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Japonya, Fukushima nükleer santralinde biriken radyoaktif suyu ne yapacağını tartışıyor

Fukişima nükleer santrali kazası sonrasında oluşan radyoaktif suyun depolandığı alan alarm sinyalleri veriyor. Depolama işini üstlenen şirket üç sene içinde alanda yer kalmayacağını belirtti.
5 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
2,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Japonya, Fukushima nükleer santralinde biriken radyoaktif suyu ne yapacağını tartışıyor
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Japonya’da 2011 yılında meydana gelen ve yaklaşık 6 dakika süren 9.1 şiddetindeki deprem, ülkenin altyapı ve tesislerine çok ciddi hasarlar vermişti. Depremden etkilenen en önemli tesislerden biride Fukushima Daiichi nükleer enerji santraliydi. Deprem sonucu meydana gelen Tsunami sonrası santralin üç reaktöründe erime meydana gelmiş ve reaktörlerden çevreye radyoaktif su sızmış ve bu su yağmur ile yeraltı suları ile karışmıştı.

Depremin üzerinden geçen yaklaşık sekiz buçuk yıllık süre zarfında kirli suyu belli ölçüde temizleyen ve santral bölgesinde bulunan tanklarda depolayan şirket, karamsar bir haber verdi. Şirket yetkililerine göre üç yıl içinde radyoaktif suyu depolayacak alan kalmayacak.

1 milyon tondan fazla kirli suyu yaklaşık 1.000 adet tankta depolayan Tokyo Elektrik Şirketi yaptığı açıklamada, daha fazla depolama tankı inşa edileceğini ancak elde edilecek maksimum kapasitenin 1.37 milyon ton olduğunu ifade etmiş. Şirkete göre maksimum kapasiteye 2022 yılının yaz aylarında ulaşılacak.

Çözüm önerileri bile korkutucu 

Söz konusu tarihten sonra radyoaktif suyla ilgili izlenecek hareket tarzlarını belirlemek üzere bir araya gelen yetkililer ise bazı çözüm önerileri sunmuş durumda. Çözüm önerileri, radyoaktif suyun; Pasifik Okyanusuna pompalanması, buharlaştırılması veya yerin derinliklerine verilmesi alternatifleri arasında şekillenmiş durumda. Bilim insanlarına göre hepsi birbirinden korkunç olan önerilerin en mantıklısı ise suyun okyanusa pompalanması olarak görülmüş.

Suyun okyanusa pompalanması fikri ise bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmış. Halk, böyle bir çözümün bölgedeki balık ve tarım endüstrisinin sonunu getireceğine inanıyor.

Bazı bilim insanları da bölge halkıyla aynı fikre sahip olduklarını ifade etmiş. Bunlar biri olan ve Tokyo Üniversitesinde görev yapan Prof. Naoya Sekiya yaptığı açıklamada, “Fukushima’nın yeniden inşasından bahsettiğimiz şu günlerde sorulması gereken soru, bölge halkının hayatlarını hiçe sayarak rektörün devreden çıkarılması işlemlerini hızlandırmalı mıyız olmalıdır. Sorun sadece bilimle ilgili değil.” ifadelerini kullanmış.



https://www.apnews.com/c0f1423e672b4887a9820e2d56224059 Yorum Yaz
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Conqueror26 4 sa. aspirin_00
Uzaya 1 kg ağırlığında her hangi bir şeyin gönderilmesi maliyeti binlerce dolar. 1.37 milyon ton atığın gönderilmesi tek kelimeyle imkansız.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Ömer akif 1 sa. en beğenilen
Bize yollayın. Şişeleyip içirirler..
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Darklord Sauron 9 dk.
a) Buharlaştırma
b) Okyanusa pompalama
c) İkisi de

Önce buharlaştırıp sonra buharı yoğunlaştırsınlar; yoğunlaşmadan açığa çıkan enerji buharlaştırmada kullanılarak enerji tasarrufu da yapılır. Sonra yoğunlaşan suyu okyanusa pompalasınlar. Bunu niye dedim ben de bilmiyorum
Radyoaktif maddeler suyla beraber buharlaşmaz veya az miktarda karışır diye düşündüm.
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sendemail 34 dk.
Bakın size ne diyeceğim , olmaz demeyin ...
Bu haberi sakın siyaset ve bürokrat tayfasından tipler duymasın.Ne yapıp ne edip orada bu atık suyun "halledilmesi" ihalesine girerler onca kilometre mesafeden...
İşin ucunda para yok mu , o suları şişe şişe doldurup bu millete içirirler .Hem de para ödeterek.
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ahmet kontuy 56 dk.
all-about-water-filters.com/...
burada diyor ki bilmem kaç ton kirli suyu okyanusa bırakmak, okyanusa damlatılacak bir damla klor gibidir.
tabi en fazla zararını da yine japonlar çeker. her şey bir yana lösemiyi tetiklemesinde bahsetmiş bir de. etik olup olmayacağı belirtilmiş. filtremenin pahalı ve can sıkıcı olabileceği gibi tam anlamıyla temizlenemeyeceği de yazılmış. ayrıca tutulanın haricinde yer altı kaynaklarına ve okyanusa kaçan kirli su olduğu da söylenmiş gibi okudum.

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Şeref60 59 dk.
İdam mahkumlarına içirsinler..
Nasıl ??
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kreat 1 sa.
Bize göndersinler, her türlü insanı ve atık maddeyi alıyoruz zaten. Japon dağlarından naturel su
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Ömer akif 1 sa. en beğenilen
Bize yollayın. Şişeleyip içirirler..
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Omisis046 1 sa.
Biz ithal edelim, mis gibi ucuza su içeriz. Bim'den alıp satarız, oh mis.
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Rachsuchtig 2 sa.
Radyasyonlu su daha lezzetlidir.
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fuckulteli 3 sa.
Oldukça derin bir noktaya, yeraltına göndersinler, sıcaklık arttıkça su buharlaşır diyeceğim ama radyasyon da su buharıyla yayılmaya devam edebilir.
Peki elektroliz ile hidrojen ve oksijene ayrılmak istense radyasyon oksijen ve hidrojen tutunur mu?
Muhtemelen benim bu fikrimin olmaz bir yanı var ki insanlar bambaşka şeyler düşünmüş (okyanusa pompalamak gibi) yoksa benim bu fikrim sadece maliyeti (kullanılacak enerji) açısından mı pratik değil.
Kirli, radyo aktif suyu temizlemek mümkün değil mi? (maliyet bağımsız, olanaksız mı?)
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cyberfalcon 3 sa. fuckulteli
Radyoaktiviteyi bulaşıcı birşey mi zannettin. Oksijenle hidrojenle ne ilgisi var. Bildiğim kadarıyla oradaki su radyoaktif elementleri soğutmak için kullanılan su, soğuturken radyoaktif elementlerin bir kısmı suya karışıyor.
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Led Zeppelin 3 sa.
İçsinler, kemik erimesine iyi gelir.
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