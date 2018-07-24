Kredi kartsız taksitli cep telefonu almak istiyorum ne yapmalıyım?

Teknolojinin gelişimi ve ekonominin son durumu ile birlikte cep telefonu fiyatları da bir hayli yükseldi. Firmaların taksitli telefon satışları için kredi kullandırma kampanyaları olmasaydı herhalde yeni çıkan bir cep telefonunu satın almak için kenarda ufak bir birikiminiz veya limiti yüksek kredi kartınızın olması gerekirdi. Aşağıda bulabileceğiniz 5 farklı şekilde kredi kartsız nasıl cep telefonu alabileceğinizi anlattık.

Kredi ile telefon almak

MediaMarkt DenizBank Kredisi ile

MediaMarkt mağazalarından veya internet sitesi üzerinden almak istediğiniz telefon için başvuruda bulunabileceğiniz ürün kredisi seçeneği mevcuttur. İstediğiniz marka ve model cep telefonunu 48 aya kadar eşit taksitlerle ödeyerek sahip olmanız mümkün. DenizBank ile ortak çalışma yürüten MediaMarkt, müşterilerinden iki şekilde başvuru alıyor.



En yakın MediaMarkt mağazasındaki telefon bölümüne giderek mağaza çalışanına kredi ile telefon almak istediğinizi belirtin. Mağaza çalışanının size vereceği bilgiler doğrultusunda SMS göndererek kredi onayı alırsınız ve ardından ürün satış işlemleri başlar. MediaMarkt internet sitesi üzerinden Cep Telefonu ve T.C. Kimlik Numaranızı yazarak güvenlik kodunu doğru bir şekilde girdikten sonra “Devam” butonuna tıklayın. Cebinize gelen sms ile kredi onayınızı teyit edin. MediaMarkt.com.tr üzerinden yapacağınız alışverişin ödemesini banka veya kredi kartı ile yapıp faturasını alarak 7 gün içerisinde en yakın MediaMarkt mağazasına veya DenizBank şubesine giderek kredinizi alıp, ödemenizi taksitlendirin.



Detaylı bilgi için:



Teknosa ING Bank Tekno Kredi ile Teknosa mağazalarına giderek 8 - 48 ay arasında taksitlerle alabileceğiniz kredi ile dilediğiniz cep telefonuna sahip olabilirsiniz. Kredi onayı almak için öncelikle SMS göndermeniz gerekmektedir. TEKNOSA yazıp boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı 2229’a gönderin. Başvurunuzun yanıtı cebinize 1-2 dakika içerisinde gelecektir. Başvuru onayını SMS ile aldıktan sonra Teknosa mağazalarındaki ING Bank Hizmet Noktası’na kimliğiniz ile birlikte giderek sürecin başlamasını sağlayın. Krediniz kullanıma hazır hale geldiğinde Teknosa’dan alacağınız cep telefonu tutarı hemen kredinizle ödenir. Kredi taksitlerinizi ING Bank internet bankacılığı’ndan, ING Bank şubesinden veya ING Bank ATM’sinden ödeyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: https://www.kredivepara.com/media-markt-denizbank-kredi-basvurusu/ Teknosa mağazalarına giderek 8 - 48 ay arasında taksitlerle alabileceğiniz kredi ile dilediğiniz cep telefonuna sahip olabilirsiniz. Kredi onayı almak için öncelikle SMS göndermeniz gerekmektedir. TEKNOSA yazıp boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı 2229’a gönderin. Başvurunuzun yanıtı cebinize 1-2 dakika içerisinde gelecektir. Başvuru onayını SMS ile aldıktan sonra Teknosa mağazalarındaki ING Bank Hizmet Noktası’na kimliğiniz ile birlikte giderek sürecin başlamasını sağlayın. Krediniz kullanıma hazır hale geldiğinde Teknosa’dan alacağınız cep telefonu tutarı hemen kredinizle ödenir. Kredi taksitlerinizi ING Bank internet bankacılığı’ndan, ING Bank şubesinden veya ING Bank ATM’sinden ödeyebilirsiniz.

Faturaya Ek Telefon Almak Turkcell, Vodafone veya Turk Telekom operatörlerinden telefon faturasına ek olarak aylık belirli bir miktar daha ödeyerek telefon sahibi olan fazlasıyla kişi mevcut. Kullandığınız operatör firmasında sözleşmenizi 12, 24 veya 36 ay uzatıp kullandığınız tarifeyi belli bir standarta getirerek istediğiniz telefonu alabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken mevcut tarifenizin fiyatında bir artış olacağıdır. Eğer giriş paketlerinden birini kullanıyorsanız bu rakamda bir artış olması muhtemeldir. Alacağınız telefonun fiyatında bir değişme olmayacak ancak GSM operatörleri tarifeye ek telefon alabilmeniz için ödediğiniz fatura tutarının belirli bir rakamın üzerinde olmasını istemektedir. Bu da kullanmayacağınız dakika veya sms paketlerinin yeni telefonunuzla birlikte geleceği anlamına gelmektedir. Ayrıca hattınızın faturasını en az 6 ay düzenli ödedikten sonra telefon alabileceğinizi unutmayın.



Senetle telefon almak Evkur üzerinden senetle: Evkur gibi iş yerleri kredi kartı kullanmayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayan kişilere senetle taksitli bir şekilde ürün alım fırsatını sunmaktadır. Türkiye’nin neredeyse her yerinde Evkur mağazası bulunmaktadır. Siz de şehrinizde bulunan Evkur mağazasına giderek senetle cep telefonu almak istediğinizi belirterek işlemlerin başlamasını sağlayabilirsiniz. Bu aşamada sizden bir takım bilgiler istenecek ve hakkınızda araştırma yapılacaktır. Yapılan araştırma sonucunda geçmişteki banka ödemelerini düzgün yapmış olan biriyseniz bu durumda senetle cep telefonu almanız Evkur tarafından onaylanacak. Elbette istediğiniz sayıda taksit yapma olanağınızda bulunmaktadır. Ancak taksit sayısı ne kadar artarsa ödeyeceğiz tutar da o oranda yükselecektir. Dilerseniz bu işlemleri Evkur mağazasına gitmeden internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Evkur gibi iş yerleri kredi kartı kullanmayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayan kişilere senetle taksitli bir şekilde ürün alım fırsatını sunmaktadır. Türkiye’nin neredeyse her yerinde Evkur mağazası bulunmaktadır. Siz de şehrinizde bulunan Evkur mağazasına giderek senetle cep telefonu almak istediğinizi belirterek işlemlerin başlamasını sağlayabilirsiniz. Bu aşamada sizden bir takım bilgiler istenecek ve hakkınızda araştırma yapılacaktır. Yapılan araştırma sonucunda geçmişteki banka ödemelerini düzgün yapmış olan biriyseniz bu durumda senetle cep telefonu almanız Evkur tarafından onaylanacak. Elbette istediğiniz sayıda taksit yapma olanağınızda bulunmaktadır. Ancak taksit sayısı ne kadar artarsa ödeyeceğiz tutar da o oranda yükselecektir. Dilerseniz bu işlemleri Evkur mağazasına gitmeden internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için evkur.com.tr ye girmeniz ve siteye üye olmanız gerekmektedir. Üyeliğin ardından taksitle satın almak istediğiniz telefonu seçip sepete atmalısınız. Akabinden fatura bilgisi, nakliye bilgisi gibi bilgiler ve taksit sayısı girilerek işlemler tamamlanmalıdır. Bu işlemlerin ardından Evkur yetkilileri evinize adres teyidi ve senet imzalatmak için gelecektir. Bu işlemlerinden tamamlanmasından maksimum 15 gün sonra taksitle satın almış olduğunuz cep telefonu adresinize gönderilecektir. Cep telefonu taksit ödemelerinizi isterseniz Evkur şubelerinden, Yapı Kredi ATM’lerinden veya Yapı Kredi İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.



Mutluevim üzerinden senetle: Evkur’a alternatif olarak senetle taksitle telefon almak için tercih edilebilecek firmalardan biri de Mutluevim’dir. Mutluevim.com.tr adresine girerek bu site üzerinden senetle taksitle telefon alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak telefonu bu sistem üzerinden almanız için belli başlı şartları taşımanız gerekmektedir. Senetle taksitli telefon alacak kişi SSK ya da SGK’lı çalışan veya devlet memuru işçisi olmalıdır. Bağkur vb. diğer güvenceye sahip olan kişiler üzerilerine ait bir taşınmazları yoksa bu sistem üzerinden alış veriş yapamazlar. Emekli olsanız da kefil ya da taşınmaz tapusu göstermeniz talep edilecektir. Herhangi bir sebepten ötürü icralık olduysanız bu durumda onay alamazsınız. Ürünün tarafınıza teslimi sırasında ilk taksit peşinat olarak ödenmek zorundadır. Bu şartları sağlamanız durumunda internet sitesi üzerinden sisteme üye olup alışverişinizi basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.