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Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi

Türk televizyon tarihinin efsaneleşmiş dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle Netflix'e geleceği iddiasına dizinin yapımcılığını üstlenen Pana Film'den açıklama geldi.
2 sa.
4,7b
75
14
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi
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Geçtiğimiz günlerde birkaç internet sitesinin ortaya attığı iddiaya göre Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümlerinin Netflix’te yayınlanacağı dedikodusu yayıldı. Dizinin yapımcısı Pana Film’den konu ile ilgili açıklama geldi.

Pana Film tarafından yapılan açıklama dizinin hayranlarını üzecek cinsten. Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümleri için Netflix’le anlaşıldığı iddiaları yalanlandı. Ayrıca dizinin yeni sezonu için herhangi bir gelişmenin bulunmadığının altı çizildi.

Kurtlar Vadisi, 2016 yılında ekranlara veda etti. Dizinin eski bölümlerini YouTube’dan izleyebilirsiniz. 

Pana Film'in açıklaması şu şekilde:

"Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi’nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyona izin vermeden tüm duyurular resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.
Bunun dışındaki açıklamalara ve onları yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"


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Portraitclub 2 sa. en beğenilen
Yıllar önce yayından kaldırılması gereken bir gereksiz yapımdı. Netflix böyle içi boş bir yapımla iş birliği yaparsa zaten kendi ayağına taş koymuş olur.
2 Yanıt Yanıtla +14
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num 1 sa. Askaparta
Kahkaha attım, güzeldi. Bu diziyi izleyen var mı DH'de, banlayalım?
2 Yanıt Yanıtla +5
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Askaparta 2 sa.
Kurtlar Vadisi Para 😂
1 Yanıt Yanıtla +4
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DjarumBlack- 38 dk.
İlk vadinin oncesini anlatan konsey uyelerinin nasil bir araya geldigini gosteren cakirin nasil nohut pilavcidan babaliga gectigini 10 bolum gosterseler turkiyede bir ilk olmus olur hemde yapilan ise deger. Yok pusu yok kaos insanlari sogutuyorlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rachsuchtig 24 dk. DjarumBlack-
Ben olsa Aslan Akbey'in Karahanlı ve o öğretmen kadınla Kıbrıs'taki görev hakkında bir mini seri çekilse. Süper bir spin-off olur.
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Askaparta 56 dk. num
Hocam her şeyin gideri oluyor. Olsun. Ben de çok takılırdım arkadaşlara. Bir kaç bölüm baktım. Derin devleti öğretti millete.
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Şeref60 1 sa.
Büyüksün baba !!!
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WaylandIZMIR 1 sa.
Ohhh iyi ki yokmuş
öyle bir şey
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UnicornKnight 2 sa.
Netflix says: "YOK ÖYLE BİŞİ!"
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Askaparta 2 sa.
Kurtlar Vadisi Para 😂
1 Yanıt Yanıtla +4
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num 1 sa. Askaparta
Kahkaha attım, güzeldi. Bu diziyi izleyen var mı DH'de, banlayalım?
2 Yanıt Yanıtla +5
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Portraitclub 2 sa. en beğenilen
Yıllar önce yayından kaldırılması gereken bir gereksiz yapımdı. Netflix böyle içi boş bir yapımla iş birliği yaparsa zaten kendi ayağına taş koymuş olur.
1 Yanıt Yanıtla +14
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chani2 1 sa.
Diziyi izledin mi hiç?
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MrKattchup 42 dk. Portraitclub
Netflix yapımlarının neredeyse tamamı zaten bomboş, çok farkedeceğini sanmıyorum.
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