Konsol mu PC mi tartışmalarına son: Entegre Xbox 360'lı "rüya" oyun bilgisayarı

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarıyla tanınan Origin PC, The Big O adını verdiği yeni sistemiyle uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Özenle seçilmiş performans donanımlarına sahip olan sistem, PC mi yoksa Konsol mu tartışmalarına da son veriyor. Entegre olarak Xbox 360 Slim oyun konsoluna da sahip olan The Big O ile üretici firma Origin PC, kullanıcılarına benzersiz bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Özel olarak tasarlanmış kasa içerisinde iki farklı konfigürasyon seçeneği sunan The Big O'nun, 7669 dolar seviyesinden başlayan baz donanımında 4GHz'e hız aşırtmılmış Intel Core i7-930 işlemci, sıvı soğutma ile serinletilen GeForce GTX 480 SLI, sıvı soğutma ile serinletilen Asus Rampage III Extreme anakart, Corsair'in 6GB DDR3-1600MHz bellek kiti, RAID 0 konfigürasyonunda çalışan, iki adet OCZ Vertex 2 50GB SSD, 2TB kapasiteli WD Caviar Black sabit disk, 1500 Watt kapasiteli SilverStone Strider güç kaynağı ve 12x hızında kayıt yapabilen Pioneer'in Blu-ray yazıcısı gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

The Big O'nun en iyisini isteyenler için hazırlanan 16999$ etiket fiyatlı üst konfigürasyonuna ise EVGA'nın çift işlemcili Classified SR-2 anakartı eşlik ediyor. Sıvı soğutmalı anakart üzerinde yine sıvı soğutma ile 4.3GHz'e hız aşırtılan Intel Xeon 5680 işlemcisinin çiftinden güç alan sistemde EVGA'nın her biri su soğutmalı GeForce GTX 480 FTW modelinin dördüne yer verilerek Quad SLI kurulumu sağlanıyor.

Nvidia'nın GeForce GPU operasyonundan sorumlu genel yöneticisi Ujesh Desai konuyla ilgili açıklamasında "dürüstçe söyleyebiliriz ki daha önce Big O gibi bir sistem görmemiştik." ifadelerine yerdi. Yaklaşık 17000 dolarlık fiyatını bir kenara bırakırsak The Big O'nun CPU Magazine konfigürasyonu, sahip olduğu donanımları kadar entegre olarak sunduğu sıvı soğutmalı Xbox 360 Slim ile de çok konuşulacak gibi görünüyor.

Big O'nun üst konfigürasyon seçeneğinde sıvı soğutmalı Xbox 360 Slim de kasaya entegre olarak geliyor.