Krep yapabilen yazıcı PancakeBot Kickstarter'da başarıya ulaştı

Teknolojiyi hayatımızın bir çok noktasında görmeye alıştık, gün geçtikçe mutfakta kullanılan araçlar da akıllı hale gelmeye başlıyor. Ancak bu kez karşımıza çıkan "yazıcı" bu durumu biraz daha ileriye götürmüş durumda. PancakeBot adı verilen yazıcı istediğiniz desenleri içeren krepler yapmanız için olanak sağlıyor.

Ayrıca beğendiğiniz tasarımları SD karta yükleyerek yeniden ilk işlemleri yapmadan yazdırmanıza ve yazdırma sırasında durdurup ilerletme gibi özelliklere sahip PancakeBot 430mm x 210mm boyutlarında krepler hazırlayabiliyor. 2013 yılından beri geliştirilen projenin başarıya ulaşması için kullanıcılardan 50 bin dolar talep edilirken yazıcının 149 ve 169 dolarlık erken sipariş fiyatları tükenmiş durumda.

Şu an için satın almak isteyenlerin 179 dolarlık bir ödemeyi gözden çıkarması gerekiyor, ayrıca 59 dolar karşılığında yüzünüzün krep halinde yazdırılmış bir kopyasını alabiliyorsunuz. Proje şu an için toplamda 137 bin dolardan fazla para toplamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Oldukça basit bir yazılıma sahip olduğu belirtilen yazıcı Windows ve Mac bilgisayarlar ile kontrol edilebiliyor. Yazılıma yüklediğiniz fotoğrafın üzerinden geçerek istediğiniz şekli krep olarak yapmanıza imkan sunuluyor. Ham maddenin pişme süresine bağlı olarak yazdırılan yiyecekler koyu veya açık renk ile daha belirgin bir görünüm kazanıyor.