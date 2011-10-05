Kindle Fire ön siparişleri 5 günde 250 000 rakamını geçti

Apple'ın aylardır merakla beklenen ve spekülasyon fırtınasına dönüşen dün gece ki etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone 4S modeli hakkında tartışmalar çoktan başladı bile. Ancak bu hareketlilik sırasında arka planda başka bir dev sessiz sedasız başarısını kutluyor.





Bu dev çevrimiçi kitabevi platformu Amazon'dan başkası değil. CEO Jeff Bezos tarafından geçtiğimiz hafta bir etkinlikle tanıtılan Amazon'un yeni tableti Kindle Fire Kasım ayında raflardaki yerini alacak ve ön siparişler başladı.





Kindle Fire 7 inç 1024 x 600 Gorilla Glass çoklu dokunmatik ekran, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP işlemci, WiFi, 512 MB RAM, 8 GB depolama kapasitesi ve Android üzerinde çalışan Kindle OS sunuyor. 199$ gibi rekabetçi bir fiyata sahip olan model yanında bir aylık Amazon Premium içeriklerine erişim ve sınırsız bulut depolama kapasitesi ile birlikte verilecek.





En büyük avantajı Amazon ekosistemi olan tabletin on sipariş sayısının 5 günde 250 000 sınırını geçtiği açıklandı. Analiz firması eDataSource tarafından 800 000 email kullanıcısına dayanarak yapılan tahmin Kindle Fire modelinin iyi yolda olduğunu gösteriyor.





Merak edilen ise iPad'in rekorunu kırıp kıramayacağı. Piyasaya sürüldüğünde iPad ilk gün içinde 300 000 adet satış gerçekleştirmişti. Kindle Fire şimdiden 250 000 rakamını garantiledi. Kasım ayında yeni bir rekor kırılabilir.