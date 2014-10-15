Karşınızda Nexus 6 : 5.9 inç ekran, Snapdragon 805 yongseti









Nihayet beklenen gün geldi ve Google'ın bu yıl için planladığı Nexus akıllı telefonu Nexus 6 bu kez Motorola işbirliği ile resmiyet kazandı. Günlerdir internete sızdırılan görseller ile aslında modelin neye benzediğini de az çok öğrenmiştik.





Google'ın Phablet segmentine yaptığı bir hamle olara nitelendirilen Nexus 6 ayrıca firmanın en pahalı cihazı olma özelliğine de sahip. Bugüne kadar fiyat olarak hep düşük seviyelerde ilerleyen Nexus cihazları bu yıl amiral gemi seviyelerinde geziniyor diyebiliriz.





Motorola'nın Moto X 2014 modelini tasarım olarak baz aldığı görülen Nexus 6 modelinde dolu dolu donanım nedeniyle kasanın en ince noktası 4mm, en kalın noktası ise 10mm olarak belirginleşiyor. Ön tarafta ekran çerçevesi incelirken, stereo hoparlörler kullanıcılara kaliteli ses tecrübesi yaşatacak.





Modelde 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılıyor. Motorola'nın kendine has ekran teknolojisi olan Ambient Display bildirim geldiği zaman ekranı aydınlatabiliyor.

2.65GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik birimi ile birlikte donanım olarak Nexus 6 pek çok amiral gemi modelinin önüne geçiyor diyebiliriz. Ancak 32-bitlik işlemci nedeniyle Android 5.0 Lollipop sürümünün 64-bitlik nimetlerinden faydalanamayacak.





Modelde 3GB RAM ile sistem desteklenirken, depolama kapasitesi olarak 16GB rafa kalkmış ve 32GB kapasite kullanılmış. 13MP çözünürlükte Sony IMX 214 sensörüne sahip arka kamera OIS destekli ve 4K çözünürlüğünde video kaydı da yapailiyor. Bu da Nexus dünyası için bir ilk sayılabilir.





Batarya tarafında ise 3220mAh gücüne yer verildiğini görüyoruz. Pek çok kimse için yetersiz yorumları yapılsa da genelde sınıfında ortalama olan bir batarya kapasitesine yer vermiş. Model 15 dakikalık şarj ile 6 saat konışma süresi sunan bir Turbo Charge özelliğine de sahip.





Nexus 6'nın fiyatına kısaca giriş yapmıştık. Detay vermek gerekirse model 649$ kontratsız fiyatı ile 29 Ekim tarihinde önsiparişe sunulacak. Bu açıdan mevcut amiral gemi modelleri içerisinde yerini alıyor. Modelin ABD'den başlayarak bölge bölge diğer pazarlarda yer alması bekleniyor. 64GB kapasiteli modelin ise fiyatı açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/Nexus-6-officially-unveiled-Googles-first-phablet_id61695