Jaguar C-X75'in üretim versiyonu Williams F1 desteğiyle geliştirilecek

Jaguar, muhteşem tasarımıyla ön plana çıkan elektrikli konsept otomobili C-X75'in üretim versiyonunu hazırlamak için kolları sıvadı. İlk olarak geçtiğimiz yılki Paris Motor Show'da tanıtılan ve Los Angeles Auto Show'un da yıldızlarından biri olan otomobil, üretim versiyonuyla da bütün dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor.

Otomobilin konsept versiyonu, her tekerleğinde birer elektrik motoruna ve menzil arttırıcı gaz türbini motoruna sahip. Elektrik motorlarının her birinin gücü ise tam 195 beygir! Gaz türbini motoru bataryalar boşaldığında devreye giriyor ve 188 beygir güç üretebiliyor. Otomobilin bataryaları 6 saatte şarj edilebiliyor ve C-X75 tek şarjla yaklaşık 110 kilometre yol alabiliyor. Gaz türbini motorunun devreye girmesiyle ise otomobilin menzili 560 kilometreye ulaşıyor. Jaguar'a göre bu müthiş otomobil 330 kilometre/saat maksimum hıza sahip.

Üretim versiyonunun teknik bilgileri daha açıklanmamış olsa da bu tasarımı harcamamak için başarılı verilere sahip otomobilin hazırlandığı belirtiliyor. Jaguar, gövdesi tamamen kompozit malzemelerden üretilecek olan C-X75'e grubun diğer elektrikli modellerinden olan Jaguar Limo Green ve Land Rover Range E'den elde ettiği tecrübeleri entegre edecek. Tamamen elektrik motoru ile yaklaşık 50 kilometreye kadar yol alabilecek otomobilin, emisyon değerinin ise 99 gram/kilometre'den az olması hedefleniyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasının 3 saniye civarında ve maksimum hızının ise 360 kilometre/saat olması hedeflenen otomobilin aerodinamik özelliklerini geliştirmek için ise Williams F1 takımıyla beraber çalışılacağı belirtiliyor.

C-X75'in üretim versiyonunun sadece 250 adet üretilmesi planlanıyor ve bu otomobillerin 1.100.000 $ etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Teknik ayrıntıları açıklandığında bu muhteşem otomobille ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.