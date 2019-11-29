Kurtköy Hızlı Moto Kurye

Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul’da gün içinde çok sayıda vatandaş kurye hizmeti talep etmektedir. Büyük kargo şirketlerinin anında hizmet servisi bulunmadığı için alternatif moto kurye hizmetleri son yıllarda yoğun talep görmektedir. http://www.temkurye.com/ firması olarak İstanbul’un tüm noktalarına aynı gün birkaç saat içerisinde hızlı servis sunmaktayız. Günün her saatinde karmaşık kargo prosedürlerini yapmanıza gerek kalmadan güvenli bir şekilde en ufak paketlerinizi bile istediğiniz adrese anında teslim etmektedir.

Şehir içi motorlu kurye hizmetleri kapsamında İstanbul’un en hızlı ve güvenilir kurye servisi olarak İstanbul Kurtköy başta olmak üzere sayısız noktada moto kurye hizmetleri sunulmaktadır. Son yıllarda birçok kişinin kargo firmalarından yeterli kalitede hizmet alamaması insanların şehir içi ulaştırmada yeni yollara ve firmalara başvurmasını sağlamıştır. Tüm küçük ve orta boy siparişlerinizi 150 – 210 dakikalık süreler içinde İstanbul’un tüm ilçelerine ulaştırmaktayız.

İstanbul Kurumsal Kurye Servisi

İstanbul’da gün içinde küçük paketlerin teslimat adreslilerine ulaştırılması için kargo firmalarının tercih edilmesi en erken bir gün içinde paket ulaştırılmasını sağlamaktadır. İstanbul’da zamanla yarışan ve paketlerinin en kısa sürede bir noktadan öbür noktaya ulaşmasını isteyen kişiler, kurumsal ekspres moto kurye hizmetimiz ile bu isteklerine en iyi yanıtı alabilirler. Kurtköy kurye servisi olarak günün her saatinde alternatif kurye hizmetleri ile sizlere hizmet sunmaktayız.

İstanbul’un yoğun trafiğinden etkilenmemek adına moto kuryelerimiz hizmet verirken, arabalı kuryelerimiz ise büyük gönderilerinizin istenilen adreslere ulaştırılmasını sağlamaktadır. Özellikle ticaret erbabı kişilerin ürün teslimatlarını İstanbul içinde aynı gün yapmaları adına firmamızın profesyonel kurye desteğinden yararlanması mümkündür. Kurulduğu ilk günden beri milyonlarca gönderinin güvenli ve tam vaktinde ulaştırılmasını sağlayan firmamız, bugün kurumsal altyapısı ve hızlı servis imkânı ile insanların ve firmaların tüm kurye ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Motorlu Kurye Hizmetleri

Daha birçok alternatif kurye hizmeti sunulmaktadır. Türkiye’nin en kurumsal kurye servisi olma özelliğine sahip firmamız sizi ağır işleyen kargo süreçlerinden kurtararak işini hızlı sonuçlandırmanızı ve yeni işlere yönelmenize katkı sağlayacaktır. Şehir içi kurye hizmetleri sayesinde Türkiye’nin metropol şehirlerinden biri olan İstanbul’da acil ve hızlı kurye hizmeti alabilirsiniz.

Anında kurye hizmetleri kapsamında daima müşteri beklentilerine ve hizmet türüne göre avantajlı fiyat politikaları uygulanmaktadır. Günün her saatinde tüm kurye hizmetlerinden abone müşterimiz olmanız durumunda daha uygun fiyatlarla yararlanabilmektesiniz.

İstanbul Avrupa Yakası Hizmet Verdiğimiz ilçelerin listesi

Anadolu Yakası Hizmet Verdiğimiz ilçelerin listesi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Gönderi hizmetlerinde en önemli unsurlar; hız ve güvenliktir. Bu iki önemli seçeneği sizlere sağlayan firmamız 08:00 ile 19:00 saatleri arasında İstanbul’un bir ucundan bir ucuna, birkaç saat içersinde hızlı teslimat gerçekleştirmektedir. Saatler içinde en kıymetli eşyalarınızı sorunsuz ve hasarsız olarak istediğiniz adrese teslim edebilirsiniz.hizmetleri kapsamında:•Normal kurye hizmeti,•Ekspres kurye hizmeti,•Gidişi – dönüş kurye hizmeti,•VIP kurye hizmeti,•Araçlı, moto ve hava kargo hizmeti,•Paketleme hizmeti vb.•Arnavutköy•Avcılar•Bağcılar•Bahçelievler•Bakırköy•Başakşehir•Bayrampaşa•Beşiktaş•Beylikdüzü•Beyoğlu•Büyükçekmece•Çatalca•Esenler•Esenyurt•Eyüp•Fatih•Gaziosmanpaşa•Güngören•Kâğıthane•Küçükçekmece•Sarıyer•Silivri•Sultangazi•Şişli•Zeytinburnu•Adalar•Ataşehir•Beykoz•Çekmeköy•Kadıköy•Kartal•Maltepe•Pendik•Sancaktepe•Sultanbeyli•Şile•Tuzla•Ümraniye•Üsküdarİstanbul’un Toplamda 39 İlçesinde Kurye – Moto Kurye – Motorlu Kurye Hizmetleri vermekteyiz..