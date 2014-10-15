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Karşınızda Nexus 6 : 5.9 inç ekran, Snapdragon 805 yongseti

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda Nexus 6 : 5.9 inç ekran, Snapdragon 805 yongseti

Nihayet beklenen gün geldi ve Google'ın bu yıl için planladığı Nexus akıllı telefonu Nexus 6 bu kez Motorola işbirliği ile resmiyet kazandı. Günlerdir internete sızdırılan görseller ile aslında modelin neye benzediğini de az çok öğrenmiştik.

Google'ın Phablet segmentine yaptığı bir hamle olara nitelendirilen Nexus 6 ayrıca firmanın en pahalı cihazı olma özelliğine de sahip. Bugüne kadar fiyat olarak hep düşük seviyelerde ilerleyen Nexus cihazları bu yıl amiral gemi seviyelerinde geziniyor diyebiliriz. 

Motorola'nın Moto X 2014 modelini tasarım olarak baz aldığı görülen Nexus 6 modelinde dolu dolu donanım nedeniyle kasanın en ince noktası 4mm, en kalın noktası ise 10mm olarak belirginleşiyor. Ön tarafta ekran çerçevesi incelirken, stereo hoparlörler kullanıcılara kaliteli ses tecrübesi yaşatacak. 

Modelde 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılıyor. Motorola'nın kendine has ekran teknolojisi olan Ambient Display bildirim geldiği zaman ekranı aydınlatabiliyor.  
2.65GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik birimi ile birlikte donanım olarak Nexus 6 pek çok amiral gemi modelinin önüne geçiyor diyebiliriz. Ancak 32-bitlik işlemci nedeniyle Android 5.0 Lollipop sürümünün 64-bitlik nimetlerinden faydalanamayacak. 

Modelde 3GB RAM ile sistem desteklenirken, depolama kapasitesi olarak 16GB rafa kalkmış ve 32GB kapasite kullanılmış. 13MP çözünürlükte Sony IMX 214 sensörüne sahip arka kamera OIS destekli ve 4K çözünürlüğünde video kaydı da yapailiyor. Bu da Nexus dünyası için bir ilk sayılabilir. 

Batarya tarafında ise 3220mAh gücüne yer verildiğini görüyoruz. Pek çok kimse için yetersiz yorumları yapılsa da genelde sınıfında ortalama olan bir batarya kapasitesine yer vermiş. Model 15 dakikalık şarj ile 6 saat konışma süresi sunan bir Turbo Charge özelliğine de sahip. 

Nexus 6'nın fiyatına kısaca giriş yapmıştık. Detay vermek gerekirse model 649$ kontratsız fiyatı ile 29 Ekim tarihinde önsiparişe sunulacak. Bu açıdan mevcut amiral gemi modelleri içerisinde yerini alıyor. Modelin ABD'den başlayarak bölge bölge diğer pazarlarda yer alması bekleniyor. 64GB kapasiteli modelin ise fiyatı açıklanmadı. 
Karşınızda Nexus 6 : 5.9 inç ekran, Snapdragon 805 yongseti
 

http://www.phonearena.com/news/Nexus-6-officially-unveiled-Googles-first-phablet_id61695 Yorum Yaz
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burock1997 4 yıl
Amerika'da 650 dolar olarak kabul edersek vergilerle 960 dolar oluyor. Buna bir de anti-damping gelecek 1050 dolar. Şu an G3 32 Gb/3GB RAM 400 dolar(Vergiyle 650+Anti Damp.). Aradaki 650 dolara ne alacaksınız:

+En az 3-4 yıl en son sürüm, saf Android kullanacaksınız.
+G3'ün kronik sıkıntıları belki bu cihazda olmayacak.
+İşlemci daha iyi. Isınma sorununu bilemiyorum.
+Sarjı daha uzun gider gibi geliyor.

Şimdi hakkını yemeyelim, piyasadaki en iyi Android cihaz bu(sistem özellikleri bakımından). Ama gel gelelim Snapdragon 1000'in çıktığı şu dönemde pek de sevilmeyen 805'e sahip bu telefon yerine G3 alıp, 2-3 sene içinde kalan paraya çıkarsa G5-S7-Z5 alınabilir. Böylece hep sıfır ve son teknoloji cihaz kullanılmış olunur. Nexus'un en kötü 2 özelliğini de belirtelim:

-Çabuk düşen fiyatları.
-Rakiplerine göre kamerası. 13 mp Sony elbette kötü bir kamera olmaz ama 16 mpler, 20.7 mpler varken geçen sene çıkan G3'ün kamerası gibi kamera saçma olmuş. Özellikle bu fiyat bandında.
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xmasx 4 yıl
Bu telefon 810 islemci ile gelmeliydi :(
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teknokaptan 4 yıl
2 adet kapali kutu 64gb bexus 6 .....15 gun sonra istanbul ve izmirde olucak isteyen olursa bana ulasabilir.
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kartalaraz 4 yıl
fiyatlar abartılı..tasarım g2 s3 karışımı...pil tüketimi hızlı olacaktır...bunu bildikleri için şarjı hızlandırmışlar..ekran çözünürlüğü artırırsan 2k 4k 8k pilede okadar yüklenmek lazım...bunu göremedim.sonuçta büyük ekranı alan şahıs bu cihazı elinden düşürmez..pil yönünden başbelası olabilir....ayrıca tlf arayüzü menüler çok monoton....çift hoparlör artı olmuş..en azından tlf alt tarafındaki o boşluk değerlendirilmiş...ben kapasitif tuşlar olmasını tercih ederdim...hoparlörlerinde arka tarafta olmasını isterdim....
sonuç olarak uygun fiyata gelirse bu tlf bir g2 gibi yükselişe geçer....her şey fiyata bağlı bence...
bana göre 1500 civarı gelmeli...ama onlar 2000 derse istdikleri başarıya ulaşamayacaklar kanısındayım....
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carman1tr 4 yıl
Arkadaşlar nexus 6 incelemesi Yaptım. videoyu izlerseniz kendimi geliştirmem için yapacağınız yorumları bekliyorum.

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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Güzel ama 5.3" seviyesinde gelse çok güzel olurdu.
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xmasx 4 yıl
İslemci kesinlikle 810 olmalıydı cok yanlıs yapmıs google.
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atillaahmetalp 4 yıl
Merhabalar,
bence maksimum 1500 TL olur.
ve o fiyata son sürüm 3gb ram ile alınabilecek bir telefon olur.
ayrıca hangi telefonun pili ömürlük oluyorki hepsi gün sonunda kullanımda yoğunluk varsa bitiyor.
LG G2 var ve piyasada en iyi pile sahip ama malesef yoğun kullanımda oda bitiyor.
810 olsa iyi olurdu ama o kadarda olur.
Türkiyede çıkacakmı o konuda bilgisi olan arkadaşlar paylaşımda bulunurlarsa sevinirim.
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GulfStream 4 yıl
Cihazın turkiyeye geleceği bile belli değil, geçmiş nexus fiyatları 300-400$ bandında iken ne oldu da bunun fiyat 650$ a zipladi anlamak mümkün değil.
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cliff_26 4 yıl
Iphone6 16gb' ın kontratsız USA satış fiyatı 649 $' dı sanırım. Bizde 2350 TL.. Nexus6' nın da olacağı o... Muhtemelen yine Teknosa, bu sefer 2399 TL' den sürer piyasaya... Diğer ülkeleri bilemiyorum fakat Nexus6, Türkiye için hüsran olacak gibi geliyor. Çok umutluydum 4' den 6' ya geçerim diye ya olmadı. Android L, 4' e gelmezse 5' e geçerim o kadar... Hayal kırıklığı...
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Timberman 4 yıl
Cihazın cok eksigi var. Bu cihazda acikcasi maksimum 5.5 inç bir ekran ve 1080p çözünürlük görmek isterdim. Ayrica neden hala snapdragon 810 a gecmiyorlar anlamis değilim . zaten nexus 5 var şuan piyasada azcik daha bekle koy 64bit snap810u . batarya sayisal olarak iyi görünebilir fakat 6inclik qhd bi ekran bu bataryayi yer bitirir. Onun haricinde fiyatida cok yuksek . bu senenin en iyi telefonu hala One m8 kim ne derse desin.
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Bukalemun 4 yıl
MOTO G 2014 eğer yeni nesil 410 = 64 bit işlemci ile gelse idi o da F/P cihazı olurdu.

64 bit olmaması ( yukarıda bazısı yazılım ile 64 bit aktif olacak diyor ) çok çok kötü ve ölü yatırım.
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burak2011 4 yıl
Telefonun 1 tane videosu yok ne zaman çıkacak bu cihaz
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depeche35 4 yıl
var tabi ...bugün yayınlandı.... youtube.com/...
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