Kurban Bayramı'nda Uygun Fiyatlı Otobüs veya Uçak Bileti Nasıl Bulunur?

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bu yıl 21 Ağustos Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 24 Ağustos Cuma günü son bulacak ardından da 2 günlük hafta sonu tatili bayram tatiline dahil olacak. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü olan arefe günü de tatile dahil edilirse, Kurban Bayramı tatili bir önceki hafta sonu ile de birleşerek 9 güne ulaşacak.

9 günlük bir tatil olması halinde tüm ülke genelinde yoğun bir seyahat trafiği bekleniyor. Seferlerde yaşanacak yoğunluktan ve fiyat değişikliklerinden olumsuz olarak etkilenmemek için dikkat etmeniz en önemli hususlardan biri ise biletinizi erkenden almak. Aksi takdirde tatil ve bayram yoğunluğu nedeniyle mağduriyet yaşayabilirsiniz.



Biletall.com ile hem mobil uygulama üzerinden hem de internet sitesi aracılığı ile yüzlerce farklı otobüs ve havayolu firmasını tek bir ekrandan görüntüleyerek Kurban Bayramı için otobüs bileti ya da uçak biletinizi kolayca satın alabilirsiniz. Biletall’ın giriş yaparak aşağıdaki adımları takip edip, uygun fiyatlı bilet almak için dikkat etmeniz gerekenleri bulabilirsiniz. Biletall.com ile hem mobil uygulama üzerinden hem de internet sitesi aracılığı ile yüzlerce farklıtek bir ekrandan görüntüleyerek Kurban Bayramı için otobüs bileti ya da uçak biletinizi kolayca satın alabilirsiniz. Biletall’ın otobüs bileti sayfasına veya uçak bileti sayfasına

1- Erken Dönemde Tüm Fırsatları Kontrol Edin

Bayramlarda otobüs bileti fiyatlarında özel bir değişiklik olmamasına rağmen yoğunluk nedeniyle tüm seferler çok kısa zamanda dolabilmektedir. Uçak bileti satın alımlarında ise, hem koltuklar çok kısa sürede dolmakta hem de talebe oranla fiyatlar yükselmektedir. Bu nedenle seferlerde yoğunluk başlamadan önce sahip olduğunuz fırsatları değerlendirebilmek adına güzergahınızdaki seferleri erkenden görüntüleyerek en uygun fırsatları değerlendirin.

2- Mutlaka Saat Karşılaştırması Yapın

Aynı gün ve saat için çok sayıda uçak bileti seçeneği mevcuttur seferler arasındaki saat farklılığı aynı zamanda fiyat olarak da farklılık gösterebilir. Seyahatinizi bu saatlere göre planlarsanız uçak bileti satın alırken en uygun fırsatları yakalayabilirsiniz. Ayrıca uçak bileti fiyatları sık sık güncellendiğinden Biletall üzerinden seferlerin fiyat değişikliğinde sizi bilgilendirecek olan fiyat alarmından yararlanabilirsiniz.

3- Ortak Arama Yapın

Erken ulaşım fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda güzergahınız üzerinde hem otobüs bileti hem de uçak bileti fiyatlarının karşılaştırmasını yapın. Ülkemizin birçok noktasında bulunan havalimanları na gerçekleştirilen seferler ile birlikte bazen uçak bileti ve otobüs bileti arasındaki fiyat farkı oldukça azalabilmektedir. İşte bu noktada, eğer uçak bileti sizin için daha avantajlı ise havayolu ulaşımını seçmekte yarar var. Bunu gerçekleştirebilmek için Biletall’ın ortak arama panelini kullanabilirsiniz. Gideceğiniz güzergahtaki otobüs ve havayolu seferlerini tek bir ekrandan görüntüleyerek size en uygun seferlere bilet alabilirsiniz.