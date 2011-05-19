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Jetway'in AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için hazırladığı 990X çipsetli anakartı göründü

8 yıl
13,4b
1
11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileri yavaş yavaş boy göstermeye başlıyorlar. Asus'un 990FX çipsetli Sabertooth modelinden sonra Bulldozer işlemcileri için hazırladığı anakartı görüne bir diğer üretici de Jetway oldu ve firmanın 990X çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı. Oldukça sade bir görünüme sahip olan anakarta yakından bakıldığında tasarım anlamında bazı farklılıklara imza atıldığını görüyoruz. Bunlardan ilki güç regülatörleriyle ilgili zira geleneksel tasarımda işlemciyle giriş-çıkış panellerinin arasına konumlandırılan bu kısmın, Jetway'in yeni tasarımında işlemci soketinin üst kısmına taşındığını görüyoruz. Ayrıca uzun ekran kartlarının rahat kullanımı için güney köprüsü de kuzey körüsünün yanına alınmış.

AMD'nin Soket AM3+ formundaki Bulldozer işlemcilerine ek olarak Soket AM3 formundaki mevcut işlemci modellerine de destek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor. 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakartın katı kapasitörler ile donatıldığını görüyoruz. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotu ile donatılan ve 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumuna olanak tanıyan kart, diğer donanımlar için iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotunu da bünyesinde barındırıyor. Üçüncü parti kontrolcü ile iki adet USB 3.0 portunu kullanıma hazır bulunduran anakart üzerinde depolama sürücüleri içinse 6 adet SATA-III portu bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer verilen anakart, tasarımından da anlaşılabileceği üzere düşük maliyetli bir çözüm olacak. AMD'nin Bulldozer FX işlemci lansmanına paralel olarak Haziran ayı içerisinde pazara sunulması beklenen 990X çipsetli yeni model için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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vidoko 8 yıl
okadarda kötü değil aslında anakart ..sattığım ürünler arasrında sorun çıkartmmamıştı..enaz 5 sene götürür korkmasın kullanıcılar:)) ama performansı diğer anakrtlara göre nasıldır onu karşılaştıırnca görürüz..
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acbold 8 yıl
PENTA getirmişti bi süre önce.şuan yok gözüküyor.lga775 olanlarını bizzat gördüm ve kullandım."1 MİLYONCULAR" olurya.sanki oradan alınmış gibi bir üründü.bununda bakmayın chipsetine filan.berbat ötesi birşey JETWAY. fiyatlarındanda belli olur incelerseniz. iyi forumlar.
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OverClocK1ng 8 yıl
Geçen sene Sapphire Marka AMD 790GX anakart satmıştım. Anakartı Jetway üretmişti. Hatta DonanımHaber'de haberi bile vardı.
donanimhaber.com/...
Linkteki anakartı Jetway, Sapphire markalı olarak üretti. Sapphire diye satıldı.
Bu arada ben 1.5 yıldır çalışmıyorum. Yani sadece tanıdıklar bilgisayar isterlerse yardımcı oluyorum. İstanbul'daki kaldığım evin sahibi olan Anneannem vefat ettiği için Kuşadası'nda yaşıyorum çünkü evim burada...
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Reddemon35 8 yıl
leech
OverClocKing
leech Jetwayi ilk defa duyuyorum
10 - 11 yıl önce bile satıyordum...
Peki hala satıyor musun ?

Mini ITX konusunda ozellikle 4 ethernetli modellerini sıkça satıyoruz.
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peters 8 yıl
Kartın görünümü 990gx gibi :)
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: leech
Jetwayi ilk defa duyuyorum

10 - 11 yıl önce bile satıyordum...
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leech 8 yıl

OverClocKing

leech
Jetwayi ilk defa duyuyorum

10 - 11 yıl önce bile satıyordum...



Peki hala satıyor musun ?
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leech 8 yıl
Jetway'i ilk defa duyuyorum
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mertekin 8 yıl

leech

Jetway'i ilk defa duyuyorum



Ben yıllardır biliyorum.
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