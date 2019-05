Kenko, MFT ve Sony E-Mount uyumlu yeni uzatma tüpü modelini duyurdu

Fotoğraf sistemleri için ürettiği başarılı ürünleri ile tanınan dünyaca ünlü Kenko firması, Micro Four Thirds ve Sony E-Mount uyumlu yeni uzatma tüpü modelini duyurdu.

Uzatma tüpleri fotoğraf makinesi ile lens arasına takılan ve içerisinde optik yer almayan parçalardır. Bu parçalar sayesinde lens sensörden uzaklaştırılarak makro çekimlerinde mevcut lens ile daha fazla büyütme sağlanabilir. Bu amaçla Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyumlu olarak Kenko tarafından geliştirilen (AF Extension Tube Set for Micro 4/3 and Sony E-Mount) yeni uzatma tüpü modeli, sunduğu elektronik bağlantı desteği ile diyafram ve otomatik netleme motorunun aktif olarak kullanılmasına imkan sağlayabiliyor. İçerisinde optik yer almadığı için görüntüde olumsuz etki yapmayan model, birçok lens modeli ile oldukça başarılı sonuçlar alınmasına imkan verebiliyor.

Yeni Kenko uzatma tüpü 10mm ve 16mm boyutlarına sahip iki parçadan oluşuyor ve bu parçalar birbirine bağlanarak ya da her parça tek olarak rahatça kullanılabiliyor. Ürünün çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında ise bir bilgi açıklanmadı.

http://www.kenkotokinausa.com./news/press/N0000014/

