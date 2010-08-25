Klonlanan telefonlar kervanına Motorola Droid de katıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uluslararası başarı kazanmış cep telefonlarını klonlamakta sınır tanımayan Çin merkezli üreticilerin son hedefi Motorola Droid oldu. Motorola'nın çıkışı olarak nitelendirilen ve firmanın son dönemdeki en başarılı girişimi olarak değerlendirilen QWERTY klavyeli telefonlu Çinli klonu tasarım olarak orjinaline sadık kalırken, donanım ve yazılım anlamında farklı bir yol çiziyor. Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle gelen çift SIM kartlı Droid klonunda, 533MHz'de çalışan Huawei Hass K3 işlemcisine yer veriliyor.
Telefonun genel özellikleri şu şekilde;
- Ağ: GSM 900//1800MHz (Çift SIM kart)
- Ekran: 3.5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde
- Boyutlar: 115.8mm x 60mm x 13.8mm
- Kamera: 3 Megapiksel ve otomatik fokus
- İşletim Sistemi: Windows Mobile 6.5
- İşlemci: 533MHz Huawei Hass K3
- Bellek: 256M/256M, daha fazla depolama alanı için bellek kartı desteği
- Diğer özellikler: GPS, Wi-Fi ve FM
Hazırlanan yeni klonun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da orjinal Droid modeline göre daha ucuz olacağını söyleyebiliriz.
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onlar alışkın çalmaya hobileri oldu sanırım