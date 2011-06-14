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Karşınızda Nokia'dan pembe renkli N8-00 için ilginç bir reklam

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,3b
1
35
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Symbian^3 işletim sistemi ile 12 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı bir araya getiren modeli N8'e pembe renk seçeneğini eklemesinin hemen ardından ilginç bir reklam yayınladı. Reklamda oyuncak bebekler kullanılmış.
Nokia N8'in teknik özelliklerini kısaca özetlemek gerekirse 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan telefon, bünyesinde dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, ivme sensörü, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 12 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve Carl Zeiss optikli kamera, xenon flaş, 720p video kaydı, USB OTG, microUSB portu, RDS'li FM radyo, HDMI portu ve 1200 mAh bataryayı barındırıyor.
İşte o reklam ve reklamın yapım aşaması;

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4Crumby 8 yıl en beğenilen
Tum eksikleri tamamlanmisti tek eksik pembeydi bu buyuk guncellemeyi beklioduk ve yaptilar artik nokia almamak icin bi neden goremiyorum :D
2 Yanıt Yanıtla +20
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aslanemre58 8 yıl

brcsrdr

Hiç beğenmedim,takoz gibi duruyor hele arkadaki kamera çıkıntısı iğrenç[>:] Ne güzel dokunmatikler var bknz;xperia x10 beyaz,xperia arc, iphone 4 beyaz , lg optimus black hatta galaxy ace bile bundan güzeldir..Nokia mı kaldı ayol



O çıkıntının nedeni bahsettiğin cihazlarda olmayan xenon flashdan dolayı olmasın zevk sahibi arkadaşım?
brcsrdr:] Ne güzel dokunmatikler var bknz;xperia x...
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Yanıtla +9
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Nightmare70 8 yıl
Nokia fabrikasında radyasyon kaçağımı var nedir arkadaş adamların beyin sulanmış
1 Yanıt Yanıtla +4
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BLooDyyHeLL 8 yıl
Harika Bir Tasarım Olmuş Tebrikler Ama Reklam Lg Den Alınmış :D
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kesbi 8 yıl
Nokiadan beklediğimiz yegane yenilik. En sonunda çıktı. Böyle bir teknolojiye nasıl ulaştılar hayret. Acaba nasıl işlemlerden geçirdiler de pembe yapmayı başardılar. Rakiplerinden çok ilerde. Son bir yıldır duyduğum en iyi yenilik. Allah nokiaya akıl fikir, bana da para versin. (Amin).
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kjhg 8 yıl
Ulen Nokia tek yapabildiğin reklam. :)
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DH Misafiri 8 yıl
Sesli oyuncaklarda ki kullanılan işlemcilerle eşdeğer güçte olduğu için oyuncak bebekler kullanılmıştır :)
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Nightmare70 8 yıl
Nokia fabrikasında radyasyon kaçağımı var nedir arkadaş adamların beyin sulanmış
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Çağdaş 8 yıl
Allahım ya reklama bak :S, nokia'dan soğutmak için yapıyorlar herhalde.Yakında o oyuncak bebekleri kutu içeriğinde hediye olarak veriyorlarmış
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Batuist 8 yıl
Baktılar erkeklerden rağbet yok telefona bide pembesini yapalım belki bayanlar alır diye düşündüler herhalde..
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star scream 8 yıl
Nokia telefon işinh bırakmalı
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uzil 8 yıl
tamamdır kızlarımızın yeni gözdesi artık bu telefon..şimdiden ele ayağa düştü diyebiliriz
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darkaura 8 yıl
eskiden en azindan iyi reklam yapiyorlardi. artik oda yok.
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Volkanbaba 8 yıl
N8 Tüm oyuncakçı ve kırtasiyelerde
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patrain 8 yıl
aslanemre58
brcsrdr Hiç beğenmedim,takoz gibi duruyor hele arkadaki kamera çıkıntısı iğrenç[:] Ne güzel dokunmatikler var bknz;xperia x10 beyaz,xperia arc, iphone 4 beyaz , lg optimus black hatta galaxy ace bile bundan güzeldir..Nokia mı kaldı ayol

O çıkıntının nedeni bahsettiğin cihazlarda olmayan xenon flashdan dolayı olmasın zevk sahibi arkadaşım?

ahanda öle yani gerçekten.
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alpa07 8 yıl
bumudur bu değildir
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X-Slim 8 yıl
çok hos renk
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