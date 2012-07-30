Küresel Oyun Dünyasına Yeni Bir Soluk Türkler'den Geliyor: “BUCKETZ”

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Küresel oyun pazarı, içinde Türklerin de bulunduğu bugüne kadarki en iddialı oyun olan “BUCKETZ” (Kovalar) ile tanışıyor. Bucketz, içinde Türklerin deolduğu Picnic Hippo Oyun Stüdyosu'nun, Los Angeles, San Francisco, Shanghai ve İstanbul'daki ekiplerle 1 yıldan fazla süren çalışmalarla hazırlandı. Oyun Apple platformunda, küresel pazara sürülmedeen önce Haziran ayında Yeni Zelanda da test edildi. Yeni Zelanda’da daha test aşamasındayken ilk 3 te yer alan Bucketz, tüm dünyada 26 Temmuz’da yayına girdi.

Dünyada oyun sektörü milyar dolarlık değerleri geçerken, Türkler de bu sektörde önemli yerler edinmeye başladılar. Uzun süredir bilişim sektöründe yenilikçi hizmet ve yazılımlara imza atan Dünya Sistem’in de için de olduğu Picnic Hippo Oyun Stüdyo’su kurarken belirlediği “global başarı vizyonu" için yapılanmasını tamamladı ve ilk oyunu “Bucketz” 26 Temmuz 2012 itibariyle AppStore’da oyun severlerle buluştu..

Bucketz (Kovalar), iphone, ipod touch ve ipad lerde oynanabiliyor. Ayrıca Apple’ın son olarak çıkarttığı Yeni iPad’in Retina özelliğini de barındırıyor.

( Link : http://itunes.apple.com/app/bucketz/id506388040 )

BUCKETZ NEDEN FARKLI?

Günümüzde uluslararası mobil oyun piyasasında beklenilen kalite standartları ve inovasyon çok üst düzeyde. Bucketz'in yaratım sürecinde oyuncuların ve pazarın beklentilerinin her açıdan üzerinde bir deneyim sağlamak için, toplamda 41 kişilik bir ekip çalıştı. Ön çalışmaları gizlilik içinde yürütülen Bucketz için birbirinden bağımsız farklı ekipler 3 kıtada 1 senenin üstünde çalıştılar.

Merkezi İstanbul'da olan Picnic Hippo Oyun Stüdyosu, hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde yürütülen Bucketz'in yazılımları Türk ve Türkmenler, grafik tasarımları için Rus Art Direktör, animasyon altyapı hazırlıkları için Çin ve Türk ekipler, diyalog seslendirmeleri için ise başta ABD liler olmak üzere Los Angeles’ta 3 ayrı ekip ile çalıştı. Birbirinden tamamen bağımsız olarak hazırlanan bu modüller son aşamada Picnic Hippo'nun merkezinde bir araya getirildi.

Bucketz, bir oyunun içerisine sitcom tadında parodiler yerleştirerek eğlenceyi başka bir bir boyuta da taşıyabilen ilk oyun. Oyunculara şeçenekli olarak sunulan parodiler; karakterler için hazırlanan binlerce kare el çizimi ile Hollywood’da profosyonel aktör ve aktristlerin sesleri ile buluştu. Hollywood’da gerçekleşen kayıtlarda yaklaşık 1600 satır diyalog için sanatçılar 2 aya yakın çalıştı.

Los Angeles’ta yaşayan, Warner Brothers, Lucas Film Ltd., HBO, DreamWorks, Sony Pictures, Activision, Section 9 Entertainment, Remote Control, Static Music gibi firmalarla çalışan, dünyaca ünlü Rahman Altın, Bucketz’ın tüm müziklerini yaptı.

Bucketz ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra deneme sürümü Haziran ayında Yeni Zelanda'da piyasaya sürüldü. Bucketz test sürümü 2 hafta içinde en çok indirilen oyunlar sıralamasında ilk 3teki yerini aldı.

BUCKETZ BİR FİZİK VE DENGE OYUNU

Bucketz, oyuncuları, kovaların hüküm sürdüğü ve denge unsurunun ön planda olduğı gizemli bir dünyaya ve eğlenceli olduğu kadar da heyacanlı bir maceraya taşıyor.

Fizik kurallarının yaşama uyarlanmış eğlenceli bir versiyonu olan oyunda, karakterleri renkleri kadar farklı 9 kovanın (bucketz) macerasına katılan oyuncular, bir yandan ekranda uçan yüzlerce nesneyi dengeli bir şekilde istiflerken diger yandan gittikce artan zorluklarla mücadele edecekler.

Bilardo toplarından meyvalara, micro organizmalardan gezegenlere kadar uzanan bu objeleri kovalarınıza (bucketz) atmak işin sadece ufak bir kısmı. Oyunda kovaları kaçırmaya calışan uzaylılardan, içinden ne çıkacağı belirsiz hediye paketlerine, görüş mesafesini yok eden sis bombalarından, ekranda ne varsa içine çekebilecek kara deliklere kadar türlü zorlukla da mücadele etmek gerekiyor.

Oyuncuların yardımına koşan pek çok unsur da var. Bir Yin-Yang sembolu ile dengeyi düzeltmek, bir kaç şemsiye ile kovalarınızı korumak, ya da belirecek olan bir saat ile oyununuzu yavaşlatıp ekrandaki aksiyonu ve yüksek tempoyu kısa süreliğine kontrol altına almak mümkün.

Birçok bölüm sonunda, Boss karakteri ile Kara Kova’nın kendisi (Dark Bucket) ve şekil değistiren sinsi yaratıklardan oluşan çetesi de (Minions) oyuncuları bekleyen sürprizler arasında yer alıyor.

Başarıyla geçilen her aşama sonrasındaki Bonus bölümleri ile oyun içi mağazasında (Bucketz Shop) kullanabileceginiz Bucks adı verilen paraları kazanmak mümkün. Bu mağazada da oyununuzu kolaylaştıracak onlarca eşya bulunuyor.

$1.99’a indirebileceğiniz, 5 ayrı kısım, 74 level ve ek oyun modlarından oluşan Bucketz oyunu ile ilgili her türlü gelişmeyi ;

http://www.Facebook.com/bucketzgame

http://www.Twitter.com/bucketzgame

http://www.bucketz.net

adreslerinden takip edilebilir ve kimi zaman oyunla ilgili bu adreslerden sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.







Trailerlarımız :

Teaser Trailer : http://www.youtu.be/L3S8nDrzie8?hd=1

Character Trailer : http://youtu.be/Y5E08ZM_liU?hd=1

Gameplay Trailer : http://youtu.be/geoN_ARZJRc?hd=1

Hands on Trailer : http://youtu.be/4q3754OttF4?hd=1

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