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Kickstarter, yeni "Spotlight" sayfasıyla başarılı olan projeleri sergiliyor

4 yıl
1,1b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter, yeni
 
Geçtiğimiz yılın bu zamanlarında bir milyar bağış seviyesine ulaşmasını kutlayan dünyanın en popüler bağış platformu Kickstarter, hazırladığı yeni "Spotlight" sayfasıyla başarılı olan projeleri sergilemeye başladı.
Platform içerisinde başarıya ulaşan proje sayfaları ilk halini korumaya devam ediyor ve bu sayfalar ürünün mevcut durumu ile satın alma kanalları hakkında ayrıntılı bilgiler sağlamıyor. Bu düşük etkileşimi fark eden Kickstarter, hazırladığı Spotlight sayfasıyla hem geliştiricilere hem de diğer kullanıcılara çok daha görsel bir seçenek oluşturuyor. Bu doğrultuda ürünün son durumu hakkında bilgi alınması yanında hayata geçirilme sürecini anlatan özel bir zaman tüneli de sunan Spotlight sayfası, ürünün platformda topladığı toplam bağış miktarını gözler önüne seriyor ve satın alma kanalları ile sosyal medya hesaplarına da hızlı bir erişim sunuyor.
Kickstarter'ın yeni Spotlight özelliği için hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://thenextweb.com/insider/2015/03/25/kickstarter-breathes-new-life-into-old-project-pages-with-spotlight/ Yorum Yaz
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