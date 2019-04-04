Kidega Mobil Uygulaması kitapseverlerle buluşuyor

Advertorial
Kidega Mobil Uygulaması ile kitap satın alabilmenin yanı sıra özel indirimler ve blog yazısı, okuma listesi gibi birçok içeriğe ulaşılabiliyor.Sektöre getirdiği yeni yaklaşımla dikkat çeken Kidega.com 2017 yılının Kasım ayında kitapseverler ile buluştu. Kısa sürede okurların en çok tercih ettiği e-ticaret sitelerinden biri olan Kidega, yeni mobil uygulamasını kitapseverlere tanıttı.
Kidega mobil uygulaması kullanışlı ara yüzü ile aranılan kitabı hızlıca ulaşabilir kılıyor. Bunun yanında kitapları puanlama ve favori listesine ekleme gibi seçenekler bulunan uygulama kullanıcıların kitaplara ya da yazarlara yorum yapıp fikirlerini herkesle paylaşabileceği bir platform sunuyor.
Mobil uygulamayı kullanarak kitap satın alabilmenin yanı sıra kullanıcılar ilgi çekici blog yazıları, quizler ve okuma listeleri gibi içeriklere de erişebiliyor.
Mobil Uygulamaya Özel İndirimler
Kidega, mobil uygulamaya özel sunacağı indirimlerle de kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Şu an geçerli kampanyada mobil uygulama üzerinden yapılan ilk alışverişe 10 TL hediye çeki sunuluyor.
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