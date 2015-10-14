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Japon araştırmacılardan her şartta yoluna devam edebilen robot

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japon araştırmacılardan her şartta yoluna devam edebilen robot
 
Günümüzde daha çok insansı robot modelleri üzerine ağırlık veriliyor ancak doğal afet ya da arama kurtarma gibi işlemler için her arazi şartına uyum sağlayarak hareket edebilecek robotlar gerekiyor. Bu noktada Japonya merkezli vakıf üniversitesi Chiba Institute of Technology tarafından geliştirilen yeni bir robot, bunu sağlayabilecek gövdesiyle dikkat çekiyor.
Küresel bir dış gövdeye sahip olan ve "QRoSS" olarak isimlendirilen robot, bu gövdesi sayesinde sadece yuvarlanarak hareket edebiliyor ve böylelikle yukarıda değindiğimiz doğal afet ya da arama kurtarma işlemleri için büyük bir hareket kabiliyeti ortaya koyabiliyor. Ancak QRoSS'u benzerlerinden ayıran çok daha önemli bir özelliği bulunuyor.
QRoSS'un bacak yapısı oldukça esnek şekilde hareket edebiliyor. Bu sayede dar alanlarda ya da anlık görüntü alınması gereken durumlarda sabit ve yavaş gidebilen robot, herhangi bir nedenden dolayı ters dönerse bacaklarını geriye doğru katlayarak kendisini düzeltebiliyor ve tekrardan normal şekilde yoluna devam edebiliyor. Bozuk arazilerde saniyede 0.1 metre ilerleyebilen QRoSS'un şimdilik 2.5 KG'lık ağırlığı bulunuyor ancak geliştirici ekip bunun ilerleyen dönemde azaltılacağını belirtiyor.
Üzerinden çalışmalar devam eden robotun yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/10/13/throwable-droideka-drone/ Yorum Yaz
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enes yıldırım 93 4 yıl en beğenilen
kara batsa kalır öyle
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jubeii 4 yıl
yerli araç değilde, yerli ahlak ve namus üretsek zannımca daha katma değerli olucak.
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enes yıldırım 93 4 yıl en beğenilen
kara batsa kalır öyle
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