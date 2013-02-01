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Karanlık ortamlarda sarj kablosu takma sorununa çözüm, "USB Micro Light"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Karanlık ortamlarda sarj kablosu takma sorununa çözüm,

Karanlık ortamlarda elektronik cihazların şarj kablolarını takmak her zaman büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunu çözmek için geliştirilen USB Micro Light, oldukça basit ancak yaratıcı bir çözüm ortaya koyuyor.
Dustin Orndorff tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje, elektronik cihazları şarj etmede kullanılan Micro USB kablolarının ön kısımlarına ışık takılması üzerine kurulu. Dustin Orndorff,  uzun süren çalışmaları sonucu geliştirdiği kablo üzerinde, bir adet LED ışık yer alıyor. Bu ışık Micro USB kablo ucu üzerindeki bir tuş ile aktif hale getirilerek, karanlık ortamlarda bağlantının rahatça yapılmasına olanak sağlıyor. Bu eklentiler sonucunda boyutu büyük oranda artmayan kablo, oldukça faydalı görünüyor.
Dustin Orndorff ,Kickstarter üzerinde projeye başlarken koyduğu $9,000 hedefine, $6,500 ve 26 gün kalmış durumda. Bugüne kadar 157 bağış toplayan proje hakkında hazırlanmış tanıtımı videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Karanlık ortamlarda sarj kablosu takma sorununa çözüm,

http://www.kickstarter.com/projects/usbmicrolight/usb-micro-light-cable-for-cameras-android-phones-a Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
çok güzel bir çözüm
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elmek6 6 yıl
eger her iki yonden takilabilen micro usb kablo yapsalardi cok daha pratik olurdu.
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SystemApps 6 yıl
butür şeylere gerek yok insan karanlıkta telefonunu cihazn kablosunu bulabiliyorsa zaten takması en kolay olanı...
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lazloo 6 yıl
Çok iyi bir icat bence. ŞAhsen bana faydası fazla olurdu.
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DH Misafiri 6 yıl
kablonun diğer ucunu pc veya prize takmak için de el feneri mi gerekliymiş acaba ?? :) projede bundan bahsedildiğini görmedim. umarım düşünmüşlerdir :)
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afavar 6 yıl
Kickstarter artık "Trust me i am an engineer" tarzı olmaya başladı.
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xxxx1 6 yıl
küçük ama iyi bir detay...
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teramit 6 yıl
aklıma apple geldi ilight :)
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JohnLord 6 yıl
Işıkları yakıp göremiyoduk zaten, apple yaptı falan diyenlerde görmemişin bi lightning portu olmuş almış bi yerlerine sokmuş (telefonunun)
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isimsiz34 6 yıl
kickstarter projelerini görmek arada iyi oluyor aslında iyi projeler var
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gegirti 6 yıl
aman ne büyük icat.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple iki tarafıda kullanılabilen lightining yaptı diğerleri yapamayacağı için böyle çözümler üretmeye başladılar.
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