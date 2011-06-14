Karşınızda Nokia'dan pembe renkli N8-00 için ilginç bir reklam

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Symbian^3 işletim sistemi ile 12 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı bir araya getiren modeli N8'e pembe renk seçeneğini eklemesinin hemen ardından ilginç bir reklam yayınladı. Reklamda oyuncak bebekler kullanılmış.

Nokia N8'in teknik özelliklerini kısaca özetlemek gerekirse 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan telefon, bünyesinde dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, ivme sensörü, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 12 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve Carl Zeiss optikli kamera, xenon flaş, 720p video kaydı, USB OTG, microUSB portu, RDS'li FM radyo, HDMI portu ve 1200 mAh bataryayı barındırıyor.

İşte o reklam ve reklamın yapım aşaması;