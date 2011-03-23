Japon depremi Moore Yasası'nı da etkileyebilir

Yakın tarihin en büyük depremlerinden birisini yaşayan ancak asıl büyük yıkımı dev tsunami dalgalarıyla gören Japonya, bir yandan depremin yaralarını nasıl saracağını düşünürken öte taraftan yaşanan patlamalar sonrasında Fukushima'daki nükleer tesisi etkisiz hale getirmenin yöntemleri üzerinde çalışıyor. Japonya'da hayatı felç eden deprem, teknoloji dünyası için de önemli kayıplara neden olmuş durumda. Pek çok firma üretimi durdururken, özellikle ülkenin kuzey sahillerindeki bazı fabrikaların büyük hasar gördüğü hatta kullanılamaz hale geldiği söyleniyor. Son gelen bilgilere göre depremin etkilediği üreticilerden biri de Nikon. Kullanıcılar arasında daha çok dijital fotoğraf makineleriyle tanınan firma, yarıiletken endüstrisi için yüksek güçlü lens sistemlerini de içeren litografya ekipmanları hazırlıyor yani özellikle yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş sürecinde Nikon'un ekipmanları aktif bir şekilde rol alıyor.

Intel'in 45nm ile üretim yapan bazı fabrikalarında, 32nm ile üretim yapan fabrikalarının ise tamamında Nikon'dan gelen litografya ekipmanları kullanılarak transistörün çip üzerindeki ekimi yapılıyor. nı zamanda farklı kullanım alanları için yüksek güçlü lensler de hazırlıyor. Ancak Nikon fabrikalarında üretimin durması nedeniyle Intel'in 22nm üretim teknolojisine geçiş süreci için sıkıntılar yaşayabileceği hatta 22nm geçişiyle ilgili planını geri çekebileceği öne sürülüyor çünkü Nikon'un, 22nm üretim teknolojisine geçişte kullanılacak bazı litografya ekipmanları için Intel ile anlaşması olduğu iddia edilirken, bu ekipmanları üretecek tesislerdeki durum şimdiden sıkıntı yaratmış durumda. Öyle ki 22nm gecikmesiyle bağlanıtlı olarak Moore yasasının da bundan olumsuz etkilenebileceği konuşuluyor. Japonya ile ilgili açıklama yapan Intel ise, ilk değerlendirmelerin pozitif geldiğini, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.