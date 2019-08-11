Japonya, Fukushima nükleer santralinde biriken radyoaktif suyu ne yapacağını tartışıyor

Depremin üzerinden geçen yaklaşık sekiz buçuk yıllık süre zarfında kirli suyu belli ölçüde temizleyen ve santral bölgesinde bulunan tanklarda depolayan şirket, karamsar bir haber verdi. Şirket yetkililerine göre üç yıl içinde radyoaktif suyu depolayacak alan kalmayacak.
1 milyon tondan fazla kirli suyu yaklaşık 1.000 adet tankta depolayan Tokyo Elektrik Şirketi yaptığı açıklamada, daha fazla depolama tankı inşa edileceğini ancak elde edilecek maksimum kapasitenin 1.37 milyon ton olduğunu ifade etmiş. Şirkete göre maksimum kapasiteye 2022 yılının yaz aylarında ulaşılacak.
Çözüm önerileri bile korkutucu
Söz konusu tarihten sonra radyoaktif suyla ilgili izlenecek hareket tarzlarını belirlemek üzere bir araya gelen yetkililer ise bazı çözüm önerileri sunmuş durumda. Çözüm önerileri, radyoaktif suyun; Pasifik Okyanusuna pompalanması, buharlaştırılması veya yerin derinliklerine verilmesi alternatifleri arasında şekillenmiş durumda. Bilim insanlarına göre hepsi birbirinden korkunç olan önerilerin en mantıklısı ise suyun okyanusa pompalanması olarak görülmüş.
Suyun okyanusa pompalanması fikri ise bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmış. Halk, böyle bir çözümün bölgedeki balık ve tarım endüstrisinin sonunu getireceğine inanıyor.
Bazı bilim insanları da bölge halkıyla aynı fikre sahip olduklarını ifade etmiş. Bunlar biri olan ve Tokyo Üniversitesinde görev yapan Prof. Naoya Sekiya yaptığı açıklamada, “Fukushima’nın yeniden inşasından bahsettiğimiz şu günlerde sorulması gereken soru, bölge halkının hayatlarını hiçe sayarak rektörün devreden çıkarılması işlemlerini hızlandırmalı mıyız olmalıdır. Sorun sadece bilimle ilgili değil.” ifadelerini kullanmış.
https://www.apnews.com/c0f1423e672b4887a9820e2d56224059 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
b) Okyanusa pompalama
c) İkisi de
Önce buharlaştırıp sonra buharı yoğunlaştırsınlar; yoğunlaşmadan açığa çıkan enerji buharlaştırmada kullanılarak enerji tasarrufu da yapılır. Sonra yoğunlaşan suyu okyanusa pompalasınlar. Bunu niye dedim ben de bilmiyorum Radyoaktif maddeler suyla beraber buharlaşmaz veya az miktarda karışır diye düşündüm.
Bu haberi sakın siyaset ve bürokrat tayfasından tipler duymasın.Ne yapıp ne edip orada bu atık suyun "halledilmesi" ihalesine girerler onca kilometre mesafeden...
İşin ucunda para yok mu , o suları şişe şişe doldurup bu millete içirirler .Hem de para ödeterek.
burada diyor ki bilmem kaç ton kirli suyu okyanusa bırakmak, okyanusa damlatılacak bir damla klor gibidir. tabi en fazla zararını da yine japonlar çeker. her şey bir yana lösemiyi tetiklemesinde bahsetmiş bir de. etik olup olmayacağı belirtilmiş. filtremenin pahalı ve can sıkıcı olabileceği gibi tam anlamıyla temizlenemeyeceği de yazılmış. ayrıca tutulanın haricinde yer altı kaynaklarına ve okyanusa kaçan kirli su olduğu da söylenmiş gibi okudum.
Nasıl ??
Peki elektroliz ile hidrojen ve oksijene ayrılmak istense radyasyon oksijen ve hidrojen tutunur mu?
Muhtemelen benim bu fikrimin olmaz bir yanı var ki insanlar bambaşka şeyler düşünmüş (okyanusa pompalamak gibi) yoksa benim bu fikrim sadece maliyeti (kullanılacak enerji) açısından mı pratik değil.
Kirli, radyo aktif suyu temizlemek mümkün değil mi? (maliyet bağımsız, olanaksız mı?)
12 Üye, 21 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2721 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
nükleer santral, nükleer reaktörler ve