Karanlık ortamlarda sarj kablosu takma sorununa çözüm, "USB Micro Light"





Karanlık ortamlarda elektronik cihazların şarj kablolarını takmak her zaman büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunu çözmek için geliştirilen USB Micro Light, oldukça basit ancak yaratıcı bir çözüm ortaya koyuyor.

Dustin Orndorff tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje, elektronik cihazları şarj etmede kullanılan Micro USB kablolarının ön kısımlarına ışık takılması üzerine kurulu. Dustin Orndorff, uzun süren çalışmaları sonucu geliştirdiği kablo üzerinde, bir adet LED ışık yer alıyor. Bu ışık Micro USB kablo ucu üzerindeki bir tuş ile aktif hale getirilerek, karanlık ortamlarda bağlantının rahatça yapılmasına olanak sağlıyor. Bu eklentiler sonucunda boyutu büyük oranda artmayan kablo, oldukça faydalı görünüyor.

Dustin Orndorff ,Kickstarter üzerinde projeye başlarken koyduğu $9,000 hedefine, $6,500 ve 26 gün kalmış durumda. Bugüne kadar 157 bağış toplayan proje hakkında hazırlanmış tanıtımı videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/usbmicrolight/usb-micro-light-cable-for-cameras-android-phones-a