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Krep yapabilen yazıcı PancakeBot Kickstarter'da başarıya ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Krep yapabilen yazıcı PancakeBot Kickstarter'da başarıya ulaştı
Teknolojiyi hayatımızın bir çok noktasında görmeye alıştık, gün geçtikçe mutfakta kullanılan araçlar da akıllı hale gelmeye başlıyor. Ancak bu kez karşımıza çıkan "yazıcı" bu durumu biraz daha ileriye götürmüş durumda. PancakeBot adı verilen yazıcı istediğiniz desenleri içeren krepler yapmanız için olanak sağlıyor.

Oldukça basit bir yazılıma sahip olduğu belirtilen yazıcı Windows ve Mac bilgisayarlar ile kontrol edilebiliyor. Yazılıma yüklediğiniz fotoğrafın üzerinden geçerek istediğiniz şekli krep olarak yapmanıza imkan sunuluyor. Ham maddenin pişme süresine bağlı olarak yazdırılan yiyecekler koyu veya açık renk ile daha belirgin bir görünüm kazanıyor.

Ayrıca beğendiğiniz tasarımları SD karta yükleyerek yeniden ilk işlemleri yapmadan yazdırmanıza ve yazdırma sırasında durdurup ilerletme gibi özelliklere sahip PancakeBot 430mm x 210mm boyutlarında krepler hazırlayabiliyor. 2013 yılından beri geliştirilen projenin başarıya ulaşması için kullanıcılardan 50 bin dolar talep edilirken yazıcının 149 ve 169 dolarlık erken sipariş fiyatları tükenmiş durumda.
Şu an için satın almak isteyenlerin 179 dolarlık bir ödemeyi gözden çıkarması gerekiyor, ayrıca 59 dolar karşılığında yüzünüzün krep halinde yazdırılmış bir kopyasını alabiliyorsunuz. Proje şu an için toplamda 137 bin dolardan fazla para toplamış durumda.

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esmerbuyucu 4 yıl
Büyük restoranlar için kolaylık olur.
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gurukafa 4 yıl
Projenin bitmesine 10 gün kala toplanan bedel 237.000$ 'a yükseldi. Tek sıkıntı pancake harcının ( batter ) yoğunluğuna göre akış hızını belirleyememek sanırım. Ama yine de sonuçlar başarılı.
3d Printerlarla doku/organ imal etmeye çalışıldığını düşünürsek teknolojinin nerelere gelebileceğini görürüz. Önümüzdeki yıllar her eve bir 3d printer düşecek gibi hayal edebiliriz. biz geçen sene bir makerbot aldık ve inanılmaz eğlenceli ( bazen de gerekli ) şeyler ürettik.

www.gurukafa.com/yeme-icme/yemek/pancake-printer-ile-kahvaltilara-3d-yazici-dokunusu-pancakebot/

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mehmet4428 4 yıl
Hemde desenli yapıyor çok güzel bunu birde renki yaptılarmı çok iyi olur.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Uygun ama saçmada aynı zamanda
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