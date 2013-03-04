Jim Ryan: PlayStation Plus, PlayStation 4'te önemli bir rol oynayacak

Geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısıyla birlikte PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştiren Sony, PlayStation Plus servisine pek fazla değinmemişti. Basın toplantısında servisin yeni konsoldaki rolü tam olarak detaylandırılmış olmasa da, Sony Avrupa CEO'su Jim Ryan, verdiği bilgilerle bu konuya açıklık getiriyor.



CEO, PlayStation Blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada çeşitli indirimler, bulut depolama alanı ve ücretsiz oyunlar gibi ayrıcalıklar sunan servisin yeni nesil konsolda oldukça önemli bir role sahip olacağı belirtti. Sony'nin yeni konsoluyla birlikte dijital içeriğe biraz daha fazla önem vermek isteği göz önüne alınacak olursa, Ryan'ın yapmış olduğu bu açıklama pek de şaşırtıcı değil.

PlayStation Plus'ın yanı sıra, PlayStation 3 hakkında da konuşan CEO, PlayStation 3'e desteğin süreceğini belirtti. Şirketin efsanevi oyun konsolu PlayStation 2'ye de değinen Ryan, artık PlayStation 2'nin ömrünü doldurduğunun da sinyallerini verdi. PlayStation 4'le birlikte daha fazla ön plana çıkacak olan PlayStation Plus'ın üstleneceği bu önemli rolle birlikte ne gibi ayrıcalıklar sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://blog.us.playstation.com/2013/03/01/interview-jim-ryan-and-michael-denny-discuss-ps4/