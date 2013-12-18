Karşınızda dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu : Vivo Xplay 3S





Son yıllarda kopya cihaz üreticiliğinden yenilikçi cihaz üretimi anlayışına geçiş yapan Çinli firmaların teknoloji dünyasına son hediyesi ise Vivo XPlay 3S oldu.





Bugün Pekin'de yapılan bir etkinlikte tanıtılan Vivo Xplay 3S, dünyanın ilk 2560x1440 piksel çözünürlükte yani 2K ekrana sahip akıllı telefonu olarak teknoloji tarihine adını yazdırmayı başardı. 6 inçlik boyuta sahip ekranın piksel yoğunluğu 490ppi olurken, panelin ise LG Display tarafından üretildiği tahmin ediliyor.





Vivo yeni modeli ile ilgili pek çok bilgiyi resmi hesabından paylaştığı için donanım özellikleri konusunda az çok bilgi sahibiydik. Cihaza gücünü veren Snapdragon 800 8974AB yongaseti, ilk 8974 versiyonundan grafik birimi ve RAM bellek anlamında daha hızlı. Cihaz 3GB RAM ile de Galaxy Note 3 modelinin ardından bu RAM miktarına sahip ikinci akıllı telefon oluyor.





32GB depolama kapasitesine sahip olan model stereo hoparlörlerin yanında yüksek ses kalitesi sağlayan DTS 7.1 teknolojisi de kullanılıyor. Ayrıca ES9018 ve OPA2604 ses yongalarına da yer verilmiş. 4G LTE ağlarına destek sunan model f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP çözünürlükte bir arka kamera barındırıyor. Cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu mevcut. Veri aktarımı ise USB 3.0 avantajından faydalanıyor.





Ortadan kenarlara doğru incelen bir yapıya sahip olan modelin en ince kısmı 4.5mm ölçülerinde. Cihaza 3200mAh gücünde bir batarya gerekli enerjiyi sağlıyor. Android işletim sistemi üzerinde Funtouch adlı yeni bir arayüz sunacak olan cihazın 18 Ocak'ta satışa çıkması planlanıyor. Fiyat bilgisi ise şimdilik mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xplay-3S-out-as-the-worlds-first-phone-with-2560x1440-pixels-display-3-GB-RAM-and-stereo-speakers_id50473