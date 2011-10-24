Kol hareketlerinden enerji üreten saat modeli Spark MGS bundan daha fazlasını sunuyor

Harici bir bataryadan enerji alan kol saatlerinin haricinde kişinin kol hareketleri sonucu kendi enerjisini üreten kol saatleri de oldukça popüler. Yaygın olarak kullanılan bu saatlerin arasında zaman zaman kendini öne çıkaran modeller de bulunuyor.





Venture Watches firmasının yeni ürünü Sparc MGS modeli otomatik enerji üreten saat konseptini daha da ileri taşıyor.





Normal otomatik saatlerin enerji üreten aksamı saat kasasının içerisinde yer alırken bu modelde mil bir mikro jeneratörün parçası olarak görev yapıyor. Saat üzerinde iki adet safir kristali bulunuyor. Bir tanesi LCD ekranın üzerindeki mikro jeneratörde diğeri de mil üzerinde.





Jeneratörden üretilen enerji bir güç deposunda 45 gün boyunca saklanıyor ve kullanılıyor. Böylece hareketsiz durumlarda bile uzun süre saat durmuyor.





Saatin içerisine bir de zemberek eklenmiş. Bu sayede mekanik bir saatten söz edebiliriz. LCD ekranı, LED aydınlatması, çift zaman dilimi, alarm, kronograf ve takvim özellikleri ile de dijital bir saat görünümü sunuyor.





Ayrıca saat bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda güncelleme yapabilmek de mümkün. Saatin satış fiyatı değişiyor. Sadece 2 tane kalan sınırlı siyah renk 5500$. Gümüş renkli model ise 5250$ ve satış sınırı bulunmuyor.