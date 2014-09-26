Kağıttan uçak ile en yüksek uçuş rekoru kırıldı





Birçoğumuz için kağıttan uçak atmak, lise ve ortaokul yıllarından sonra rafa kaldırılmış bir alışkanlık olmuştur fakat bu tip uçuşların Guinness Rekolar Kitabı'nda yer alacağını bilmemiz tabi ki mümkün değildi.

Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerine bağlı gönüllü bir grup için ise bu faaliyet eğlence olmanın dışına çıktı ve yaptıkları özel uçak ile dünyanın en yüksek uçuşunu gerçekleştirdiler. 76 cm uzunluğa, 36.8 cm kanat açıklığına ve 424 gram ağırlığa sahip olan geleneksel dizayna sahip olan uçağı, GPS takip sistemi, ısı sensörü, barometre, uçuş bilgisayarı, batarya, solar panel ve son olarak HD kamera ile donatan ekip bir balon yardımıyla bu uçağı 29432 metre yüksekliğe ulaştırdı ve sonrasında serbest bırakarak kendi imkanlarıyla uçmasını sağladı.

Bahsettiğimiz yüksekliğe çıkan kağıttan uçak, Illinois, Kankakee isimli yerden Indiana, Rochester'ın güney batısına doğru rekor kazandıran uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçusun mesafesi 132 km ve uçuş süresi ise 2 saat 7 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu sürelerle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki en yüksek en uzun süreli kağıttan uçak uçuşu rekorunu da ele geçirmiş oldu.

Bundan önceki rekor sahibi ise 2010 yılında Project PARIS (Paper Aircraft Released Into Space) projesinde 27.127 metre yükseklikte uçuşuna başlayan ve 90 dakikalık uçuş süresinde 161 km uçuş yapan kağıttan uçağa aitti.