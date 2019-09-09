Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi

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Geçtiğimiz günlerde birkaç internet sitesinin ortaya attığı iddiaya göre Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümlerinin Netflix’te yayınlanacağı dedikodusu yayıldı. Dizinin yapımcısı Pana Film’den konu ile ilgili açıklama geldi.

Pana Film tarafından yapılan açıklama dizinin hayranlarını üzecek cinsten. Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümleri için Netflix’le anlaşıldığı iddiaları yalanlandı. Ayrıca dizinin yeni sezonu için herhangi bir gelişmenin bulunmadığının altı çizildi.

Kurtlar Vadisi, 2016 yılında ekranlara veda etti. Dizinin eski bölümlerini YouTube’dan izleyebilirsiniz.

Pana Film'in açıklaması şu şekilde:

"Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi’nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyona izin vermeden tüm duyurular resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.

Bunun dışındaki açıklamalara ve onları yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"