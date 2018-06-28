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Kolay İngilizce öğrenme

Dünya genelinde kolay İngilizce öğrenme konusunda ihtiyaçlar gün geçtikçe artıyor. İngilizce’nin her yerde ana dile yakın bir değer kazanmasıyla beraber yurtdışı eğitimleri önem taşıyor.
11 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünya genelinde kolay İngilizce öğrenme konusunda ihtiyaçlar gün geçtikçe artıyor. İngilizce’nin her yerde ana dile yakın bir değer kazanmasıyla beraber, yurtdışı ya da yurt genelinde İngilizce eğitim alacak olan kişiler öncelikli olarak kolay İngilizce öğrenme programlarına başvuruyorlar. Özellikle 3-4 aylık yurtdışında ingilizce eğitim programları ile birlikte kolay İngilizce öğrenme –kısmen- mümkün. Tekrarlamakta fayda var; kısmen... Ancak İngilizce’nin organik bir dil oluşu ve jargonlarda sürekli değişkenlik olmasıyla birlikte kolay İngilizce öğrenme konusunda eksiklikler yaşanabilir. Bu durumu da ortalama 5 aylık ve haftalık 30 saatlik İngilizce dil eğitimi sağlayan dil okullarıyla üstesinden gelebilirsiniz. Böylece, kolay İngilizce öğrenme beklentisinde olan kişiler var olan İngilizce dil seviyelerinden 1 ya da 2 seviye yukarı çıkmış olacaklar. Örneklendirmek gerekirse; İngiltere dil okulları ile 30 saatlik bir kursa katılım sağlayan pre-intermediate seviyesindeki kişiler, minimum intermediate İngilizce dil seviyesine ulaşarak kolay İngilizce öğrenme ile birlikte akıcı konuşma konusunda da net adımlar kaydedebilirler.

Çocuklara Yönelik İngiltere Yaz Okulu Futbol Programlarıyla Kolay İngilizce Öğrenme Mümkün

Genellikle 12 yaş ile 17 yaş aralığındaki çocukların katılımlar sağladığı ve üstelik İngiltere Premier Lig takımlarının kurumsal olarak açtığı İngiltere yaz okulu programlarıyla da çocukların kolay İngilizce öğrnenme yetenekleri artacaktır. Yani, İngiltere futbol yaz okulu programları ile birlikte çocuklarınız oldukça iyi bir seviyede İngilizce öğrenme özelliğinin yanısıra gelecek dönemlerde daha kolay bir şekilde yabancı dil öğrenebilecekler. Sadece bu değil, kolay İngilizce öğrenme özelliğine ek olarak çocuklar aldıkları futbol sertifikalarıyla ayrıcalık yaratacaklar. İngiltere yaz okulu fiyatları, yetişkinlerin katılım sağladığı dil okulu fiyatları karşılaştırıldığında biraz daha farklı bir yelpaze çiziyor.

Kolay İngilizce Öğrenme İçin İrlanda, İngiltere ve Amerika Dil Okulları Tavsiye Ediliyor

Eğer taban İngilizce’den yaklaşık pre-intermadiete gibi bir İngilizce öğrenme arayışındaysanız, biraz zor olmakla birlikte Cambridge, Oxford ve Brighton dil okulları sizlere daha uygun olabilir. Londra’nın biraz daha turistik bir merkez oluşu ve burada bir diğer Türkiye vatandaşıyla karşılaşma oranınız oldukça fazla ve İngilizce dil eğitimi momentumunuzu koruyabilme adına sürekli yabancı dil ile iletişim kurmanız gerekiyor. Böylece anlık iletişim ile kolay İngilizce öğrenme ile ilgili tüm beklentileriniz, İngiltere dil okulu programlarıyla mümkün olacaktır. Eğer İngiltere’nin ağır ve formal İngilizce ekosistemi gözünüzü korkutuyorsa, biraz daha ‘pure’ bir İngilizce ekosistemi olan İrlanda dil okulları sizlere tavsiye edilir. İrlanda dil okulları da İngiltere dil okulları ile aynı müfredatı işlerler ve dil okulu grupları da hemen hemen aynıdır.

Son olarak, İngiltere’deki ve İrlanda’daki branşlara yönelik İngilizce kursları ile birlikte hem kurumsal bir dile kavuşmuş hem de kolay İngilizce öğrenme yeteneği kazanmış olursunuz. Pilotlara, mimarlara, psikologlara kendi alanları içerisinde dil okulu programlarını bulmak gayet mümkün.

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