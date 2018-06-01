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Klima seçiminde önemli kriterler nelerdir?

Klima seçiminde önemli kriterler nelerdir? BTU değerine höre klima seçimi nasıl yapılmalıdır? Klima satın alırken dikkat etmeniz gereken soruları cevabı haberimizde. [Reklam]
11 ay
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Diğer Ev Elektroniği
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Yaz aylarının yaklaşması ve hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle birlikte klimalara olan talep de artıyor. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’nin istatistiklerine göre özellikle son birkaç yılda ülkemizde klima satışları yükselmeye devam ediyor. Avrupa’nın da en önde gelen pazarlarından biri olan Türkiye’deki ev tipi klima modellerinde %20’ye yakın artış görülürken ticari klimalarda da hem satış hem de çeşitlerde benzer bir yükseliş izleniyor. Talebin ve çeşitliliğin yoğun olması sebebiyle evlere ve ofislere en uygun klima seçiminin nasıl yapılacağı da önem kazanıyor.

Ev ve Ofis Tipi Klima Seçiminde Önemli Kriterler Nelerdir? 

Klima seçiminin ev veya iş yerinizin büyüklüğüne ve ihtiyacına göre yapılması gerekiyor. Klimaların ortama uygun bir BTU değeri ve yüksek enerji verimi sağlayan A enerji sınıfındaki yeni nesil inverter klima niteliğine sahip olması büyük önem taşıyor. Etkin bir soğutma veya ısıtmada son derece verimli olan inverter teknolojisine sahip klimalar, enerji harcaması bakımından standart klimalara göre yaklaşık %44 oranında tasarruf sağlıyor. Dengeli bir nem seviyesine sahip sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratmak için özel nem alma konumu bulunan klimalara ihtiyaç duyuluyor. Aşırı soğutmaya engel olan nitelikleri sayesinde ortamdaki yeterli nem seviyesi korunuyor. Ayrıca gelişmiş filtre donanımı bulunan klimalar, toz ve polen gibi alerjanları tutma görevi haricinde, havada uçuşan alerjik özellikli partiküllerin protein yapılarını bozarak pasif hale gelmelerini de sağlıyor.

Endüstri Tipi Klima Seçiminde Önemli Kriterler Nelerdir?

Klimalar sadece evlerde değil farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalarda ve geniş alanda yer alan imalat firmalarının soğutma işlemleri için de kullanılıyor. Sanayicilerin üretim aşamalarında gereken 7/24 çalışma kabiliyetine sahip bu klimaların da ortam metrekaresine göre seçilmiş olması önem taşıyor. Endüstriyel klimalar ihtiyaca göre ısıtma, soğutma, nem alma, nemlendirme gibi iklimlendirme şartlarını dengede tutabiliyor. Üretim türüne göre seçilecek endüstri tipi klimaların enerji tasarruflu olması, sessiz ve titreşimsiz çalışması, montaj, bakım ve servis kolaylığı, mikro işlemci ile kumanda imkanına ve yeterli BTU değerine sahip olması gibi kriterleri karşılaması gerekiyor.

BTU Değerine Göre Klima Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Klimaların soğutma ihtiyacını ifade eden ölçü birimi olan BTU değerinin doğru değerlendirilerek uygun tipteki klimalar belirlenebiliyor.Öncelikle BTU değerinin nasıl hesaplanacağını anlayalım. Klimanın kullanılacağı coğrafi bölge ve ne kadar büyüklükte bir alanda kullanılacağı soğutma ihtiyacını hesaplamak için yeterli oluyor. Oda metrekaresinin 2,2’ye bölünerek 1000 ile çarpılması sonucu yaklaşık BTU hesaplanabiliyor. Çıkan sonuçtaki BTU/h sayısına sahip bir klima ortam ihtiyacını karşılıyor. Klimanın bir saatlik sürede ortamdan taşıdığı ısı miktarını gösteren BTU değeri arttıkça klimanın maddi değeri de artış gösteriyor.

Baymak Elegant Plus 12 A++ ile Mekanlarınızı Ferahlatın

Ülkemizde yarım asırdır iklimlendirme sektörünün öncüsü ve en güvenilir markası olan Baymak tarafından evlerde ve ofislerde kullanılabilecek üstün performanslı ve cazip fiyatlı birçok klima alternatifi sunuluyor. En uygun modellerden biri olarak Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000 Btu/h yeni nesil inverter klima, ücretsiz kurulum avantajıyla öne çıkıyor. Çift taraflı drenaj bağlantısı özelliği bulunan klima, 4 yöne otomatik hava yönlendirme sistemi ve 0,5 derecelik ısı değişimi ile hassas bir sıcaklık kontrolü sunuyor. Çok daha sessiz çalışma niteliğine sahip silence mod ayarının yanı sıra ortam sıcaklığını okuyabilen LED uzaktan kumandası ile programlanabilme, uyku modu, buz çözme, yüksek nem alma gibi birçok üstün özelliği şık donanımında bir araya getiriyor. Yüksek seviyede enerji verimliliğine sahip klima sayesinde hem maliyetinizi azaltabilir hem de ortam sıcaklığını istenilen ayara kolayca getirebilirsiniz.




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Bay Robot 11 ay
Okumayın reklam.
Forumun içini dışını reklam haline getirdiniz yazık be. Referanslı linkler, her köşeye reklamlar, haberler bile reklam üzerine kuruldu...

Bu foruma en ufak tık kazandırmamak için uğraşmaya itiyorsunuz insanları...
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mustafa5532 11 ay
Klima alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda da bir şeyler yazsaydınız iyi olur du. Kaldı ki forumda bununla ilgili bir sürü konu var.
“SEER VE SCOP” değerlerine bakmak gerekir. Çalışma esnasında ses seviyesine bakılır.
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