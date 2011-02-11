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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IKEA’nın Sanal Oyununda Kazanan 5 Şanslı Belli Oldu...

8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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“Hayatta Kalkmam” diyen Zeynep’i IKEA koltuğundan kaldırmayı deneyenwww.hayattakalkmam.com sitesi ziyaretçileri arasında yapılan çekiliş sona erdi.

 

Türkiye’de farklı mağazacılık anlayışı ile ses getiren IKEA mağazaları, yaratıcı iletişim çalışmaları ile de tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.. IKEA’nın 1 Aralık 2010 tarihinde başlattığı ‘’Hayatta Kalkmam’’ isimli sanal oyunu 31 Ocak’ta sona erdi.

Katılımcılar oldukça interaktif olan bu yarışmada oynarken keyifli ve bir o kadar da şaşırtıcı farklı bir deneyim yaşadılar.

www.hayattakalkmam.com adresine girerek Zeynep’i en sevdiği kanepeden kaldırmaya çalışan yarışmacılar arasında Milli Piyango İdaresi tarafından 3 Şubat günü çekiliş gerçekleştirildi. 

Çekiliş sonunda kazanan 5 kişiye Zeynep’in oturduğu KIVIK Teno 2’li kanepe hediye edildi.  

Katılan herkesin çekilişe hak kazandığı yarışmada, Milli Piyango tarafından yapılan çekiliş sonunda kazanan asil talihliler sırası ile İstanbul’dan Ahmet Oğuz Dereli,İzmir’den Müge Büber,Kocaeli’nden Songül Çayla, İstanbul’dan Osman Hosan ve Ankara’dan Hülya Kiper Gündoğan oldu.

Yedek talihliler ise sırası ile İstanbul’dan Filiz Sözen,Bursa’dan Ufuk Toprak,Kocaeli’den Diyar Demir,İstanbul’dan Servet Küçükler,Balıkesir’den Hayati Tıravoğlu oldu. 

Çekiliş sonuçları www.IKEA.com.tr internet sitesindeyayınlanmaktadır.


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