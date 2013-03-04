Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jim Ryan: PlayStation Plus, PlayStation 4'te önemli bir rol oynayacak

6 yıl
439
1
6
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jim Ryan: PlayStation Plus, PlayStation 4'te önemli bir rol oynayacak
Geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısıyla birlikte PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştiren Sony, PlayStation Plus servisine pek fazla değinmemişti. Basın toplantısında servisin yeni konsoldaki rolü tam olarak detaylandırılmış olmasa da, Sony Avrupa CEO'su Jim Ryan, verdiği bilgilerle bu konuya açıklık getiriyor. 
 
CEO, PlayStation Blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada çeşitli indirimler, bulut depolama alanı ve ücretsiz oyunlar gibi ayrıcalıklar sunan servisin yeni nesil konsolda oldukça önemli bir role sahip olacağı belirtti. Sony'nin yeni konsoluyla birlikte dijital içeriğe biraz daha fazla önem vermek isteği göz önüne alınacak olursa, Ryan'ın yapmış olduğu bu açıklama pek de şaşırtıcı değil. 
PlayStation Plus'ın yanı sıra, PlayStation 3 hakkında da konuşan CEO, PlayStation 3'e desteğin süreceğini belirtti. Şirketin efsanevi oyun konsolu PlayStation 2'ye de değinen Ryan, artık PlayStation 2'nin ömrünü doldurduğunun da sinyallerini verdi. PlayStation 4'le birlikte daha fazla ön plana çıkacak olan PlayStation Plus'ın üstleneceği bu önemli rolle birlikte ne gibi ayrıcalıklar sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://blog.us.playstation.com/2013/03/01/interview-jim-ryan-and-michael-denny-discuss-ps4/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
FethiyeliTR
Şuanki sistem inşallah değişmez online bedava olsun isteyen plus gaikai bulut vs. Para yatırarak yararlansın. Tabi ne olacağına Sony karar verecek

Sony doğrudan online'ı paralı yapmaz.Bir kaç çeşit kullanım olanağı sunacktır önümüze.Gold,silver vs. gibi.Tabii hepsi aynı özelliklerde olmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
PS4'ün fiyatından başka bir şeyin sorun olacağını sanmıyorum, her şey şeker, fiyat biber. Bir çok insan PS3 alınca garibanları oynadı, PS2'de böyle değildi, yoldan geçenle bile oyun değişirdik, çoğu kimsede vardı, topluca oynardık, bu sefer çevremde birilerinin PS4 almasını bekleyeceğim, alan olmazsa ben de almıcam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambocuk 6 yıl
Plus a geç geçtim çok pişanım okadar çok oyun oynadımki bedavadan ps4 dede hemen plusa geçicem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S A M C R O 6 yıl
plus sayesinde ps3 e oyun alma derdinden kurtuldum bu durum ps4 tede devam ederse sony bizi oyun alma derdinden kurtarmış olur ayrıca benim gözümde yeni nesil xbox a karşı avantaj elde etmiş olur ama yeni nesil xbox ıda görmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FethiyeliTR 6 yıl
Şuanki sistem inşallah değişmez online bedava olsun isteyen plus gaikai bulut vs. Para yatırarak yararlansın. Tabi ne olacağına Sony karar verecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkay Bekir Köse 6 yıl
Bakalım PlayStation piyasa da önemli bir rol oynayabilecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim