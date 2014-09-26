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Kağıttan uçak ile en yüksek uçuş rekoru kırıldı

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri, dünyanın en yüksek kağıttan uçak uçuşunu gerçekleştirerek Guinness Rekorunu kırdılar. Bu uçuş sırasında 29432 metreye ulaşıldı
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kağıttan uçak ile en yüksek uçuş rekoru kırıldı

Birçoğumuz için kağıttan uçak atmak, lise ve ortaokul yıllarından sonra rafa kaldırılmış bir alışkanlık olmuştur fakat bu tip uçuşların Guinness Rekolar Kitabı'nda yer alacağını bilmemiz tabi ki mümkün değildi.
Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerine bağlı gönüllü bir grup için ise bu faaliyet eğlence olmanın dışına çıktı ve yaptıkları özel uçak ile dünyanın en yüksek uçuşunu gerçekleştirdiler. 76 cm uzunluğa, 36.8 cm kanat açıklığına ve 424 gram ağırlığa sahip olan geleneksel dizayna sahip olan uçağı, GPS takip sistemi, ısı sensörü, barometre, uçuş bilgisayarı, batarya, solar panel ve son olarak HD kamera ile donatan ekip bir balon yardımıyla bu uçağı 29432 metre yüksekliğe ulaştırdı ve sonrasında serbest bırakarak kendi imkanlarıyla uçmasını sağladı. 
Bahsettiğimiz yüksekliğe çıkan kağıttan uçak,  Illinois, Kankakee isimli yerden Indiana, Rochester'ın güney batısına doğru rekor kazandıran uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçusun mesafesi 132 km ve uçuş süresi ise 2 saat 7 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu sürelerle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki en yüksek en uzun süreli kağıttan uçak uçuşu rekorunu da ele geçirmiş oldu.
Bundan önceki rekor sahibi ise 2010 yılında Project PARIS (Paper Aircraft Released Into Space) projesinde 27.127 metre yükseklikte uçuşuna başlayan ve 90 dakikalık uçuş süresinde 161 km uçuş yapan kağıttan uçağa aitti.

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ınfiniti red bull racing 5 yıl
Ne işsiz insanlar var
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Bl00dyHell 5 yıl
İnsanlar ne güzel şeylerle uğraşıyor
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lordbahes2 5 yıl
elle kırılan en yüksek rekor 69.14 metre
guinnessworldrecords.com/...
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TroppX 5 yıl
o kadar yükseğe çıkarmış kırsın bi zahmet
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ahz-ı yed 5 yıl
Üzerine o sistemi kurduktan sonra ban kimse bu uçak kâğıttan demesin
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Tek suçu kopya çekmek 5 yıl
normal kağıttan uçak yap at düşme bile düşmeyebilir yere bi anlamı yok
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Gece772 5 yıl
Emekli adamların yaptıkları işe bak
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Leonardo DiCaprio. 5 yıl Gece772
Gece772

Emekli adamların yaptıkları işe bak

Adamlardaki emekli


bizdeki emekli o arabayı niye oraya park ett,
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SteveMeade 5 yıl
Rekor falan tamam da o yükseklikten attığın hemen hemen aynı ağırlıktaki her şey 90 dakika havada kalır, ne anlamı kaldı uçağın
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kımyasal 5 yıl
Türkiye yorumu,kahvehanede okey masasına alınmayan amca kağıt uçak ile rekor kırdı,bizim gazeteler bu haberi sahiplenebilir.
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cngzmls 5 yıl
Fuzuli bir iş.
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Volkanbaba 5 yıl
Bende o kadar yüksekten bitane at atayım, en uzun süre uçan at rekorunu elime geçireyim.
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