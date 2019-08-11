Japonya, Fukushima nükleer santralinde biriken radyoaktif suyu ne yapacağını tartışıyor

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Japonya’da 2011 yılında meydana gelen ve yaklaşık 6 dakika süren 9.1 şiddetindeki deprem, ülkenin altyapı ve tesislerine çok ciddi hasarlar vermişti. Depremden etkilenen en önemli tesislerden biride Fukushima Daiichi nükleer enerji santraliydi. Deprem sonucu meydana gelen Tsunami sonrası santralin üç reaktöründe erime meydana gelmiş ve reaktörlerden çevreye radyoaktif su sızmış ve bu su yağmur ile yeraltı suları ile karışmıştı.

Depremin üzerinden geçen yaklaşık sekiz buçuk yıllık süre zarfında kirli suyu belli ölçüde temizleyen ve santral bölgesinde bulunan tanklarda depolayan şirket, karamsar bir haber verdi. Şirket yetkililerine göre üç yıl içinde radyoaktif suyu depolayacak alan kalmayacak.

1 milyon tondan fazla kirli suyu yaklaşık 1.000 adet tankta depolayan Tokyo Elektrik Şirketi yaptığı açıklamada, daha fazla depolama tankı inşa edileceğini ancak elde edilecek maksimum kapasitenin 1.37 milyon ton olduğunu ifade etmiş. Şirkete göre maksimum kapasiteye 2022 yılının yaz aylarında ulaşılacak.

Çözüm önerileri bile korkutucu

Söz konusu tarihten sonra radyoaktif suyla ilgili izlenecek hareket tarzlarını belirlemek üzere bir araya gelen yetkililer ise bazı çözüm önerileri sunmuş durumda. Çözüm önerileri, radyoaktif suyun; Pasifik Okyanusuna pompalanması, buharlaştırılması veya yerin derinliklerine verilmesi alternatifleri arasında şekillenmiş durumda. Bilim insanlarına göre hepsi birbirinden korkunç olan önerilerin en mantıklısı ise suyun okyanusa pompalanması olarak görülmüş.

Suyun okyanusa pompalanması fikri ise bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmış. Halk, böyle bir çözümün bölgedeki balık ve tarım endüstrisinin sonunu getireceğine inanıyor.

Bazı bilim insanları da bölge halkıyla aynı fikre sahip olduklarını ifade etmiş. Bunlar biri olan ve Tokyo Üniversitesinde görev yapan Prof. Naoya Sekiya yaptığı açıklamada, “Fukushima’nın yeniden inşasından bahsettiğimiz şu günlerde sorulması gereken soru, bölge halkının hayatlarını hiçe sayarak rektörün devreden çıkarılması işlemlerini hızlandırmalı mıyız olmalıdır. Sorun sadece bilimle ilgili değil.” ifadelerini kullanmış.

https://www.apnews.com/c0f1423e672b4887a9820e2d56224059