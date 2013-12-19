Kienbaum Almanya Kalite Enstitüsünden Hizmet başarı ödülü aldı.

Türkiye Kienbaum Genel Müdürü Leyla Spencer“ Sonuçlar bizleri de çok memnun etti. Bu kurulu sistemlerin ve Kienbaum markasını arkasındaki ekibin başarısıdır. 22 ülkedeki ofislerimizi de ,müşterilerimize en iyi hizmeti verebildiğimizi bilmek adına yüreklendirmiştir .“ dedi.

Kienbaum ayrıca en çok önerilen ve tekrar hizmet alınan firma konusunda da en yüksek puanı aldı .

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Headhunter-Sıralaması : Kienbaum işe alım hizmetlerinde birinci sırada yer aldıInsan Kaynakları Danışmanlık şirketi Kienbaum hem adaylardan hem de müşterilerden süreçleri ile ilgili tam not aldı . “Headhunter 2013” araştırmasında toplam derecelerde 1. Sırayı alan Kienbaum Toplamda Kalite kriterinde Çok iyi (A ) derecesine layık görüldü.İş Dünyası dergisi “Markt und Mittelstand”, adına Alman Kalite Enstitüsü Almanya da faaliyet gösteren uluslararası ilk 10 IK Danışmanlık firmasını hizmet kaliteleri ve süreçleri açısından değerlendirdi . Müşteri süreçlerini ve geri bildirimlerini değerlendiren kurul sonuçlarını açıkladı..Müşterilerin %76.7 si tekrar Kienbaum ile çalışacağını bildirirken , %70 i de bir başkasına firmayı önereceğini belirtmiştir.Kienbaum yapılan araştırmada ,tüm süreçlerde en yüksek puanları alırken özellikle aday çeşitliliği , danışmanların derin bilgisi , detaylı hazırlanmış raporlar ve süreç yönetimindeki destek mekanizmaları ile adaylara sunulan bilgilerin kapsamı konusunda sektörde rakipleri olan Heidrick & Struggles veya Spencer Stuart ı çok geride biraktı .Leyla Spencer‘in yorumu :”Bu, bize müşterilerimizle uzun soluklu iş ilişkileri kuracağımız zemini hazırlarken ,Türkiye ve diğer ülkelerdeki proje süreçlerimize de olumlu etki yapmakdadır .