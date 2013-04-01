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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kenko, MFT ve Sony E-Mount uyumlu yeni uzatma tüpü modelini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kenko, MFT ve Sony E-Mount uyumlu yeni uzatma tüpü modelini duyurdu
Fotoğraf sistemleri için ürettiği başarılı ürünleri ile tanınan dünyaca ünlü Kenko firması, Micro Four Thirds ve Sony E-Mount uyumlu yeni uzatma tüpü modelini duyurdu.
Uzatma tüpleri fotoğraf makinesi ile lens arasına takılan ve içerisinde optik yer almayan parçalardır. Bu parçalar sayesinde lens sensörden uzaklaştırılarak makro çekimlerinde mevcut lens ile daha fazla büyütme sağlanabilir. Bu amaçla Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyumlu olarak Kenko tarafından geliştirilen (AF Extension Tube Set for Micro 4/3 and Sony E-Mount) yeni uzatma tüpü modeli, sunduğu elektronik bağlantı desteği ile diyafram ve otomatik netleme motorunun aktif olarak kullanılmasına imkan sağlayabiliyor. İçerisinde optik yer almadığı için görüntüde olumsuz etki yapmayan model, birçok lens modeli ile oldukça başarılı sonuçlar alınmasına imkan verebiliyor.
Yeni Kenko uzatma tüpü 10mm ve 16mm boyutlarına sahip iki parçadan oluşuyor ve bu parçalar  birbirine bağlanarak ya da her parça tek olarak rahatça kullanılabiliyor. Ürünün çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında ise bir bilgi açıklanmadı.
http://www.kenkotokinausa.com./news/press/N0000014/ 

http://www.kenkotokinausa.com./news/press/N0000014/ Yorum Yaz
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ozturert 6 yıl
Kenko adaptörleri çok kaliteli olur. Ben Canon için olanları kullanıyorum. Elektronik bağlantı geniş diyaframli ve OSS'li objektiflerde faydalı. 18-55mm kit objektif ile makro çekerken oss'yi kullanabileceksin. Ya da 55-210mm ile uzaktan makro çekmek mümkün, hem de AF ve OSS ile. Bunların tek derdi ucuz olmamalar.
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war3z 6 yıl
bu aparat ile hangi lensleri kullanabiliyoruz? sony e-mount için
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k@llone 6 yıl war3z
war3z

bu aparat ile hangi lensleri kullanabiliyoruz? sony e-mount için

Bütün e-mountları, tabiki Sony E 30mm f/3.5 macro ile daha iyi performans verir.
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