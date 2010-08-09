Jetway, Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop sistemini satışa sunuyor

Anakart üreticisi Jetway, Nvidia ION2 platformunu baz alan yeni nettop sistemini tanıttı. Mini-TOP HBJC600C99-52W gibi oldukça uzun bir isme sahip olan küçük ve ince yapılı nettop sistem, Intel'in 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunabiliyor.

Nvidia ION2 platformu kapsamında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 kodlu grafik işlem birimine yer verilen sistem, bu sayede hem HD videoları oynatabiliyor hem de 3D hızlandırma yapabiliyor. Üzerinde bir adet SATA-II, bir adet Gigabit Ethernet, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen sistem 802.11n WiFi özelliğine de sahip.

Oturma odalarında HDTV'lere eşlik etmek üzere hazırlanan yeni sistem, Newegg'de 270 dolar seviyesinden listelere girmiş durumda.