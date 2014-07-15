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Kumaş tabanlı sensörler ile direksiyon başında uyuma sorunu çözülebilir

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kumaş tabanlı sensörler ile direksiyon başında uyuma sorunu çözülebilir

Bana bir şey olmaz diyerek uzun kilometreler boyunca otomobil kullanan kişiler, yaptıkları kazalar nedeniyle her yıl binlerce insanın hayatına son veriyorlar. Bu kötü durumu çözmek için geliştirilen sistemlerden kumaş tabanlı sensörler ise, profesör Tilak Dias ve William Hurley tarafından hayata geçirilmeye çalışılıyor.
Elektrokardiyogram (EKG/Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek için kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi) adı verilen sensörlerin otomobil koltuklarına yerleştirilmesiyle çalışan sistem, sürücünün kalp atışlarını takip ediyor ve olası tehlikeler karşı sürücüleri uyarıyor. Bu uyarılar karşısında tepki vermeyen sürücülerin kaza yapmasını önlemek için otomobillerin şerit kontrol ve aktif sürüş kontrol teknolojilerini otomatik olarak devreye alan sistem, teknolojik altyapısı sayesinde "kalp krizi" gibi durumları da önceden fark edebiliyor ve kalın kıyafetler üzerinden dahi etkili ölçüm yapabiliyor.
Şimdilik yolun başında olan teknoloji, İngiltere Yenilik Ajansı'nın katkılarıyla geliştirilmeye devam ediyor.

http://www.innovationintextiles.com/fabric-based-sensors-to-prevent-drivers-falling-asleep-at-the-wheel/#comments Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl en beğenilen
şirket arabaları için ideal ama kimse kendi hatasını gösterecek bir şeye para vermez !
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shpynx 4 yıl
En güzel teknoloji haberlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Binlerce insanın önlenebilir kazalar sonucu hayatını kaybettiği günümüzde...
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farazicosmos 4 yıl
iyide sıfır olsun ikinci el olsun araba alan herkes kılıf kullanıyor şimdi bu teknoloji kılıf varken çalışmaz ki onu düşünmemişler
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DoctorEconomy 4 yıl
Bizim halkımız bununda bir yolunu bulur iptal eder hatta arabada karakutu gibi bir sistem olsun onuda iptal edecek yolu bulur :D
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keskin53 4 yıl
bizim millet uzerine kumas bez serer sensorler bişe anlamaz
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Automobilista 4 yıl
Tahminim bu pahalı bir sistem olacak.

Bu nedenle pahalı araçlarda ve topl ulaşiım araçlarında kullanılsın.

Sadece otomobil değil uçak,trenigemi tarzı teşıtlarda da kullanılabilir.

Ama özellikle şehirlerarası otobüslerde zorunlu hale gelmeli.

Ucuzladıkca önce toplu taşıma araçlarına sonra ise tüm araçlara uygulanmalı.
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isosonsuz 4 yıl
Biz hastanede normal ekg çekecez diye bi tarafımız yırtılıyor. Yok hastayı soy, yok jel sür, yok kablolar tam temas etsin, yok doğru yere takılması lazım(kıllı kişilerde çok sorun oluyor) derken bi ekg çekecem ya da çektirecem diye en az 10 dakka uğraşıyon. Bu ne güzel be. Kıyafetin üzerinden falan.
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PcExpertt 4 yıl
Çok harika bir teknoloji
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The-Engineer 4 yıl
Faydalı bir teknoloji , özellikle uzun yollarda :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl en beğenilen
şirket arabaları için ideal ama kimse kendi hatasını gösterecek bir şeye para vermez !
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Neyinkafasi 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
şirket arabaları için ideal ama kimse kendi hatasını gösterecek bir şeye para vermez !

Zorunluluk getirilsin.
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shpynx 4 yıl
En güzel teknoloji haberlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Binlerce insanın önlenebilir kazalar sonucu hayatını kaybettiği günümüzde...
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