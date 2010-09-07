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Konsol mu PC mi tartışmalarına son: Entegre Xbox 360'lı "rüya" oyun bilgisayarı

Konsol mu PC mi tartışmalarına son, peki ama nasıl ? işte detaylar...
8 yıl
18,6b
1
191
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Konsol mu PC mi tartışmalarına son: Entegre Xbox 360'lı
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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarıyla tanınan Origin PC, The Big O adını verdiği yeni sistemiyle uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Özenle seçilmiş performans donanımlarına sahip olan sistem, PC mi yoksa Konsol mu tartışmalarına da son veriyor. Entegre olarak Xbox 360 Slim oyun konsoluna da sahip olan The Big O ile üretici firma Origin PC, kullanıcılarına benzersiz bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Özel olarak tasarlanmış kasa içerisinde iki farklı konfigürasyon seçeneği sunan The Big O'nun, 7669 dolar seviyesinden başlayan baz donanımında 4GHz'e hız aşırtmılmış Intel Core i7-930 işlemci, sıvı soğutma ile serinletilen GeForce GTX 480 SLI, sıvı soğutma ile serinletilen Asus Rampage III Extreme anakart, Corsair'in 6GB DDR3-1600MHz bellek kiti, RAID 0 konfigürasyonunda çalışan, iki adet OCZ Vertex 2 50GB SSD, 2TB kapasiteli WD Caviar Black sabit disk, 1500 Watt kapasiteli SilverStone Strider güç kaynağı ve 12x hızında kayıt yapabilen Pioneer'in Blu-ray yazıcısı gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

The Big O'nun en iyisini isteyenler için hazırlanan 16999$ etiket fiyatlı üst konfigürasyonuna ise EVGA'nın çift işlemcili Classified SR-2 anakartı eşlik ediyor. Sıvı soğutmalı anakart üzerinde yine sıvı soğutma ile 4.3GHz'e hız aşırtılan Intel Xeon 5680 işlemcisinin çiftinden güç alan sistemde EVGA'nın her biri su soğutmalı GeForce GTX 480 FTW modelinin dördüne yer verilerek Quad SLI kurulumu sağlanıyor.

Nvidia'nın GeForce GPU operasyonundan sorumlu genel yöneticisi Ujesh Desai konuyla ilgili açıklamasında "dürüstçe söyleyebiliriz ki daha önce Big O gibi bir sistem görmemiştik." ifadelerine yerdi. Yaklaşık 17000 dolarlık fiyatını bir kenara bırakırsak The Big O'nun CPU Magazine konfigürasyonu, sahip olduğu donanımları kadar entegre olarak sunduğu sıvı soğutmalı Xbox 360 Slim ile de çok konuşulacak gibi görünüyor.

Konsol mu PC mi tartışmalarına son: Entegre Xbox 360'lı
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Konsol mu PC mi tartışmalarına son: Entegre Xbox 360'lı
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Big O'nun üst konfigürasyon seçeneğinde sıvı soğutmalı Xbox 360 Slim de kasaya entegre olarak geliyor.


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northernlights 8 yıl
Çok güzel ama çok pahalı.
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ScRyedd 8 yıl
Hemen sipariş veriyorum 2 tane.
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logarkapağı 8 yıl
Uzay gemim olursa kesin bi tane alırım :D
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Bore 8 yıl
dehşet birşey ama bence hiç gerek yok hem böle bir cihaz almaya hemde bu kadar para vermeye onun yerine kendiniz toplasanız daha iyi olur.
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Sanadamilolo 8 yıl
ya bir sıfır fazla koymuşlar yada zenginlerin parasına göz dikmişler...o paraya 10 ps3 alınır kafe açılır beeee
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oltanoltan 8 yıl
o bilgisayarın soğutma sistemi kendinden pahalı gibi
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MxFxOx 8 yıl
Güzel düşünmuşler yakında nintendo wii ps3 versiyonlarıda çıkar :D
kasa uçmuş tam bir çözünürlük canavarı olmuş
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MxFxOx 8 yıl
sağlam yapmışlar 17000$ eder bence sonuçta hazır sistem yanında 6 mönitor verseler daha iyi olurdu yüksek çözünürlük canavarı olmuş tam :D
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husonos 8 yıl
xbox orda süs gibi kalmış
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sarolious 8 yıl
Where 17000$ a 17 tane kim kardashian alirim happens.

Harbiden oha yani o parayi bana vercekler miamide kopek baligi avciligi yaparim. Amacsiz bisey olmus.
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SupermanPrime 8 yıl

oguzcansarol

Where 17000$ a 17 tane kim kardashian alirim happens.

Harbiden oha yani o parayi bana vercekler miamide kopek baligi avciligi yaparim. Amacsiz bisey olmus.



anlatmaya çalıştığın cümle için türkçe yetmedi herhalde harmanlandın böyle
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serhatsb 8 yıl
Bunlar ya sayi saymasini bilmiyorlar yada ömürlerinde hic dayak yememisler...
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danGerfuLL 8 yıl
Lan ben o paraya evlenirim. Hem pcden hem de xboxtan daha fazla eğlenirim.



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