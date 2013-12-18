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Karşınızda dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu : Vivo Xplay 3S

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu : Vivo Xplay 3S

Son yıllarda kopya cihaz üreticiliğinden yenilikçi cihaz üretimi anlayışına geçiş yapan Çinli firmaların teknoloji dünyasına son hediyesi ise Vivo XPlay 3S oldu.

Bugün Pekin'de yapılan bir etkinlikte tanıtılan Vivo Xplay 3S, dünyanın ilk 2560x1440 piksel çözünürlükte yani 2K ekrana sahip akıllı telefonu olarak teknoloji tarihine adını yazdırmayı başardı. 6 inçlik boyuta sahip ekranın piksel yoğunluğu 490ppi olurken, panelin ise LG Display tarafından üretildiği tahmin ediliyor.

Vivo yeni modeli ile ilgili pek çok bilgiyi resmi hesabından paylaştığı için donanım özellikleri konusunda az çok bilgi sahibiydik. Cihaza gücünü veren Snapdragon 800 8974AB yongaseti, ilk 8974 versiyonundan grafik birimi ve RAM bellek anlamında daha hızlı. Cihaz 3GB RAM ile de Galaxy Note 3 modelinin ardından bu RAM miktarına sahip ikinci akıllı telefon oluyor.

32GB depolama kapasitesine sahip olan model stereo hoparlörlerin yanında yüksek ses kalitesi sağlayan DTS 7.1 teknolojisi de kullanılıyor. Ayrıca ES9018 ve OPA2604 ses yongalarına da yer verilmiş. 4G LTE ağlarına destek sunan model f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP çözünürlükte bir arka kamera barındırıyor. Cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu mevcut. Veri aktarımı ise USB 3.0 avantajından faydalanıyor. 

Ortadan kenarlara doğru incelen bir yapıya sahip olan modelin en ince kısmı 4.5mm ölçülerinde. Cihaza 3200mAh gücünde bir batarya gerekli enerjiyi sağlıyor. Android işletim sistemi üzerinde Funtouch adlı yeni bir arayüz sunacak olan cihazın 18 Ocak'ta satışa çıkması planlanıyor. Fiyat bilgisi ise şimdilik mevcut değil.  

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xplay-3S-out-as-the-worlds-first-phone-with-2560x1440-pixels-display-3-GB-RAM-and-stereo-speakers_id50473 Yorum Yaz
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gun 5 yıl en beğenilen
Bomba olur S5 ve diğerleride bu çözünürlükte çıkarsa yine çalışmayan oyunlar vs yine IPhone nal toplantır bu senede.
490 ppi kime ne gerek 330 sonrası yalan
Bomba olur S5 ve diğerleride bu çözünürlükte çıkarsa yine çalışmayan oyunlar vs yine IPhone nal toplantır bu senede.490 ppi kime ne gerek 330 sonrası yalan...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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iboocum 5 yıl
yetmezz 4k lazım
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thinkwithbrain 5 yıl
Bu şekilde kıyaslamak doğru olur mu bilmiyorum ama;
Note 3 : FullHD - 5.7" - 3200mAh = 1 gün.
Xplay 3S : 2K - 6" - 3200mAh = ???
1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 4 yıl
yakında 10 inc çıkarırlar
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RonXXL 4 yıl
Kullanıyorum pili 2 gün gidiyor, hemde full kullanımda. dEsiLVer'inde dediği gibi herşeyi içinde barındıran, küçük dev..
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King ov Hell 5 yıl
2K mı ?

Telefonda 720P'den sonrasını mantıklı bulmuyorum.En azından ortada bir oran olması lazım o çözünürlüğü büyük bir tablete koyarsan güzel olur artı iş görür ancak telefonun kullanılabilirliğini azaltır çünkü çözünürlük arttıkça GPU'nun yükü artacak, e bu telefonda oyunda oynanacak sonuç olarak batarya hızla azalır (oyunlarda performans düşmeside cabası).Yüksek PPI değeriyle 720P görüntü dengeli olur ve bu saydıklarımızda gerçekleşmez.

Aynı şey 8 çekirdekli işlemci içinde geçerli.
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keskin53 5 yıl
106 ekran isterik
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okan_cehapelioglu 5 yıl
batarya hariç güzel
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senersongur 5 yıl
Ulkemizde 990TL falan olur. GM getirse keşke.
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dostum kertenkele 5 yıl
2k ya hayır 480x800 de neymiş 50k 100k 1000k 1000000k yapın ama pil 3200 Mah geçmesin sakın haaa ekrani da 55" yapın tam olsun jenaröter le dolaşırız
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aycibin 5 yıl
2K yetmez bana 10K ekran lazım.daha azını gözüm görmüyor çünkü!
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sertacarslan 5 yıl
Neyin kafasını yaşıyorsunuz?
İşlemci tek çekirdek, çözünürlük qvga iken de telefonu bir gün kullanıyordunuz, işlemci 8 çekirdek çözünürlük 2k iken de 1 gün kullanıyorsunuz. Tek fark, artık telefonlarda GTA oynayabiliyorsunuz.
Saydıracaksanız pil teknolojileri üreten firmalara saydırın. Bu teknoloji düşmanlığı neden?
3 Yanıt Yanıtla
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01001101 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

Neyin kafasını yaşıyorsunuz?
İşlemci tek çekirdek, çözünürlük qvga iken de telefonu bir gün kullanıyordunuz, işlemci 8 çekirdek çözünürlük 2k iken de 1 gün kullanıyorsunuz. Tek fark, artık telefonlarda GTA oynayabiliyorsunuz.
Saydıracaksanız pil teknolojileri üreten firmalara saydırın. Bu teknoloji düşmanlığı neden?

teknoloji düşmanlığı mı?

hocam teknoloji dediğin bi yenilik getirir, bi fayda getirir. bana yeni bir fayda getirmeyen, aynı zamanda da zararı olan bir değişime teknolojik gelişme demem şahsen.

bugün laptoplarda ve ultrabooklarda daha fhd ekrana bile geçilmemişken, el kadar telefon ekranında piksel miksel belli olmayan fhd kullanıldığı halde daha da yüksek çözünürlük için kasılmasının bana ne faydası var? bence hiç ama hiçbir faydası yok. böyle sürekli olarak çözünürlük arttırılmaya çalışılmasının nedeni tamamen pazarlama ve reklam yapmak, çünkü bunu yapmazlarsa bilinçsiz tüketici Galaxy S5'i eline aldığında: "höööö bu ne la, 1080p diğe la, ule S4'de de 1080p idi la, ozaman neden alayım ben bu S5'i? çözünürlüğü arttırmamışlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
" diyecek.

Galaxy S6 4K ekran ile gelirse: "S5 alacaktım ama ekranı çok kötü, 4K'lık S6 ekranı varken 2K'lık S5 ekranının yüzüne bakılmaz, 2K ekran artık çöptür, ondan dolayı S5 almaktan vazgeçtim" diyecek insanlar tonla var eminim


şimdi biri de gelir: "apple 330ppi çıkarınca övüyosunuz, samsung'un 590ppi çıkararağı gündeme gelince eleştiriyosunuz, net olarak paralı askersiniz siz" der.
cevap: apple o ekranı yıllar önce taaa Galaxy S (yani S1) çıktığı zaman çıkardı. ve bu yeterli olduğu için abartmadı, yıllar içinde gpu'yu geliştirip kullanıcı deneyimini arttırdı.
samsung ne yaptı? sırf her yıl çözünürlük arttırmış denilsin diye, iphone 330ppi ekrana geçtikten sonraki sene bile apple'ın kullandığı ppi seviyesinde telefon sunmadı kullanıcısına. bunu bilerek yaptı çünkü ppi seviyesini yavaş yavaş aheste aheste arttırmak önemli olan. tek amaçları her sene çıkan telefonun bi önceki senesinden daha yüksek ppi seviyesine sahip olmasını sağmalak.

samsung müşterisini önemsiyor olsa idi zamanında yüksek ppi değerli telefon çıkarırdı. ama uzun süre düşük ppi seviyeli telefonlarla idare etti millet. şimdi de gelmiş gereksiz yere uçuruyo ppi değerini, aynı çekirdek sayısı saçmalığında olduğu gibi bu ppi değeri de tamamiyle s***k yarıştırma olayına döndü artık.

tabi bunları samsung'un ekran politikasını eleştirmek için söylüyorum, apple'ı savunmak için değil. yoksa apple'ın pili geliştirmeme ısrarını falan da bilmiyor değiliz ama konumuz o değil şuanda.
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jay jay justified 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

Neyin kafasını yaşıyorsunuz?
İşlemci tek çekirdek, çözünürlük qvga iken de telefonu bir gün kullanıyordunuz, işlemci 8 çekirdek çözünürlük 2k iken de 1 gün kullanıyorsunuz. Tek fark, artık telefonlarda GTA oynayabiliyorsunuz.
Saydıracaksanız pil teknolojileri üreten firmalara saydırın. Bu teknoloji düşmanlığı neden?

Onların ben teknolojilerini seveyim. Senin de bu saçmalıkları teknolojiden saymanı tabi. 2K'yı kalkıp telefona koyan zihniyet, keriz avındadır.
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aycibin 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

Neyin kafasını yaşıyorsunuz?
İşlemci tek çekirdek, çözünürlük qvga iken de telefonu bir gün kullanıyordunuz, işlemci 8 çekirdek çözünürlük 2k iken de 1 gün kullanıyorsunuz. Tek fark, artık telefonlarda GTA oynayabiliyorsunuz.
Saydıracaksanız pil teknolojileri üreten firmalara saydırın. Bu teknoloji düşmanlığı neden?

1) herkes telefonu GTA oynamak için almıyor
2) herkes 3 yıl önce 1200mah ile 1 gün giden telefonun şarj süresinden şikayetçiyken 2500mah'lere geldik ama hala 1 gün giden şarjdan şikayetçi.burada pil teknolojisi kendini aşmış.ona rağmen şikayet devam ediyosa suç telefon üreticilerindedir
3) teknoloji insan içindir.1080p yetersiz diyen mi fazla,1 gün şarjım dayanmıyor diyen mi?dolayısıyla çözünürlük yükseltmek faydadan çok zarardır

amiral gemilerinde bir marka ne yaparsa diğerleri kopyaladığı için kullanıcılar da diğer özellikler uğruna mecburen salak çözünürlüklere katlanıyor.yoksa adam gibi 300-400ppi arasında bıraksalardı kimse almazlık etmezdi.inşallah samsung'un rakipleri 2K'dan uzak durur da piyasaya denge gelir.
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Pi 5 yıl
Bizde diyorduk nerde kaldı 2k. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Sevinç çığlıkları atıp sabahlara kadar eğlenebiliriz. Düşünsenize el kadar ekranda 2k çözünürlük vay bee!!
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kımyasal 5 yıl
Yok yok 4K panel koysunlar,sırtımızda akü taşıyalım ''Hayalet avcıları'' gibi sırt çantamız olur.
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