Kickstarter projesi Circuit Scribe ile hızlı bir şekilde devre kartları oluşturulabiliyor

Bağımsız geliştiricilere destek olmasıyla kısa sürede popüler olan platformlardan Kickstarter üzerinde Electroninks Incorporated tarafından başlatılan güncel projelerden Circuit Scribe, kişilere hızlı bir şekilde devre çizme şansı veriyor.

Temel olarak standart kalemlere benzeyen ancak içerisinde kullanılan iletken gümüş mürekkep ile kağıt üzerine çizilenlerden devreler oluşturabilen Circuit Scribe, benzerlerinde çok daha çabuk kuruyabiliyor olmasıyla ayrılıyor ve bu sayede hızlı çalışma noktasında öne geçiyor. Kişileri büyük devre kartları ve kablolardan kurtarabilen Circuit Scribe, özellikle öğrencilerin temel eğitimi ya da ışıklı süsleme kartları gibi faydalı ve kullanışlı alanlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Geliştirici firma tarafından da birçok farklı elektronik bileşenler ile desteklenen ürün, yapılacak 40$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 85,000$ hedefin, bitimine henüz 39 gün kalan 1,306 bağış ile 67,261$'lık kısmını toplamayı başaran Circuit Scribe hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/electroninks/circuit-scribe-draw-circuits-instantly?ref=category