Jetway'in AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için hazırladığı 990X çipsetli anakartı göründü

AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileri yavaş yavaş boy göstermeye başlıyorlar. Asus'un 990FX çipsetli Sabertooth modelinden sonra Bulldozer işlemcileri için hazırladığı anakartı görüne bir diğer üretici de Jetway oldu ve firmanın 990X çipsetli yeni anakartı gün ışığına çıktı. Oldukça sade bir görünüme sahip olan anakarta yakından bakıldığında tasarım anlamında bazı farklılıklara imza atıldığını görüyoruz. Bunlardan ilki güç regülatörleriyle ilgili zira geleneksel tasarımda işlemciyle giriş-çıkış panellerinin arasına konumlandırılan bu kısmın, Jetway'in yeni tasarımında işlemci soketinin üst kısmına taşındığını görüyoruz. Ayrıca uzun ekran kartlarının rahat kullanımı için güney köprüsü de kuzey körüsünün yanına alınmış.

AMD'nin Soket AM3+ formundaki Bulldozer işlemcilerine ek olarak Soket AM3 formundaki mevcut işlemci modellerine de destek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor. 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakartın katı kapasitörler ile donatıldığını görüyoruz. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotu ile donatılan ve 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumuna olanak tanıyan kart, diğer donanımlar için iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotunu da bünyesinde barındırıyor. Üçüncü parti kontrolcü ile iki adet USB 3.0 portunu kullanıma hazır bulunduran anakart üzerinde depolama sürücüleri içinse 6 adet SATA-III portu bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer verilen anakart, tasarımından da anlaşılabileceği üzere düşük maliyetli bir çözüm olacak. AMD'nin Bulldozer FX işlemci lansmanına paralel olarak Haziran ayı içerisinde pazara sunulması beklenen 990X çipsetli yeni model için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.