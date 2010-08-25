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Klonlanan telefonlar kervanına Motorola Droid de katıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Klonlanan telefonlar kervanına Motorola Droid de katıldı
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Uluslararası başarı kazanmış cep telefonlarını klonlamakta sınır tanımayan Çin merkezli üreticilerin son hedefi Motorola Droid oldu. Motorola'nın çıkışı olarak nitelendirilen ve firmanın son dönemdeki en başarılı girişimi olarak değerlendirilen QWERTY klavyeli telefonlu Çinli klonu tasarım olarak orjinaline sadık kalırken, donanım ve yazılım anlamında farklı bir yol çiziyor. Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle gelen çift SIM kartlı Droid klonunda, 533MHz'de çalışan Huawei Hass K3 işlemcisine yer veriliyor.

Telefonun genel özellikleri şu şekilde;

  • Ağ: GSM 900//1800MHz (Çift SIM kart)
  • Ekran: 3.5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde
  • Boyutlar: 115.8mm x 60mm x 13.8mm
  • Kamera: 3 Megapiksel ve otomatik fokus
  • İşletim Sistemi: Windows Mobile 6.5
  • İşlemci: 533MHz Huawei Hass K3
  • Bellek: 256M/256M, daha fazla depolama alanı için bellek kartı desteği
  • Diğer özellikler: GPS, Wi-Fi ve FM

Hazırlanan yeni klonun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da orjinal Droid modeline göre daha ucuz olacağını söyleyebiliriz.

Klonlanan telefonlar kervanına Motorola Droid de katıldı
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DiciQ 9 yıl
bari çaldın logosunu marka yazısını salla kafandan aynısı olmamış resmen hırsızlık
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_Meryem_ 9 yıl

DiciQ

bari çaldın logosunu marka yazısını salla kafandan aynısı olmamış resmen hırsızlık


onlar alışkın çalmaya hobileri oldu sanırım
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HepDüşünceli 9 yıl
Çinden başka birşey beklemezdim zaten


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bizimdenizci 9 yıl
klon = made in china (P.R.C)
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lapya 9 yıl
japonlari seviyorum...
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_Meryem_ 9 yıl
çinlilerden de bu beklenirdi hiç şaşırmadım
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Batuist 9 yıl
çinlilerde müthiş bir potansiyel var ama kafası çalışna adam olmasa gerek ki bir türlü kendi markasını çıkaramıyor... klonunu yapmak bile ayrı bir olaydır bence..
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