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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kol hareketlerinden enerji üreten saat modeli Spark MGS bundan daha fazlasını sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Harici bir bataryadan enerji alan kol saatlerinin haricinde kişinin kol hareketleri sonucu kendi enerjisini üreten kol saatleri de oldukça popüler. Yaygın olarak kullanılan bu saatlerin arasında zaman zaman kendini öne çıkaran modeller de bulunuyor.

Venture Watches firmasının yeni ürünü Sparc MGS modeli otomatik enerji üreten saat konseptini daha da ileri taşıyor.

Normal otomatik saatlerin enerji üreten aksamı saat kasasının içerisinde yer alırken bu modelde mil bir mikro jeneratörün parçası olarak görev yapıyor. Saat üzerinde iki adet safir kristali bulunuyor. Bir tanesi LCD ekranın üzerindeki mikro jeneratörde diğeri de mil üzerinde.

Jeneratörden üretilen enerji bir güç deposunda 45 gün boyunca saklanıyor ve kullanılıyor. Böylece hareketsiz durumlarda bile uzun süre saat durmuyor.

Saatin içerisine bir de zemberek eklenmiş. Bu sayede mekanik bir saatten söz edebiliriz. LCD ekranı, LED aydınlatması, çift zaman dilimi, alarm, kronograf ve takvim özellikleri ile de dijital bir saat görünümü sunuyor.

 Ayrıca saat bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda güncelleme yapabilmek de mümkün. Saatin satış fiyatı değişiyor. Sadece 2 tane kalan sınırlı siyah renk 5500$. Gümüş renkli model ise 5250$ ve satış sınırı bulunmuyor.

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gosphe11 8 yıl
5500 $I VERSEM TÜM ENERJİMİ BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN HARCARIM SOKAYİM ÖYLE ENERJİYE.


2 Yanıt Yanıtla +18
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frkn7 8 yıl
bu işi zaten çoğu quartzlı saatler yapıyodu yeni bişy gibi sunulup faiş fiyatlarla satış yapılması çok yanlış.
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Stanislas Xavier 8 yıl
yalnız venture değil ventura
ve saat gerçekten çok güzel ancak fiyatı beni fazlasıyla aşıyor ventura.ch/...
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TheLastNinja2 8 yıl
Helalinden 100 lira veririm
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aoktar 8 yıl
çocukken kullandığımız saatler bile hareketle çalışıyordu. Bu mu marifet
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R.Korkmazz 8 yıl
Hele şu borçlarımı bi ödeyim ne saati ev alacam.
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bocekgrafik 8 yıl
5500 doları buna vereceğinize, o parayla enerji olarak ne kadar pil vs. alınacağı hesap ediliyor mu acaba?
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Besiktask34 8 yıl
millet o paraya forumda sayfalarca makale okuyup araba alma derdinde bunlar kolumuza takma derdinde çin hemşolar nasılsa 5 dolara yapar aynısını beklemek lazım
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Pandemic 8 yıl
5500$ la evlenirim be :)))
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K_Spartakus 8 yıl
seiko kinetic bu saatin yaptığı işi yıllardır zaten yapıyor , saat dediğin zaman seiko olmalı , seiko taklitçisi olmamalı :)
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gfbekir 8 yıl
ucuzmus bir ara gecerken alim
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Ben kurmalı Seiko saatimi 250 liraya aldım.
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D@rbeli M@tk@p 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bu da aynı işi yapıyor ve çok daha ucuz....
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