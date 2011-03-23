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Japon depremi Moore Yasası'nı da etkileyebilir

8 yıl
11,5b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın tarihin en büyük depremlerinden birisini yaşayan ancak asıl büyük yıkımı dev tsunami dalgalarıyla gören Japonya, bir yandan depremin yaralarını nasıl saracağını düşünürken öte taraftan yaşanan patlamalar sonrasında Fukushima'daki nükleer tesisi etkisiz hale getirmenin yöntemleri üzerinde çalışıyor. Japonya'da hayatı felç eden deprem, teknoloji dünyası için de önemli kayıplara neden olmuş durumda. Pek çok firma üretimi durdururken, özellikle ülkenin kuzey sahillerindeki bazı fabrikaların büyük hasar gördüğü hatta kullanılamaz hale geldiği söyleniyor. Son gelen bilgilere göre depremin etkilediği üreticilerden biri de Nikon. Kullanıcılar arasında daha çok dijital fotoğraf makineleriyle tanınan firma, yarıiletken endüstrisi için yüksek güçlü lens sistemlerini de içeren litografya ekipmanları hazırlıyor yani özellikle yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş sürecinde Nikon'un ekipmanları aktif bir şekilde rol alıyor.

Intel'in 45nm ile üretim yapan bazı fabrikalarında, 32nm ile üretim yapan fabrikalarının ise tamamında Nikon'dan gelen litografya ekipmanları kullanılarak transistörün çip üzerindeki ekimi yapılıyor. nı zamanda farklı kullanım alanları için yüksek güçlü lensler de hazırlıyor. Ancak Nikon fabrikalarında üretimin durması nedeniyle Intel'in 22nm üretim teknolojisine geçiş süreci için sıkıntılar yaşayabileceği hatta 22nm geçişiyle ilgili planını geri çekebileceği öne sürülüyor çünkü Nikon'un, 22nm üretim teknolojisine geçişte kullanılacak bazı litografya ekipmanları için Intel ile anlaşması olduğu iddia edilirken, bu ekipmanları üretecek tesislerdeki durum şimdiden sıkıntı yaratmış durumda. Öyle ki 22nm gecikmesiyle bağlanıtlı olarak Moore yasasının da bundan olumsuz etkilenebileceği konuşuluyor. Japonya ile ilgili açıklama yapan Intel ise, ilk değerlendirmelerin pozitif geldiğini, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.


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Robot Doktoru 8 yıl

the-revival
Herşey aynı şekilde devam eder. Değişen hiçbirşey olmaz

bence yanılıyosun
deprem tusnuami nükler afet ve artan yeni savaş sorunları herşeyi etkileye bilir bu konu sadece intel e kadar dokunan, nikon un sorunu. daha kimbilir kimler etkilenecek
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fuckulteli 8 yıl
@FRAPS
Ben öyle bir yasa,kuralmış gibi anladım neymiş ki bu moore yasası. :D
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grezimonk 8 yıl
BATSIN(!) İNTEL'DE Kurtulalım
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GöLGe_TeaM 8 yıl

fuckulteli

@FRAPS
Ben öyle bir yasa,kuralmış gibi anladım neymiş ki bu moore yasası. :D

Harbi la ne bu moore yasası aydınlatsın biri bizi
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OverClocK1ng 8 yıl
mistifa. Arm mimarisinin doludizgin geliyor oluşu sorun değil ki. İyi bir şey.
Yalnız Intel için sorun tabi.
Sen de öyle bir söylemişsin ki. Intel'de falan çalışıyor olmayasın :)))
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FRAPS 8 yıl
Bu moore yasasını , fizik kuralıymış gibi haber yapmazsanız sevineceğiz
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selahattın ısık 8 yıl
bunlar boş hikayeler...nasıl geldiyse öyle devam eder..adamlar depremden bir hafta sonra iş başı yaptılar bizde böyle bir deprem olsun zahmet edip işe gidecek kadar keyfimizi bozsak gittiğimizde çalışacak iş yeri kalmazdı..
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RevivaL 8 yıl
Herşey aynı şekilde devam eder. Değişen hiçbirşey olmaz
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mistifa 8 yıl
intel'in b planı vardır daima. Asıl sorun Moore yasası değil, ARM mimarisinin dolu dizgin geliyor oluşu.
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ozkan_tpc 8 yıl
Ayy cok uzuldum intele.
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Towarscke 8 yıl
birak allah askina "moore yasasi" mi kaldi...
bunlar artik mimarinin, transistor sayisina gore daha fazla onem arz ettigini soylemislerdi taaa 2 sene once..
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UzmaN345 8 yıl
Pc tam zamanında almısım zam olabilir D
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Wabbajack 8 yıl
22 nm ye geçiş uzun sürerse amd bulldozer işlemciyle piyasayı derinden etkiler.Acaba amd hangi ülkeden litografya ekipmanı temin ediyor ?
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İşlemci, nikon ve
3 etiket daha fabrika Intel üretim
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