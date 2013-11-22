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Kickstarter projesi Circuit Scribe ile hızlı bir şekilde devre kartları oluşturulabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter projesi Circuit Scribe ile hızlı bir şekilde devre kartları oluşturulabiliyor
Bağımsız geliştiricilere destek olmasıyla kısa sürede popüler olan platformlardan Kickstarter üzerinde Electroninks Incorporated tarafından başlatılan güncel projelerden Circuit Scribe, kişilere hızlı bir şekilde devre çizme şansı veriyor.
Temel olarak standart kalemlere benzeyen ancak içerisinde kullanılan iletken gümüş mürekkep ile kağıt üzerine çizilenlerden devreler oluşturabilen Circuit Scribe, benzerlerinde çok daha çabuk kuruyabiliyor olmasıyla ayrılıyor ve bu sayede hızlı çalışma noktasında öne geçiyor. Kişileri büyük devre kartları ve kablolardan kurtarabilen Circuit Scribe, özellikle öğrencilerin temel eğitimi ya da ışıklı süsleme kartları gibi faydalı ve kullanışlı alanlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Geliştirici firma tarafından da birçok farklı elektronik bileşenler ile desteklenen ürün, yapılacak 40$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 85,000$ hedefin, bitimine henüz 39 gün kalan 1,306 bağış ile 67,261$'lık kısmını toplamayı başaran Circuit Scribe hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kickstarter projesi Circuit Scribe ile hızlı bir şekilde devre kartları oluşturulabiliyor

http://www.kickstarter.com/projects/electroninks/circuit-scribe-draw-circuits-instantly?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vash The Stampede 6 yıl
ablam ne tatliymiş yaa, aşık oldum
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DH Misafiri 6 yıl
Eğer bu mürekkep çeşidi inkjet yazıcılarda da kullanılırsa o zaman daha karmaşık projeleri pozlama ve asitlerle uğraşmadan yapmak kolaylaşacaktır.
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Kulak Misafiri 6 yıl
Kickstarter üzerinden paylaşılan videolar bende çalışmıyor. Neden olabilir?

Edit: Sayfadaki GIFler iyimiş yalnız.
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fbkaya 6 yıl
direnci ne bunun ?
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aspirin_00 6 yıl
biz niye bunu düşünemedik. :D
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aspirin_00 6 yıl
silgisi var mı peki bunun çizdik diyelim nasıl düzeltecez.
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ganja77 6 yıl
oha mükemmel bişi
basit devreleri yaparken baskı devreydi,tuzruhu perhidrol çözeltisiydi uğraşmayacaz
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thinkwithbrain 6 yıl
Buradan devre analizi hocama öpücük gönderiyorum. Değermiydi, boardlarla ömrümüzü yediniz. Şu olayın güzelliğine bak.
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crazywinner3 6 yıl
Mükemmel olmuş
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aybey 6 yıl
Harika bir şey
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cceviz 6 yıl
birçok durumda insanın işini çok kolaylaştırabilecek bir şey.kesinlikle almak isterim.
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