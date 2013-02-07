Kcell CEO'su Veysel Aral, TeliaSonera Avrasya Bölge Başkanı oldu





Yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden yöneticilerden biri olan Veysel Aral, CEO'luğunu yaptığı Kazakistan menşeili Kcell'in TeliaSonera Avrasya Bölgesi Başkanlığı'na atandı.

Aral, TeliaSonera Avrasya Bölgesi Başkanlığı sayesinde Türkiye'nin aralarında yer aldığı 9 ülkenin; Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Nepal, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya bölgesindeki faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenmiş olacak. TeliaSonera'nın grup yönetimi üyesi olan Aral böylece, TeliaSonera'nın küresel stratejisinde söz sahibi olan ilk Türk yönetici unvanını da elde etmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak konuşan Teliasonera Başkan Vekili Per-Arne Blomquist, Veysel Aral'ın Avrasya bölgesindeki en büyük operasyonun CEO'su olduğu ve çok güçlü uluslararası deneyimlere sahip olduğunu ifade etti. Blomquist, Kazakistan'ın mobil iletişim pazarının lideri konumundaki Kcell'i 5 yıllık bir süre içerisinde dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra borsasında milyar dolarlık bir halka arz operasyonuna taşıyan Aral'ın yeni görevini layıkıyla yürütebilecek başarı ve deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

TeliaSonera Avrasya Bölgesi Başkanlığı'nın yanı sıra, Kcell'deki CEO'luk görevini de devam ettirecek olan Aral'ın görevini İstanbul ve Almati bazlı sürdüreceğini de belirtelim.