyla beraber çalışılacağı belirtiliyor.

C-X75'in üretim versiyonunun sadece 250 adet üretilmesi planlanıyor ve bu otomobillerin 1.100.000 $ etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Teknik ayrıntıları açıklandığında bu muhteşem otomobille ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cgdincer 8 yıl
arka camdan görülen motor o zaman gösterişlik 190 bg lik motor o kadar abartı olmaması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lumpazivagabundus 8 yıl
Yani güzel olmuş ne diyelim.

Türkiye'den alan olmaz bunu. o paraya daha performanslı alınır sonuçta .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 8 yıl
willams varsa bir işin içinde bu araba 10 numara olur :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 8 yıl
Tamamen elektrikli bir bir aracın nasıl oluyor da emisyon değeri oluyor? Ben mi yanlış biliyorum, bilen varsa açıklayabilir mi? Yoksa o değer gaz türbininin mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratorq 8 yıl

mehmednaim

Tamamen elektrikli bir bir aracın nasıl oluyor da emisyon değeri oluyor? Ben mi yanlış biliyorum, bilen varsa açıklayabilir mi? Yoksa o değer gaz türbininin mi?


Selamlar.

Bu araç tamamen elektrikli olmayacak, elektrikli motorlarına ek olarak içten yanmalı motoru veya konseptteki gibi gaz türbini motoru olacak ki emisyon değerinin verilme nedeni de bu.

Ayrıca elbet bataryaları sayesinde tamamen elektrik motoruyla da yol alabilecek, sıfır emisyonla yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.J 8 yıl
İlk çıktığında sadece jet motorluydu, ben ve birkaç arkadaş söylemişti hybrid olsa şükela olur diye harbiden de yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahoho 8 yıl
evi arabayı sattım iddiaya yatırdım bu arabadan alıcam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mcslift 8 yıl
Bi tur attirirmi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FaLkenAuGe 8 yıl
Jantları çok hoşuma gitti :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
Ön tarafı Gran Tourismo çakması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 8 yıl
Jantlar kaç inch
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxjokerxxx 8 yıl
uzay mekiği gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ajdar123456 8 yıl
330??? :(
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +115 jin_paci +102 GoldPunch +86 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 Buffon The Legend +66 interwap +63 darkaura +60 Nevfel +58
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15446 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, jaguar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Dyson Air Multiplier AM01 "Pervanesiz serinlik" video inceleme 8 yıl HTC Wildfire S video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Google Haritalar navigasyon ekranına
DonanımHaber
Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok
DonanımHaber
Polestar 1 neredeyse üretime hazır
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
S-400'ler kaç taneymiş ve inanılmaz
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim