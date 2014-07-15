Kumaş tabanlı sensörler ile direksiyon başında uyuma sorunu çözülebilir





Bana bir şey olmaz diyerek uzun kilometreler boyunca otomobil kullanan kişiler, yaptıkları kazalar nedeniyle her yıl binlerce insanın hayatına son veriyorlar. Bu kötü durumu çözmek için geliştirilen sistemlerden kumaş tabanlı sensörler ise, profesör Tilak Dias ve William Hurley tarafından hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Elektrokardiyogram (EKG/Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek için kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi) adı verilen sensörlerin otomobil koltuklarına yerleştirilmesiyle çalışan sistem, sürücünün kalp atışlarını takip ediyor ve olası tehlikeler karşı sürücüleri uyarıyor. Bu uyarılar karşısında tepki vermeyen sürücülerin kaza yapmasını önlemek için otomobillerin şerit kontrol ve aktif sürüş kontrol teknolojilerini otomatik olarak devreye alan sistem, teknolojik altyapısı sayesinde "kalp krizi" gibi durumları da önceden fark edebiliyor ve kalın kıyafetler üzerinden dahi etkili ölçüm yapabiliyor.

Şimdilik yolun başında olan teknoloji, İngiltere Yenilik Ajansı'nın katkılarıyla geliştirilmeye devam ediyor.

http://www.innovationintextiles.com/fabric-based-sensors-to-prevent-drivers-falling-asleep-at-the-wheel/#comments